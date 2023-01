Hij is net terug van een paar dagen Disneyland als we Melroy Heemskerk aan de lijn krijgen. Na een druk en veelbewogen jaar lag de focus de afgelopen weken op het gezin. De F1-commentator van Viaplay heeft een zoontje van twee en een dochter van vijf en die willen natuurlijk zoveel mogelijk aandacht van papa, voordat hij over twee maanden weer in de achtbaan stapt die de Formule 1 heet.

“Het is voor mij momenteel nog vrij rustig”, zegt Heemskerk als Motorsport.com hem vraagt naar hoe het ervoor staat met de voorbereidingen op het nieuwe F1-seizoen. “Langzaamaan ben ik me weer aan het voorbereiden door me in te lezen over alles wat er gaande is. Maar het grootste deel van de voorbereiding gebeurt natuurlijk in Hilversum. Daar is men druk bezig met het vormgeven van de programma’s rond de Grands Prix.”

“Het was een prachtig en behoorlijk enerverend jaar”, blikt Heemskerk terug op zijn eerste seizoen als commentator bij de Formule 1. “Er kwam in het begin heel veel over ons heen. Maar vervolgens reisden we af naar Bahrein en stond ik samen met Nelson op de tribune te kijken naar hoe de auto’s om negen uur ’s ochtends naar buiten reden voor de eerste testdag. Dat was echt een kippenvelmoment. Toen beseften we: we zijn erbij! Vervolgens kwamen we in een soort van achtbaan terecht waar we eigenlijk het hele seizoen lang in zijn blijven zitten.”

Zoals Heemskerk terloops aangeeft, was er sprake van een turbulente start. Waar collega Nelson Valkenburg aanvankelijk worstelde met de druk, trok de oud-coureur uit Leimuiden zich weinig aan van alles wat er werd gezegd en geschreven. Valkenburg merkte eerder op dat de twee commentatoren, die al jarenlang goed bevriend zijn, elkaar in dat opzicht in balans houden. “Ik ben gewoon heel nuchter en down to earth, terwijl Nelson als persoon veel emotioneler is”, zegt Heemskerk daarover. “Ik heb al gauw zoiets van: maar waarom maak je het jezelf nou zo moeilijk? Dan kom ik met een heel rationele benadering, waarna Nelson zoiets heeft van: daar zit op zich wel wat in, ja. Het klopt dat er aan het begin van het jaar veel negatieve verhalen waren. Maar ik heb een vrij brede rug en schud dingen makkelijk van me af. Ik focus gewoon op de job waarvoor ik word ingehuurd en die ik ook nog eens met heel veel plezier doe. Ik had er dus niet zoveel last van.”

Heemskerk liep zelf tegen andere dingen aan. Zoals het feit dat hij veel van huis is. “Met een jong gezin is dat wel een uitdaging. Toen mij deze baan werd aangeboden, moest ik het daar ook wel serieus met mijn vrouw over hebben. Qua zorg voor de kinderen wordt er nu natuurlijk meer van haar gevraagd. Het was even aankijken hoe dat zou lopen. Natuurlijk waren er momenten die wat lastiger waren, bijvoorbeeld als de kinderen het er zwaar mee hadden dat ik er niet was, maar in grote lijnen ging het goed.” Een ander punt was dat Heemskerk graag op zichzelf is. “Maar als je op locatie werkt, ben je met een hele ploeg en zit je de hele tijd op elkaars lip. Daar moest ik in het begin wel aan wennen.” Heemskerk loste dit op door zich af en toe terug te trekken. “Dan is het een voordeel dat je een commentaarpositie hebt. In principe zitten alleen Nelson en ik daar. Maar Nelson is vaak genoeg in de paddock of druk met andere dingen. Op die momenten kan ik me rustig voorbereiden.”

Hersens sneller dan de lippen

Heemskerk is dan misschien de meer rationele van de twee, in het commentaar komt dat niet altijd naar voren. “Het rationele verdwijnt vaak bij mij als het spannend wordt op het circuit. Ik ga er helemaal in op als er gave acties zijn op de baan. Ik reageer dan alleen nog op wat ik zie. Op die momenten is het rationele dus ver te zoeken!” Daarmee samenhangend ziet Heemskerk nog wel een verbeterpunt bij zichzelf voor komend seizoen. “Ik heb er een handje van om snel te willen praten als ik zo enthousiast ben. Het nadeel daarvan is dat ik dan over mijn woorden begin te struikelen. Mijn hersens zijn dan sneller dan mijn lippen. Maar voor een commentator is het natuurlijk wel handig dat je uit je woorden komt. Dus ik probeer wat meer rust en balans in mijn commentaar aan te brengen. Maar zo zijn er volgens mij altijd wel dingen waar je aan kunt werken en die beter kunnen. Je blijft fijnslijpen.”

Vergeet niet dat Heemskerk minder ervaring als commentator had toen hij bij Viaplay begon dan collega Valkenburg. “Nelson werkte al jaren als sportcommentator. Ik schoof slechts af en toe aan bij een langeafstandswedstrijd, zoals de 24 uur van Le Mans. Als ze mensen tekort kwamen, dan vroegen ze of ik ernaast wilde komen zitten. Het ging om drie of vier uitzendingen per jaar.” Commentaar geven was dan ook niet zijn core business. “Ik was vooral bezig als instructeur op het circuit en als monteur bij verschillende raceteams. Daarnaast deed ik onderhoud aan trapliften. Ik kwam bij de mensen thuis om het jaarlijkse onderhoud te doen en kleine storingen te verhelpen. Maar nu ben ik hoofdzakelijk als commentator bezig, dus voor mij is het een grote omschakeling geweest.”

Tekst gaat verder onder de foto

Melroy Heemskerk: "Het rationele verdwijnt zodra het spannend wordt."

Minimale schade

Heemskerk genoot volop van zijn eerste F1-seizoen. 2022 kende volgens hem dan ook vele hoogtepunten. “Maar op één staat Zandvoort. Simpelweg omdat mijn roots op dat circuit liggen. Ik ben daar opgegroeid. Ik was er veel te vinden tijdens de raceweekenden en in de winter bij de racecursussen. Zandvoort voelt voor mij dus als thuis. En dat dan ineens de Formule 1 bij je thuis op bezoek komt, vond ik heel bijzonder om mee te maken. En een leuke bijkomstigheid was: ik kon op de fiets naar mijn werk.”

Ook Singapore en Japan springen er voor Heemskerk uit. Terugdenkend aan een moment in Miami kan hij een glimlach niet onderdrukken. “Voor ons in de commentaarpositie staan de bureaus met daarop de tv-schermen en achter ons een box met apparatuur en een camera die we gebruiken voor onze gesprekken met de studio. Maar in Miami is de commentaarpositie zo smal dat maar één van ons op een stoel kon zitten tijdens de crosstalks. De ander zat op een omgekeerde plastic prullenbak. Het kwam toevallig zo uit dat ik zondag vlak voor de race op de stoel zat en Nelson op de prullenbak. Opeens riep Nelson tegen me ‘Melroy, hij begint door te zakken!’ En vervolgens hoor ik in mijn oor: ‘Drie, twee, één, live!’ Nelson moest zijn uiterste best doen om niet door de prullenbak heen te zakken terwijl we live in de uitzending zaten. Ik vond dat een prachtig moment. En ik moet heel eerlijk toegeven: stiekem hoopte ik dat hij er doorheen zou zakken. Dat zou helemaal hilarisch zijn geweest!”

Valkenburg kwam eerder met een moment bij de Grand Prix van Canada, waarbij Heemskerk de huurauto ‘tegen een boom zette‘. “Het was slecht weer en modderig”, licht Heemskerk toe. “We wilden daarom zo dicht mogelijk bij de brug over de roeibaan parkeren. Nelson zat naast me en Mike Hezemans achter me. Op gegeven moment hadden we een plekje gevonden, maar het hield niet over. We keken elkaar aan en hadden zoiets van: laten we het gewoon maar proberen. Ik draaide de neus van de auto erin en moest strak langs een boompje. Vervolgens deed Nelson zijn raampje omlaag om de zijspiegel in te klappen, om mij wat meer ruimte te geven. Ik stuurde nog een klein beetje naar rechts en op een gegeven moment hoorde ik een blikkerig geluid. Ik was met de zijkant van de auto tegen het boompje gekomen! Daarna hoorde ik alleen nog maar een luid gelach vanaf de achterbank. Mike vond het prachtig wat er was gebeurd, al kon hij vervolgens niet uitstappen. We stonden zo dicht naast het boompje dat zijn deur niet meer open kon.” De schade aan de auto viel uiteindelijk mee. Het verhuurbedrijf bracht niets in rekening. Met een lach: “En anders had ik Nelson de schuld gegeven! Omdat hij de spiegel had ingeklapt, kon ik niet zien hoeveel ruimte ik nog had!”

Deels verrast

Vorige week werd bekend dat Stéphane Kox stopt als pitreporter. Heemskerk zegt ‘deels verrast’ te zijn door haar beslissing. “Ik dacht dat ze wel door zou gaan maar iets minder Grands Prix zou gaan doen. Dat ze helemaal stopt, zag ik niet aankomen.“ Heemskerk vindt het heel jammer. “Want ze heeft het hartstikke goed gedaan en een enorme leercurve doorgemaakt. Ik had verwacht en ook wel gehoopt dat ze er weer bij zou zijn.”