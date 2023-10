Stéphane Kox ziet droom in vervulling gaan met F1-test op Paul Ricard

Kox had de Formule 1-test vorig jaar gewonnen door het kartkampioenschap dat Alpine bij een aantal Grands Prix voor de media organiseerde, op haar naam te schrijven. “Het was ongelofelijk gaaf”, laat Kox aan Motorsport.com weten. “Er is echt een droom in vervulling gegaan. Iedereen die een beetje affiniteit heeft met autosport, weet dat rijden met een Formule 1-auto maar voor weinigen is weggelegd. Dus dat ik het heb mogen doen, vind ik toch wel heel speciaal.”

Voorafgaand aan de F1-test werd in de ochtend eerst met een Formule 4-auto gereden. “Dat was om weer even te wennen aan het rijden met een singleseater”, vertelt Kox, die in 2013 met een vergelijkbare auto uitkwam in de ADAC Formel Masters, de voorloper van de Duitse Formule 4. “In de middag kreeg ik een briefing over hoe een Formule 1-auto werkt en daarna was het gewoon een kwestie van instappen en gaan. Er ging dus niet een heel uitgebreide voorbereiding aan vooraf, en dan heb je aan zo’n auto toch wel een behoorlijke kluif, moet ik je eerlijk zeggen.”

Kox kwam in actie met de auto waarmee Kimi Raikkonen in 2012 de Grand Prix van Abu Dhabi won. “Die wagen heeft dus nog een V8 achterin liggen, waardoor je alleen al door het geluid een heel intense beleving hebt”, aldus Kox. “Als ze de auto starten en je de motor hoort, dan maakt zoveel indruk op je. Vervolgens rijd je de pitstraat uit en weet je eigenlijk niet wat je overkomt qua acceleratievermogen en hoe de auto vertraagt. Ik heb nog nooit zoiets in mijn leven gevoeld en ik denk ook niet dat ik ooit nog zoiets ga voelen. Het was echt heel gaaf.”

Verdeeld over twee runs mocht Kox in totaal zes ronden rijden. “Nadat ik na mijn eerste run naar binnen was gekomen, lieten ze me in de auto zitten, waarna ik nog een keer naar buiten mocht voor een paar ronden. Het was fijn om het op die manier te doen want de eerste keer dat je de baan opgaat raak je zo overdonderd door alles. Terug in de pits had ik de kans om alles wat ik net had meegemaakt te verwerken en na te denken over wat ik tijdens mijn tweede run beter kon doen. Dat was wel goed”, zegt Kox. “Het waren natuurlijk maar een paar rondjes, maar ik wilde wel graag kijken wat ik daar voor mezelf uit kon halen. En als ik er achteraf op terugkijk, ben ik echt wel heel tevreden. We hebben nog naar de data gekeken en het is eigenlijk beter gegaan dan ik had verwacht. De insteek was natuurlijk om gewoon te gaan rijden en te genieten, maar als je na afloop blij bent met hoe je het gedaan hebt, dan is dat wel een erg leuke bijkomstigheid.”

Stéphane Kox in actie met de E20 op Paul Ricard. Foto: Alpine

Trots

De kans om met een Formule 1-auto te rijden, was nooit voorbij gekomen als ze vorig jaar geen pitreporter was geweest bij Viaplay. “Ik heb een geweldig leuk jaar gehad, maar ik moest voor mezelf even pas op de plaats maken. Maar ik voel me nu weer goed en ben er wel voor in om weer leuke dingen te gaan doen”, aldus Kox. Viaplay was woensdag op Paul Ricard aanwezig om Kox’ F1-debuut vast te leggen voor een item dat tijdens de Grand Prix van Qatar wordt uitgezonden. “En ik zal bij de Grand Prix van de Verenigde Staten ook nog in de studio zitten om er zelf over te vertellen.”

Kox is trots op wat haar oude collega’s bij Viaplay tijdens het tweede seizoen van de streamingdienst hebben neergezet qua F1-verslaggeving. “Vergeet niet dat we vorig jaar echt vanaf het nulpunt zijn begonnen”, zegt ze. “Vervolgens hebben we als organisatie in heel korte tijd een bijna onmogelijke groei moeten doormaken. Maar als ik nu naar het programma kijk, zie ik een heel mooi en volwaardig F1-programma dat naar mijn idee alles bevat wat het zou moeten bevatten. Ik ben heel trots op wat er is neergezet.”

‘Racen in het WEC het ultieme doel’

Toen Kox bekendmaakte te stoppen als pitreporter, gaf ze onder andere aan weer zelf meer te willen rijden. Kort daarop nam ze met onder andere vader Peter en voormalig wielrenner Tom Boonen deel aan de 24 uur van Dubai, nadat ze daarvoor met dezelfde auto en hetzelfde team de Gulf 12 Hours had gereden. “In principe staan die races komende winter ook weer op mijn programma”, vertelt Kox. “Er was sprake van dat ik dit jaar een heel seizoen zou rijden, maar door sponsorperikelen is dat helaas niet doorgegaan. Dat was heel jammer, want ik had me daar wel helemaal op ingesteld. Maar goed, soms loopt het zo in de autosport.”

“Racen is en blijft echter mijn passie, dus ik hoop dat nu wel weer op te kunnen pakken, helemaal na gisteren in een Formule 1-auto te hebben gezeten.” Kox kijkt vooral naar de GT en endurance. “Dat is waar ik mijn pijlen op richt. Rijden in het World Endurance Championship is nu mijn ultieme doel en in mijn ogen ook een realistisch doel. Als ik daar een kans krijg, grijp ik die met beide handen aan.”

Stéphane Kox poseert bij de E20 waarmee ze haar F1-debuut maakte. Foto: Alpine