Ferrari-teambaas Mattia Binotto kent in het F1-seizoen 2022 voorlopig de nodige hoogte- en dieptepunten. Zo zag de Italiaan zijn coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz diverse overwinningen behalen, startende met een één-tweetje in Bahrein, maar zag ook mogelijke zeges en kostbare punten door problemen met de power unit, rijdersfouten en strategische missers door de vingers glippen. Hoewel menig persoon onder die druk bezwijkt, is er maar een ding dat Binotto op de been houdt: het feit dat alle neuzen in de fabriek in Maranello dezelfde kant op staan. De Italiaan staat sinds 2019 aan het roer bij de Scuderia en is vanaf dat moment bezig om Ferrari weer naar de top te helpen. Ja, dat heeft zijn uitdagingen gehad en er zijn in 2022 zaken die beter hadden gekund, maar Binotto houdt vertrouwen in zijn plan: een solide basis leggen om Ferrari weer aan wereldtitels te helpen. De Italiaan is over één punt echter duidelijk: een baan als Ferrari-teambaas, met alle hoogte- en dieptepunten, is niet geschikt voor mensen met een zwak hart.

Op de vraag van Motorsport.com in een exclusief interview of er in de afgelopen achttien maanden moeilijke momenten zijn geweest, antwoordt Binotto lachend: "Elke dag weer! Het is vanaf 2019 geen eenvoudig proces geweest. 2020 was een lastig jaar, net als 2021. Zelfs in 2022, waarin we tegen de allerbesten vechten, zijn er soms races waarin we niet alle potentie uit de auto halen. Het is allemaal niet eenvoudig. Maar ik ben blij met de rol die ik heb en ik weet dat ik een geweldig team heb. Het team is eensgezind. Het is prachtig om iedereen te zien samenwerken."

Charles Leclerc vecht met Sergio Perez op Silverstone. Foto: Drew Gibson / Motorsport Images

Drama aan de pitmuur

Hoewel Binotto regelmatig noemt hoe geweldig het team is, zijn er momenten dat het gewicht van de hele wereld op zijn schouders drukt. Met name wanneer de tv-camera's naar de Ferrari-pitmuur schakelen tijdens moeilijke momenten en Binotto in beeld wordt gebracht. Dit was het geval toen Charles Leclerc met technisch malheur uitviel vanaf de leiding in Spanje en Baku. Hij geeft toe dat dit veel emoties losmaakte, maar dat het wel zijn plicht is om altijd kalm te blijven. Wat gaat er op zo'n moment door zijn hoofd? "Het is om twee redenen heel lastig", vervolgt Binotto. "Voor wat betreft de motorproblemen: ik heb die afdeling in het verleden geleid. Het is nooit fijn om ineens rook te zien, dat geeft een naar gevoel. Met name wanneer we een race leiden, zoals Charles in Baku en Carlos Sainz in Oostenrijk, zijn dit problemen die je simpelweg niet wilt zien. Ik blijf kalm, maar geloof me: ik voel me zeer rot. Het is ontzettend lastig. Op zulke momenten moet je rustig blijven, rustig reageren en nadenken over de volgende stap: wat hebben we nodig? Dat gaat niet over het technische gedeelte, maar meer om het team. Wat kan ik doen om te helpen? Wat kan ik doen om te zorgen dat iedereen kalm en geconcentreerd blijft en beschermd wordt tegen commentaar van buitenaf?"

Binotto geeft anderen niet de schuld als dingen fout gaan en regeert Ferrari niet met ijzeren vuist. Het personeel hoeft daarom niet te vrezen voor hun baan. In plaats daarvan is hij van mening dat het personeel de autoriteit moet hebben om beslissingen te nemen die in het beste belang van het team zijn. Dit houdt in dat hij volledig op hen moet vertrouwen. "Ik denk dat ik de mensen om me heen meer verantwoordelijkheid geef", antwoordt hij op de vraag wat zijn manier van leiden is. "Ik ben niet meedogenloos, maar wel streng. De mensen weten dat ook. Ik probeer ze altijd in hun kracht te zetten en ze alles te geven wat ze nodig hebben om hun werk te doen. Ik vertrouw ze. Ik ben niet iemand die op elk vlak tot in de details gaat. Ik richt me op mezelf en probeer er dus voor te zorgen dat iedereen krijgt wat hij of zij nodig heeft. Ik weet hoe belangrijk de sfeer in het team is en hoe belangrijk de mentale aanpak en cultuur zijn. Daar werken we veel aan. We proberen de cultuur te veranderen naar wat volgens ons de juiste houding en gedragingen zijn. Ik zie dat het team eensgezind is en ik denk dat je dat krijgt door transparantie. Soms moet je slim zijn en soms transparant en oprecht."

De weg terug naar boven

Als je vanaf de buitenkant naar Ferarri kijkt, en denkt aan de wisselende resultaten in de afgelopen jaren, dan is de ommekeer dit seizoen opmerkelijk te noemen. Helemaal in vergelijking met 2020. Volgens sommigen heeft Ferrari simpelweg geluk gehad bij de start van het nieuwe reglement. Binotto denkt echter dat schijn bedriegt en dat Ferrari's recente seizoenen niet het ware beeld van de vooruitgang hebben laten zien. Volgens hem zijn de gemaakte fouten met de auto en power unit in 2020 mede te danken aan de ontwikkelingsstop die werd opgelegd door de coronavirus-pandemie. Het merk betaalde dus uiteindelijk een grotere prijs voor de wisselvalligheid. "Er zijn geen eenvoudige oplossingen", gaat de teambaas verder. "Het kostte ons niet maar een of twee jaar om daarvan te herstellen. Het was meer dan dat. Wat we vandaag de dag hebben opgebouwd, is al in 2016 of 2017 begonnen. Het is constant een proces van bouwen en verbetering geweest. Het gaat om de organisatie, om de vaardigheden, ervaring, methodologie en tools. Het gaat om de middelen, zoals de simulator, verbeteringen aan de windtunnel en alles wat je maar hebt."

Sebastian Vettel en Charles Leclerc in de SF1000 van 2020. Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Over het F1-seizoen 2020 zegt Binotto het volgende: "Het was meer dan een stap terug. Het waren er wel drie! Waarom? Ik denk dat we in 2020 ons project verstierd hebben. Alles was bevroren bij de start van dat seizoen. Stel dat het Mercedes bij de eerste race van dit seizoen was overkomen, hoe zouden zij er dan nu voor staan? Ik geloof niet dat het een team is dat zich niet kan ontwikkelen. Het kan een goede wagen bouwen en is in staat om met de besten te vechten. Stel dat je fouten hebt gemaakt, zoals Mercedes dit seizoen, en de boel wordt bevroren, dan blijf je dus het hele jaar op die plek. 2020 is het gevolg geweest van wat we in 2019 als team hebben proberen neer te zetten. We hebben de boel in de organisatie en het team toen compleet overhoop gehaald. In 2020 en 2021 hebben we maar beperkt de kans gehad om de auto te ontwikkelen. Het was ook nog eens lastige wagen. Ik denk dus niet dat die jaren weergeven wat de totale capaciteit van het team op dat moment was."

Het langetermijnperspectief is precies de reden waarom Binotto denkt dat Ferrari zich momenteel rustig naar de voorhoede begeeft en zich niet haast om er zo snel mogelijk te zijn. "Als team hebben we vanaf 2017 elk jaar geprobeerd om vooruitgang te boeken. Vandaag de dag zien we meer van onze totale capaciteit. Ik twijfel er niet aan dat we ons verbeterd hebben in elk seizoen en dat 2020 nuttig is geweest. Het gaf ons des te meer reden om te verbeteren. We hebben de zwakke punten geanalyseerd en iets proberen op te zetten dat beter is voor de toekomst. Vanaf 2020 hebben we dus duidelijke veranderingen doorgevoerd met een duidelijkere rolverdeling en verantwoordelijkheden. We kregen een nieuwe simulator. Wat mij betreft was dat het juiste moment om te zeggen: 'Laten we de zwakke punten zoeken en ze allemaal aanpakken'. Ik denk dat dit gelukt is."

Ferrari verandert aanpak niet

Ferrari begon uitermate sterk aan 2022, maar heeft Red Bull Racing inmiddels een enorm gat zien slaan in beide kampioenschappen. Ondanks de betrouwbaarheidsproblemen en de strategische missers, ziet Binotto de rest van het jaar als een proces dat in 2017 is begonnen. Dit is dan ook exact de reden dat hij niet de noodzaak ziet om extreme wijzigingen door te voeren voordat de Formule 1 zijn seizoen vervolgt in België. "Ik denk niet dat we het anders moeten doen. We moeten doorgaan door ons stap voor stap te verbeteren en ons te focussen op elke race. Op dit moment hebben we de potentie om Grands Prix te winnen. Het is een kwestie van zorgen dat wij als eerste bij de finishvlag zijn. Dit betekent niet dat we onze aanpak moeten veranderen. Zoals ik al zei: er zijn geen wondermiddelen. Ik denk niet dat we iets moeten aanpassen. We hebben al bewezen dat we goed werk kunnen leveren. Het is een kwestie om daar stap voor stap te komen, eraan te wennen. Wat de uitkomst van 2022 ook gaat zijn, we proberen goed voorbereid 2023 in te gaan."

