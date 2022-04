Het is donderdag in Jeddah, wanneer Sven Smeets plaatsneemt op een bankje voor de Williams-hospitality. Dat een dag later een raketaanval op een oliedepot niet ver van het circuit voor veel onrust gaat zorgen, had hij - en de rest van de F1-paddock - dan nog niet kunnen bevroeden.

Ruim vier maanden is Smeets nu in dienst bij Williams. Als sportief directeur is hij een spin in het web. Hij zorgt er onder meer voor dat alles netjes volgens de regels gebeurt en logistiek alles voor elkaar is. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de Williams Driver Academy, het talentenprogramma van het team. Smeets is door teambaas Jost Capito hoogstpersoonlijk aan boord gehaald. Het tweetal werkte eerder zeer succesvol samen bij Volkswagen Motorsport, dat sinds 2013 vier jaar achtereen wereldkampioen rally werd, bij zowel de rijders als de fabrikanten.

“Het is voor mij persoonlijk een grote verandering geweest, aangezien ik eigenlijk uit de rallysport kom”, kijkt Smeets in gesprek met Motorsport.com terug op zijn eerste maanden in de Formule 1. “Ik heb in 2009 en 2010 als teammanager van Peugeot Le Mans gedaan en bij Volkswagen op het einde een paar jaar toerwagens, dus het circuit is mij niet helemaal vreemd. De Formule 1 is dat natuurlijk wel, maar je past je eigen zeer snel aan. Het is en blijft autosport.”

Rally versus Formule 1

Werken in de Formule 1 is nooit per se een droom van de goedlachse Vlaming geweest. Het kwam min of meer op zijn pad. “Maar deze wereld heeft me wel altijd geboeid”, zegt Smeets. De fascinatie voor de Formule 1 werd niet ingegeven door zijn vader, maar door zijn opa. “Mijn grootvader was al in de jaren zestig en zeventig een groot autosportliefhebber. Hij ging ook altijd naar Spa voor de Formule 1. Ik herinner me nog hoe ik als kleine jongen bij mijn grootvader op schoot zat en we samen door de Auto Hebdo bladerden. Hij was geïnteresseerd in alle autosport, maar de Formule 1 boeide hem het meest.” De grootvader van Smeets is inmiddels overleden, maar oma volgt de koningsklasse van de autosport nog altijd nauwgezet. “Mijn grootmoeder kijkt al zeker dertig jaar elke Grote Prijs. Ze slaat geen wedstrijd over en heeft waarschijnlijk meer races gezien dan de meesten hier in de paddock! Ze volgt de Formule 1 echt van A tot Z. Ze is sinds de jaren zestig natuurlijk altijd met haar man meegegaan naar Spa. Met de caravan.”

De vader van Smeets is altijd meer van de rallykant geweest. “Dat leidde soms wel tot wat discussie thuis!”, zegt de Hasselaar met een brede glimlach. “We zijn vervolgens in de rallywereld verzeild geraakt. Mijn vader heeft zelf rally's gereden en georganiseerd.” En zodoende was het bijna voorbestemd dat ook Sven Smeets in die wereld terecht zou komen. In 1993 zette hij als co-piloot zijn eerste stappen in de autosport. Jarenlang vormde hij een duo met landgenoot Freddy Loix en in 2005 won hij samen met de Belgische coureur François Duval de Rally van Australië. Nadat er aan zijn tijd als bijrijder een eind was gekomen, ging hij door als teammanager. Eerst bij Citroën, eventjes bij Peugeot en vanaf 2012 bij Volkswagen Motorsport, dat in 2013 met een fabrieksteam in het World Rally Championship stapte dat de sport vier jaar lang zou domineren.

Tekst gaat verder onder de foto

Sven Smeets als Volkswagen Motorsport-directeur bij de WTCR-races in Macau in 2019. Foto: Alexander Trienitz

Directeur Volkswagen Motorsport

Nadat Capito zijn baan als Volkswagen Motorsport-directeur in 2016 verruilde voor die van teambaas bij McLaren, nam Smeets diens rol over bij de Duitse fabrikant. De Limburger overzag alle autosportactiviteiten, totdat het merk uit Wolfsburg besloot een punt te zetten achter het programma. “Nadat we eind 2016 de rally hadden verlaten, zette Volkswagen in op de elektrisch wereld. We hebben een wereldrecord neergezet met de ID.R en waren in de toerwagens en rallycross actief. Volkswagen is daarna langzaamaan tot de conclusie gekomen dat ze de elektrische wereld niet zagen zitten, omdat ze al met Audi en Porsche in de Formule E actief waren en het niet goed bij het merk Volkswagen zou passen”, licht Smeets toe. “Op een gegeven moment hebben ze besloten om Volkswagen Motorsport te sluiten. En dat heb ik gedaan. Dat was natuurlijk spijtig, want het was een gerenommeerde naam in de autosport, met successen in de Dakar Rally en het WRC.”

Het is duidelijk dat het einde van Volkswagen Motorsport Smeets niet in de koude kleren is gaan zitten. “2021 was niet het prettigste jaar voor mijzelf”, beaamt Smeets. “Maar uit elke situatie probeer ik wat positiefs te halen, ook al lijkt er op het eerste gezicht niets positiefs te zijn.“ Smeets zegt veel te hebben geleerd. “Vooral op menselijk vlak. In zeven maanden tijd een firma sluiten die vijftig jaar bestaan heeft, is niet eenvoudig. Dat was een heel heftige ervaring. Ik heb daar bijna tien jaar gewerkt, maar er waren ook mensen die er dertig jaar werkzaam zijn geweest. Daar komt veel emotie bij kijken. Maar goed, als je werkt voor een constructeur, dan weet je dat zoiets kan gebeuren. Ik heb het vaker meegemaakt dat er een groot programma werd gestopt.”

Het maakt het echter niet minder pijnlijk. “Het gaat toch om een deel van je leven. Ik vergelijk het vaak met voetbal. Daar zie je soms ook een gerenommeerde club in de derde divisie belanden. Dat is een beetje het gevoel dat je hebt als zoiets gebeurt. Het is echter inherent aan sport op hoog niveau, dat gaat met pieken en dalen.” Zijn huidige werkgever Williams weet daar alles van. Smeets: “Ik weet dat Williams ook een heel moeilijke tijd achter de rug heeft. Maar het is fijn om ergens te zijn waar een plan is en waar mensen erop gebrand zijn om terug naar voren te komen.”

FIA-taal

De Formule 1 mag op het eerste oog dan een heel andere wereld zijn dan bijvoorbeeld het wereldkampioenschap rally, zijn eerdere werkervaring in andere takken van de autosport komt Smeets momenteel zeker goed van pas. Zo spreekt hij de FIA-taal. “De reglementen in de Formule 1 zijn natuurlijk compleet anders, maar onderaan de streep blijft het een FIA-reglement”, aldus Smeets. “De Formule 1 is alleen een beetje ingewikkelder, omdat ze niet met één maar met meerdere regelboeken werken. De technische reglementen zijn ook wat gecompliceerder dan die in de rally. Daarbij heb je ook te maken met zogenoemde technical directives. De Formule 1 is dus iets ingewikkelder dan rally, maar uiteindelijk zit wel overal dezelfde filosofie achter.”

Qua grootte van het team doet het WRC ook weinig onder voor de Formule 1. “Ik denk dat we hier - en dit is een race met weinig gasten - met vijfenzeventig tot tachtig mensen zijn. Marketing en hospitality meegerekend. Bij een race waar we heel veel gasten hebben, zijn we met negentig mensen. En bij een rally met drie auto’s waren we met zestig tot zeventig mensen, dus dat is wel echt vergelijkbaar”, stelt Smeets. “Logistiek is de Formule 1 wel moeilijker, omdat je veel meer races hebt. We zijn constant onderweg, terwijl na een rally alles en iedereen naar huis gaat en je drie of vier weken tot de volgende rally hebt. Maar wat in rally weer lastiger is dat een service park helemaal niets heeft. Je moet alles zelf opbouwen. Dat is in de Formule 1 wel anders. Hier kom je op het circuit aan en is alle infrastructuur al aanwezig. Het is alleen nog zaak om alles verder in te richten.”

Het vele onderweg zijn maakt de Formule 1 ook zwaarder om in te werken. “Het familieleven is veel geringer”, heeft Smeets al gemerkt. Waar een WRC-seizoen normaal gesproken uit dertien of veertien rally’s bestaat, bevat de Formule 1-kalender al enige tijd meer dan twintig Grands Prix. Smeets: “Bij overzeese rally’s vertrek je misschien de zondag ervoor, waardoor je in totaal misschien vijftien of zestien weekenden van huis bent. Maar hier hebben we te maken met drieëntwintig weekenden en ook nog een paar tests erbij. Je bent dus veel meer van huis.”

Behalve het reglementaire en logistieke verhaal bekommert Smeets zich ook over de Williams Driver Academy, waar op dit moment onder andere Logan Sargeant, Zak O’Sullivan en Jamie Chadwick deel vanuit maken. “Het is mijn taak om die volledig uit te bouwen naar een programma zoals verschillende andere teams, waaronder Alfa Romeo, Alpine, Mercedes en Red Bull dat ook hebben”, doet Smeets uit de doeken. “Daar zijn we mee begonnen, omdat we aan den lijve hebben ondervonden hoe belangrijk het is om je eigen coureurs te hebben.“

“Je kan geluk hebben dat een van de andere teams een zeer goede rijder heeft, maar diegene geen zitje kan bieden zodat jij hem kunt hebben. Maar met George Russell hebben we de keerzijde daarvan gezien. Zodra een coureur begint te presteren, moet je hem afstaan“, vertelt Smeets. “Dus als je mee aan de top wil draaien moet je ervoor zorgen dat je ook een beetje controle krijgt over de rijders waarover je kunt beschikken, zodat je niet steeds je beste man hoeft af te geven, op het moment dat je net de vruchten van je eigen investeringen begint te plukken.” Het opleiden van talent is iets waar Smeets ervaring in heeft. “De eerste job die ik had na mijn leven als co-piloot was het overzien van het talentenprogramma van Citroën. Om nu bij Williams weer met jonge mensen te werken, spreekt me heel erg aan. Dit deel van het werk boeit mij enorm.”

Tekst gaat verder onder de foto

Jost Capito en Sven Smeets verlaten de pitmuur in Jeddah. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Reünie

De eerste gesprekken met Capito voerde Smeets vorig jaar zomer. “We zijn buiten de sport altijd vrienden gebleven en elkaar berichten blijven sturen. Ook nadat Jost in december 2020 bij Williams was begonnen, hebben we contact gehouden. In de tussentijd begon ik Williams natuurlijk meer te volgen omdat Jost daar werkte, en ik denk dat we in de zomer voor het eerst gesproken hebben over een mogelijke rol die hij voor mij zag bij Williams”, licht Smeets zijn komst toe.

Eerder in 2021 haalde Capito met François-Xavier Demaison ook al een voormalig Volkswagen Motorsport-naam naar Williams. Nu Smeets zich eveneens bij de renstal uit Grove heeft gevoegd, zou je kunnen zeggen dat de band weer bij elkaar is. “Daar heeft Jost voor gezorgd”, lacht Smeets. “De laatste keer dat we met zijn drieën hebben samengewerkt was in 2016. Daarna vertrok Jost naar McLaren. Die vier jaar daarvoor waren heel plezant en zeer succesvol. We hopen natuurlijk dat we met iedereen die hier werkt, in dezelfde richting kunnen gaan en een vergelijkbaar verhaal kunnen neerzetten.” Om daar lachend aan toe te voegen: “Niet dat we in het eerste jaar meteen wereldkampioen worden zoals in de rally! Maar dat is ook niet het plan.”

Onder de nieuwe eigenaar Dorilton Capital en het nieuwe management is Williams bezig aan een opmars. Na drie seizoenen de rode lantaarn te hebben gedragen eindigde het team vorig jaar als achtste in het kampioenschap. In 2022 lijkt Williams opnieuw competitiever, al leverden de eerste races in Bahrein en Saudi-Arabië nog geen WK-punten op. Smeets kijkt met vertrouwen naar de toekomst. “Ik denk dat de basis er is. We hebben een goede eigenaar die een visie voor de lange termijn heeft. We moeten er nu voor zorgen dat we de plannen die er liggen van A tot Z uitvoeren. En dan hopen we dat we over een paar jaar echt weer terug zijn in het middenveld.”