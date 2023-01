Olav Mol was in 2022 niet op locatie bij de Formule 1-races, maar deed wel het vertrouwde commentaar. Vanuit de studio in Nederland. Tussendoor kon hij vaker aanschuiven bij de collega’s van Ziggo Sport en was het reizen niet veel veranderd: “Ik moest nog steeds van Spanje naar Nederland”, legt Mol in gesprek met Motorsport.com uit. Hij had het niet verwacht, maar volgens Mol was het werken op deze manier ‘superleuk’. En dat komt onder meer door de voorbije coronajaren. “Je zat toch al niet meer op de commentaarpositie op het circuit, maar in een container op de tv-compound. In het begin mocht je niet naar de paddock om te praten met teams en anderen. Er werd in één keer veel meer informatie gedeeld, er waren veel meer persgroepen op Whatsapp waar info gedeeld werd. Wij deden vanuit de Grand Prix Radio-studio verslag en als ik iets nodig had, stuurde ik een berichtje naar iemand van Red Bull of Aston Martin. Dan had je ook binnen twee minuten antwoord. Dat is misschien nog wel sneller dan dat je vanuit de tv-compound naar de paddock loopt en daar moet wachten voordat je je vraag kan stellen. De informatiestroom viel niet tegen. Er zijn best wat mensen die het een heftige verandering noemen, maar door het hele covidverhaal was het eigenlijk een hele zachte landing.”

Verstappen dominant? “Nee, dan doe je hem tekort”

In het Formule 1-seizoen was het Max Verstappen die er opnieuw vandoor ging met de wereldtitel. Maar dominant, zoals het door sommigen genoemd wordt? “Nee, dan doe je hem tekort”, stelt Mol. “Een dominant seizoen is Michael Schumacher in 2004, die in Italië de wedstrijd start, binnen mum van tijd een voorsprong had van zes seconden en dan via de radio zei: ‘Zo jongens, we kunnen nadenken over wat we gaan eten vanavond want de competitie doet niet meer mee’. Dat is dominant. De jaren dat Mercedes het hele veld op een rondje kon zetten, maar dat uit angst voor de FIA niet deed omdat ze bestraft zouden worden met gewicht of andere zaken, dat is dominant. Verstappen heeft vorig jaar wedstrijden moeten rijden, de hele race met zijn tanden in het stuur, om die wedstrijd met een paar seconden voorsprong te winnen. Daarom vind ik dominant een onterechte bewoording, ik zou het een zwaarbevochten titel willen noemen.”

Verstappen toonde zijn klasse gedurende het seizoen, maar in de slotfase roerde Sergio Perez zich. In Brazilië wilde het team een wissel tussen beide Red Bull-rijders proberen om zich ervan te verzekeren dat Perez tweede zou worden in het rijderskampioenschap. Het verhaal is bekend, Verstappen weigerde. “Perez is voor de buitenwereld iemand die zegt dat hij zich niet schikt als tweede rijder, maar Perez weet binnenskamers ook precies dat hij is wat hij is. Maar hij moet Bottas 4.0 worden. Bottas was de perfecte tweede rijder, altijd pal erachter. Bottas haalde constructeurstitels binnen, van Red Bull zou je kunnen zeggen dat ze het ook gehaald hebben dankzij Perez. Niet alleen maar door de punten van Max. Dat is het grootste deel. Maar Red Bull heeft Max voor de rijderstitel en Perez voor de constructeurstitel, dat is de situatie. Perez weet dat, hij ziet alle data, alle rondjes dat hij het niveau niet aankan. Dat is ook niet erg, hij rijdt op het maximale en dat bracht Red Bull in 2022 de constructeurstitel. Door die boordradio van Verstappen in Brazilië kwam er helderheid, Verstappen zette een punt en geen komma.”

De nasleep van het hele gebeuren was overdreven, vindt Mol. “Als pers maken wij daar een heel verhaal van, maar dat is het niet. Laten we eerlijk zijn, er zijn veel mensen die roepen dat er in Nederland en in het verleden bij Ziggo veel te veel met een oranje bril naar wedstrijden gekeken werd. Maar ik heb nieuws voor je: die Engelsen zijn viervoudig erger dan wij Nederlanders. Dat zie je, allerlei flauwe versprekingen, hele vileine dingetjes. Die zijn er nog steeds niet klaar mee. En dus is het voor ons wel prettig dat Mercedes niet met overmacht het kampioenschap gewonnen heeft in 2022, anders waren ze nog veel harder gaan hakken over 2021: ‘Zie je wel, 2021 is ons ontnomen want ze zijn goed genoeg.’ Dat jaar hebben ze het niet gehaald, er is een lijn gezet dat ze het kampioenschap niet wonnen en in 2022 weer niet. Dat is wel heel belangrijk.”

Over Mercedes: “Ik hoop dat ze weer meedoen”

Mercedes was sinds haar entree in de Formule 1 en zeker sinds de start van het V6-tijdperk zeer succesvol. Daar kwam in 2021 eigenlijk al een eind aan, maar ook in 2022 sloeg het merk de plank mis. “Mercedes dacht met het zeropod-systeem het even anders te doen, dat vind ik op zich fantastisch”, aldus Mol. “Met een compleet nieuwe auto in 2022 dachten we dat ze er allemaal hetzelfde uit zouden zien, dat zij binnen de regels komen met iets wat zo anders is. Bij de test hadden ze de eerste dag een normale en daarna kwam die zeropod, iedereen z’n bek viel open. Ze kregen die wagen uiteindelijk niet aan de gang, maar ik heb vanaf het begin geroepen dat je ze niet mag afschrijven. Dat is simpel zat. Het is zo’n grote, slimme organisatie dat ze uiteindelijk wel een oplossing vinden of bij een ander kijken hoe het gedaan wordt, dat gebeurt nog veel meer dan wij denken. Ja, ik wil dat Mercedes dit jaar weer meedoet. Ik hoop dat Mercedes drie wedstrijden wint, dat Red Bull drie wedstrijden wint en dat Ferrari ook drie wedstrijden wint. En ik hoop dat McLaren het ook kan doen en met een beetje geluk Alpine ook nog, dan hebben we een topjaar. Daar wil je naartoe. We hebben de dominante Mercedes-jaren achter ons gelaten, ik denk ook dat we in de komende jaren de effecten van de budgetcap gaan zien.”

Ze hebben er een excuus bij gekregen, als het niet zou lukken kunnen ze altijd zeggen dat het aan de windtunneltijd ligt. Olav Mol over de budgetplafondstraf van Red Bull Racing

Het groter wordende effect van het budgetplafond valt samen met de straf die Red Bull Racing heeft gekregen als gevolg van de overschrijding van het budgetplafond. Gevraagd naar het effect van de straf, die voornamelijk draait om het reduceren van windtunneltijd, zegt Mol: “Ik ga er wel van uit dat het enigszins meevalt. Het feit dat ze dat al tijdens het seizoen gehoord hebben kan betekenen dat ze een aantal dingen in 2022 gedaan hebben waar ze in 2023 voordeel van kunnen hebben. Kijk, Red Bull roept natuurlijk dat het een heftige straf is. Ze hebben er een excuus bij gekregen, als het niet zou lukken kunnen ze altijd zeggen dat het aan de windtunneltijd ligt. De andere teams roepen natuurlijk dat de straf niet zwaar genoeg is, zo werkt de Formule 1-wereld. Die hadden ze het liefste uit het kampioenschap geflikkerd zien worden. De overtreding was een minor, daar kun je nooit een major straf voor geven. Het was duidelijk dat het zo zou gaan. Ik heb berekend dat het om ongeveer 24 windtunnelmomenten gaat. Een windtunnelmoment is ongeveer een kwartier, het is niet zo dat ze 24 dagen of 24 uur die windtunnel niet kunnen gebruiken. Het gaat om een x-aantal dingen en dat gaan we wel merken. Het precedent is geschapen, als je over de budgetcap gaat is dit de straf. Dubbel erover heen gaan zal een dubbele straf worden. Het enige wat ik raar vind is de boete van 7 miljoen dollar. Dan maak je het berekenbaar, aan een budgetcap moet je geen financiële straf hangen. Dat begrijp ik niet.”

Die uitgedeelde boete valt buiten het budgetplafond. Vreemd, vindt ook Mol: “Precies. Je hebt het maximum aan geld uitgegeven en als je dan te veel geld uitgeeft, moet je nog een keer meer geld uitgeven om het te veel geld uitgeven teniet te doen.” Lachend: “Zo heb ik het volgens mij goed samengevat. Maar goed, de organisatie van de FIA moet ook leven en ik denk dat het geld gewoon daarnaartoe gaat. Sterker nog, als je dan over een boete spreekt zou ik voorstellen dat het bedrag van de boete toegevoegd wordt aan het budgetplafond van het tiende team en de schuldige partij moet het dan betalen. Dan ga je een eventuele concurrent groter maken.”

De grootste concurrent van Red Bull is Red Bull zelf

Na een weifelend begin begon Red Bull steeds beter te presteren en kreeg Verstappen een steeds beter gevoel met de wagen. Een goede opvolger bouwen voor de RB18 is dan ook de grootste uitdaging voor Red Bull, vindt Mol. “Ze zullen zelf het ingeslagen pad moeten zien te garanderen en dat is toch een dingetje. Je ziet het aan Mercedes. Als je echt iets anders doet, dan neem je een risico. Het kan verkeerd gaan. Ze zullen hun eigen lijn moeten doorzetten, met de doorontwikkeling zullen ze er wel zijn. Als je Ferrari in 2022 in z’n totaliteit bekijkt, hebben ze organisatorisch dusdanig steken laten vallen dat ze daardoor aan het eind van de rit niet meer meededen. Hoewel, vice-wereldkampioen worden met Leclerc, daar hoef je je nog steeds niet voor te schamen.”

Ferrari leek begin 2022 sterk en bood Red Bull serieus partij. Een reeks missers veroorzaakte uiteindelijk een afgang van de Italianen en een vertrek van teambaas Mattia Binotto. Krijgt Frederic Vasseur het schip van de Scuderia wel in rustig vaarwater? “Dat weet ik niet. Hij heeft bij Renault al eens in een grotere organisatie gewerkt en daar lukte het niet. Ik meen mij te herinneren dat het hoofdzakelijk kwam door allerlei politieke dingen. Dan denk ik: welkom bij Ferrari. Als er ergens politiek bedreven wordt, is het wel bij Ferrari met al die mystieke krachten die in het team werken en een familie die wat te zeggen heeft. Ik benijd Fred in dat opzicht niet, het kan zijn dat hij de laatste jaren gegroeid is. Ik gun hem dat succes wel. Mercedes is van zichzelf een heel klinisch team qua structuur en denkwijze. Dat heeft ze veel gebracht maar ook wel wat gekost. Mercedes heeft jarenlang alleen maar hoeven denken: we zitten vooraan, hoe gaan we het onderling uitvechten? Vorig jaar was alles anders. Daarom is George Russell denk ik zo goed boven komen drijven. Hij heeft in zijn Williams-tijd geleerd dat hij niet kon winnen, maar hij bracht de auto in ieder geval thuis. Dat was met de Mercedes van 2022 niet anders, ze wisten ook dat ze niet konden winnen. Thuisbrengen was alleen niet achteraan het veld, maar op de vierde of vijfde plek. Ze hebben een race en een sprintrace gewonnen, allemaal prima. Ze hebben bij Mercedes wel veel geleerd.”

Mol hoopt dat teams als McLaren en Alpine de aansluiting krijgen bij het ‘Ajax, PSV en Feyenoord’ van de Formule 1. “Ik denk dat het belangrijk is wie kan aanhaken”, gaat hij verder. “Hoe pijnlijk ook, het reglement is nieuw en we hebben het nog steeds over de traditionele top-drie. In de Eredivisie heb je het over Ajax, PSV en Feyenoord, maar wie wordt er dan vierde? Het zou zo leuk zijn als die top-drie doorbroken kan worden waardoor we een top-vijf, top-zes of zelfs top-tien krijgen. We moeten ook niet IndyCar worden waarbij je als kampioenschap een bepaalde kant op lijkt te gaan, dat moet ook niet gebeuren. Het moet puur blijven. Ze hebben allemaal hetzelfde reglementenboek, zorg maar dat je erbij komt. Dat gaat de sleutel zijn. McLaren heeft een heel slecht jaar achter de rug, die waren in 2021 een tandje beter. Ook daar gaan veranderingen komen. Ik moet ook toegeven dat Alpine ondanks alle perikelen het niet zo slecht gedaan heeft, er zit wel potentieel in. Ze hebben het in ieder geval motortechnisch beter voor elkaar dan de laatste jaren. Daar hoop ik vooral op wat mooie uitschieters.”

Nyck de Vries haalde F1 door juiste keuzes te maken

Met Nyck de Vries komt er in 2023 een tweede Nederlander op de grid. De coureur uit Sneek nam een andere route na zijn titel in de Formule 2, maar krijgt nu dan toch de kans bij AlphaTauri. “Heel bijzonder”, zegt Mol. “De laatste keer dat we twee Nederlanders op de grid hadden waren het Doornbos en Albers. We weten hoe gezellig dat was, maar die zaten bij elkaar in het team.”

De gedrevenheid spreekt de F1-commentator aan in de aanloop die De Vries genomen heeft om de koningsklasse uiteindelijk toch te bereiken. “Het is een toegewijde, niet-agressieve pitbull”, typeert hij De Vries. “Hij heeft zich vastgebeten, maar nooit echt doorgebeten of hard geblaft. Maar hij komt er nu wel en dat is ontzettend knap. Dat is hem gelukt door de goede keuzes te maken, door er telkens te zijn. Hij heeft dat heel goed gedaan. Daarmee doet hij zichzelf en zijn familie ook heel goed. Ik had ‘m technisch nooit heel hoog zitten, maar dat komt door dingen die ik in de Formule 2 en dergelijke gezien heb. Daar had hij soms dertien seconden voorsprong op het veld en bleef maar snelste rondjes rijden en vervolgens waren z’n banden op zes ronden van het eind opgerookt en werd hij derde of vierde. Dat zal hij de afgelopen tijd wel geleerd hebben, het team kan hem daar ook mee helpen. Hij heeft intussen wel dik anderhalf jaar de boordradio bij Mercedes kunnen luisteren, daar leer je ook veel van. Je hoort de gesprekken, maar ziet ook het gevolg daarvan in de data waar je dan weer conclusies aan kunt verbinden. Dat zijn openbaringen. Ik denk niet dat wij moeten verwachten dat De Vries zomaar een podium gaat halen, of dat hij elke wedstrijd in de punten gaat finishen. Maar Nyck heeft een hele belangrijke taak en dat is dat hij moet zorgen dat hij Yuki Tsunoda achter zich houdt. Ik durf wel te zeggen dat het mogelijk is, maar hij is niet de makkelijkste man ter wereld. Die Tsunoda doet af en toe gekke dingen, maar hij is ook weer een jaar gerijpt. Hij is ook wel sluw en slim. Het zal een stevig robbertje worden. Hij moet er in het begin gewoon voor zorgen dat hij, wat er ook gebeurt, die auto thuisbrengt. En dan zie je het wel. Geen first lap wonders proberen te creëren, maar dat weet hij zelf ook wel.”

Mol adviseert De Vries om in de eerste periode vooral te genieten van het feit dat hij nu toegetreden is tot de elite van de autosport, maar er zal ook gepresteerd moeten worden. Red Bull-topman Helmut Marko ziet in De Vries een leider voor AlphaTauri. “Nyck heeft op organisatorisch al veel gezien, hij weet hoe het bij een open wheel-team werkt om kampioen te worden. Hij heeft een rugzak. Hij zal op technisch vlak niet meteen teamleider worden, ik denk dat Yuki van de techniek van een Formule 1-auto misschien wel net iets meer weet door zijn ervaring bij dit team. Maar wat Marko inschat als hij zegt dat De Vries teamleider moet worden, is dat hij meer punten gaat halen dan Yuki Tsunoda. Waarom doet hij dat? Om ze allebei op scherp te zetten. Yuki denkt: ‘Ik rijd hier al twee jaar, dat zal me niet gebeuren.’ Ik zie dit puur als de kortste motivatiespeech die je maar kunt houden.”

