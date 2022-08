Interview Marco Zwaneveld van Viaplay: Kritiek, kijkcijfers en de F1-tiendaagse

Vrijdag werd op het Media Park in Hilversum de presentatie gehouden van de F1-tiendaagse, de programmering waarmee F1-rechtenhouder Viaplay de Dutch Grand Prix op Zandvoort gaat omkaderen. Van de vrijdag op Spa tot en met de zondag in Zandvoort is Viaplay zo’n veertig uur live met Formule 1-uitzendingen. Van maandag 29 augustus tot en met zaterdag 3 september is er een dagelijkse talkshow die volledig in het teken staat van de Dutch GP. Tijdens het raceweekend pakt men bovendien uit met de vaste analisten én het debuut van Tom Coronel als pitreporter: “Als ik tenminste niet ineens de kans krijg om in die Alpine te stappen”, lacht de Huizenaar. De F1-tiendaagse is een mijlpaal in de nog korte historie van Viaplay in Nederland. Marco Zwaneveld heeft de leiding over het project, hij werd vorig jaar als Head of Sports aangesteld bij de streamingdienst.

De F1-tiendaagse is het resultaat van acht maanden noeste arbeid, stelt Zwaneveld in gesprek met Motorsport.com. Gevraagd hoe hij terugblikt op de eerste seizoenshelft, zegt hij: “Vol trots. Waar we hier staan, dat was de eerste plek die echt af was op 8 maart. Een paar dagen later waren we op zender met de Grand Prix van Bahrein, maar dit was echt het enige dat af was. Voor de rest was er helemaal niks. Geen eigen kantoor, de regieruimte stond buiten op straat. Het was echt survival. Als je ziet wat er nu staat met naast de Formule 1 ook de Premier League, de Bundesliga, het darten, dat is ongelofelijk. Ik ben vooral heel trots op het team, het grootste deel van het team is op 1 maart binnengekomen en een deel had ook geen enkele ervaring met televisie. Als je dan ziet wat we gemaakt hebben, kan ik niet anders dan heel erg trots zijn.”

‘Vanaf de bank met bier en chips lijkt het zo makkelijk’

Zwaneveld, voorheen RTL7, kreeg een betrekkelijk jong team onder zich met beperkte ervaring op het gebied van televisie maken. “Voor en achter de schermen moesten mensen heel erg aan elkaar wennen. Je moet een team smeden, het is net een voetbalteam dat heel veel transfers gehad heeft in de zomerstop. Dan hadden wij nog de handicap dat een aantal mensen echt moest leren om televisie te maken. Heel langzaam zie je dat het makkelijker wordt en daar profiteert de kijker ook van. Het wordt iets rustiger, er is meer tijd om na te denken over items. Een half jaar geleden had ik niet gedacht dat we tien dagen achter elkaar Formule 1 zouden kunnen uitzenden.”

Marco Zwaneveld Foto: Viaplay Nederland

De meeste leden van het Viaplay-team kwamen op 1 maart binnen, vlak voor de wintertest in Bahrein. Zwaneveld neemt niet voor niets de woorden ‘avontuur’ en ‘rollercoaster’ regelmatig in de mond. Rustig bouwen was er niet bij. De Formule 1 is met afstand de populairste sport van Nederland en de invulling van het team werd een soort nationaal debat. “Uit het niks iets opbouwen en het moeten uitzenden is niet zo makkelijk”, gaat Zwaneveld verder. “Thuis op de bank met bier in de ene hand en een zak chips in de andere, dan lijkt het heel simpel om televisie te maken. Maar er gaat echt heel veel tijd in zitten. Je moet gewoon een beetje rustig blijven, je niet gek laten maken. Het is televisie, maar de druk lag wel hoog. Dit is groter dan de Champions League, dus dat is best moeilijk. We hebben veel steun gehad van de organisatie uit Scandinavië, aan de andere kant waren we een start-up en moesten we alles uitvinden.”

Omgaan met kritiek en kijkcijfers

Van meet af aan was duidelijk dat Viaplay het heel anders zou aanpakken dan Ziggo Sport, de voormalige rechtenhouder. Olav Mol werd ingeruild voor Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Jack Plooij werd terzijde geschoven voor Stéphane Kox. En in de studio was niet Rob Kamphues, maar Amber Brantsen de nieuwe ‘anchorvrouw’. Ook qua analisten koos Viaplay voor wat andere, minder bekende gezichten naast de Giedo van der Gardes en Tom Coronels van deze wereld. Die verandering was voor veel mensen groot en dat leverde kritiek op. “Dat heeft een hele grote impact”, erkent Zwaneveld. “De grootste bron van de ellende is sociale media en je kunt wel zeggen dat mensen niet meer moeten kijken, maar dat werkt niet. Het komt toch binnen. Het belangrijkste aan het hele gebeuren is dat we veel abonnees hebben waardoor iedereen veel vertrouwen kreeg.” Het maakte het ook makkelijker om die kritiek te relativeren. “Dat je zoveel abonnees hebt tegenover een klein percentage op social media, daardoor moet je je niet gek laten maken. Dan moet het nog wel even vallen, maar van onze vloer tot aan de CEO in Stockholm hebben we altijd van iedereen steun gehad. Ook het hele team, dat is het enige wat werkt: elkaar steunen en zo naar een nieuw niveau te komen.”

Het overgrote deel van de Nederlandse Formule 1-volgers heeft stilzwijgend de overstap gemaakt naar Viaplay. Als beursgenoteerd bedrijf worden er geen uitspraken gedaan over het aantal abonnees dat de dienst op dit moment heeft, maar de kijkcijfers spreken wat dat betreft voor zich. “Afhankelijk van welk Grand Prix-weekend het is liggen de kijkcijfers zo rond de 1,5 tot 2,5 miljoen kijkers per race”, aldus Zwaneveld. “De Premier League is begin augustus begonnen en daar zien we hetzelfde. Max [Verstappen] brengt iets extra’s, laten we dat vooropstellen. Uiteindelijk gaat het ook om hetgeen je maakt en brengt. Vooral inhoudelijk, dan moet je vertrouwen hebben en het werkt dus blijkbaar.”

‘Keihard uitpakken’ op Zandvoort

Na de zomerstop dendert de achtbaan die Viaplay heet door. De triple-header na de zomerstop heeft volgend weekend de Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort. En daar is Viaplay volop bij aanwezig. “Het hele Formule 1-seizoen is belangrijk, maar als je door medewerking van het circuit en de partners een cadeau krijgt moet je het omarmen en volledig uitpakken. We gaan echt keihard uitpakken met deze tiendaagse.” Met meer dan veertig uur live televisie wordt het een aardige uitdaging voor de Viaplay-club. “We beginnen dit weekend met de Grand Prix van België, een evenement dat we ons als Nederlanders toch een beetje toegeëigend hebben”, legt Zwaneveld de plannen uit. “Maandag beginnen we met Zandvoort Shakedown, een talkshow die volledig in het teken van de Dutch Grand Prix staat. Die is er tot en met zaterdag, elke avond om 20.30 uur. Dan beginnen we op vrijdag met alle actie op de baan. We zenden naast alle Formule 1-actie ook de Formule 2, Formule 3 en Porsche Supercup uit. Tussendoor zijn we continu live in de paddock, in de pitstraat, in het dorp. Op de dag van de race, zondag, gaan we om 8.30 uur in de ochtend live en verwachten we rond 18.00 uur klaar te zijn.”

Na de race op eigen bodem begint een fase waarin het iets rustiger wordt: “We staan nooit helemaal stil. De focus ligt natuurlijk op de Formule 1, maar de Premier League gaat gewoon door en het WK darten komt er ook alweer aan. Volledige rust zullen we niet hebben, maar dat hoort er ook bij. Het moet wel spannend blijven.” Gevraagd naar zijn ambities, wil Zwaneveld verder werken aan het verbeteren van Viaplay: “Na Zandvoort hebben we de start van de Hoofdklasse Hockey met twaalf wedstrijden live per weekend. Dat is ook een serieuze missie, maar ik hoop dat we daarna de tijd hebben om de boel in iets rustiger vaarwater te krijgen. De rollercoaster dendert nu nog door, maar ik hoop dat we op een punt komen dat we even rust krijgen om een stapje terug te doen en te kijken wat we verder willen. We hebben heel veel ambitie, maar we hebben straks een jaar onder de gordel en dan wordt alles iets makkelijker om te blijven leveren.”