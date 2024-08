Als de Ferrari 310B van Michael Schumacher rondgaat op het TT Circuit Assen en het kenmerkende geluid te horen is, verschijnt er een lach om de mond van Eric Olders in de Legends Club van het circuit. "Dit had mijn oom prachtig gevonden, zo'n iconische auto uit de tijd dat hij de Formule 1 op de voet volgde", spreekt de CEO van het casinobedrijf met onder meer Jacks.nl, de hoofdsponsor van het gratis publieksevenement in Drenthe. Dat zijn bedrijf tegenwoordig met de Racing Day in Assen en de Dutch Grand Prix in Zandvoort een grote rol speelt in de Nederlandse autosportsponsoring gaat deels terug naar de jeugd van Olders. "Mijn oom Harrie, met wie ik een speciale band had, was veel met autosport bezig. In zijn jonge jaren had een eigen rally-auto met een rolkooi erin, die hij zelf gefabriceerd had. Ik ging eens mee naar rallywedstrijden, dat vond ik als kind machtig mooi."

"Toen ik veertien was, mocht ik zijn sportauto elke week verzorgen. Dat was eigenlijk mijn eerste baantje! Helaas is Harrie er niet meer, maar toen hij ziek was, heb ik nog een testritje in een Porsche 911 gemaakt en toen heb ik hem opgehaald om samen nog één keer te scheuren. Als ik op dit soort evenementen ben, dan denk ik altijd even aan mijn oom en hoe gaaf hij dat had gevonden. Bij sommige dingen heb ik het voorrecht dat ik er heel dichtbij mag zijn. Vorig jaar kreeg ik een gridpas voor de Dutch Grand Prix. Als je dan een kwartiertje voor de start daar staat en al het oranje ziet, dan denk ik hoe bijzonder hij zoiets had gevonden. Bij hem stond de Formule 1 altijd op. Dat was natuurlijk nog in de tijd van Schumacher. Ik kom zelf uit het zuiden van het land, net als Jos Verstappen, dus in die tijd volgden we ook altijd wat Jos aan het doen was. Dat is eigenlijk hoe ik door de jaren een beetje aan de autosport verbonden ben geraakt", legt Olders uit. De voorbije jaren is het vuurtje mede door Max Verstappen weer verder aangewakkerd. "De laatste jaren ben ik het weer intensiever gaan volgen, ja, zoals de meeste Nederlanders. Meer en meer mensen gaan nadenken over bandenstrategieën en dergelijke. Naast 17 miljoen bondscoaches hebben we tegenwoordig ook 17 miljoen F1-experts, het is wel leuk om te zien dat heel Nederland hierin meegaat."

Van Racing Day Assen tot het Formule 1-weekend in Zandvoort

Het heeft het balletje voor zijn bedrijf eveneens aan het rollen gebracht, om te beginnen met sponsoring van Ziggo's Race Café en de Racing Day(s) in Assen. "Dit is puur wat er op ons pad kwam. We zijn redelijk opportunistisch in de goede zin van het woord. Deze kansen deden zich voor en dus hebben we het gedaan. Wij hadden vooraf helemaal geen uitgetekende businesscase. Geen wetenschappelijke aanpak, maar gewoon uitgaan van onze eigen inschatting en ergens ondernemend instappen. Die eigen inschatting was dat de autosport goed bij ons zou passen. In de autosport draait het allemaal om passie, mensen die zijn heel gepassioneerd met iets bezig zijn, en verder draait het om perfectie. Die dingen passen perfect. Ik ben wel eens in de pitbox van Red Bull Racing geweest en dat is indrukwekkend om te zien: van de banden tot mensen die met olie en brandstoffen bezig zijn, overal staat de druk er vol op. Toch is de sfeer vrij relaxed doordat iedereen volledig 'in control' is. Sowieso is de sfeer op een circuit machtig mooi. Het is een bepaalde vibe die je in een voetbalstadion niet snel zult vinden, bijna familie."

Doordat het volgens Olders vooral draait om waar je als merk mee geassocieerd wilt worden, is er vol op de autosport ingezet. "Rond de COVID-periode zijn we in contact gekomen met LDP, de organisatie hier in Assen. Gamma viel weg als hoofdsponsor van de Racing Day en iedereen stopte in die onzekere periode met dingen doen. Voor ons voelde dit evenement juist goed. Het bijzondere eraan is dat het een gratis evenement is, dus de sponsor heeft een belangrijke rol bij dat het mogelijk wordt gemaakt. Om zoveel mensen een kijkje in de autosport te kunnen bieden – je ziet dat aan allerlei gezinnen die samen komen – is heel leuk om te doen. Dan zien ze een bekend figuur waar ze mee op de foto kunnen en ze hoeven er niet voor te betalen. Die spannende wereld komt dan even heel dicht bij. Zo willen we graag iets terugdoen voor de gemeenschap. Al die facetten komen perfect bij elkaar, zonder dat we vooraf een checklist van tien punten hadden waar het allemaal aan moest voldoen."

Min of meer hetzelfde geldt voor sponsoring van de Dutch Grand Prix in Zandvoort, die stap voor stap tot stand is gekomen. "In Zandvoort zijn we begonnen met het beach house vanaf de eerste keer dat de Grand Prix weer in Zandvoort was. Ziggo zocht een studio en wij hadden toevallig een oplossing voor handen. Een maatje belde me en zei ‘Eric, een kennis van mij heeft een beachclub in Zandvoort overgenomen, die willen er graag iets mee tijdens het Formule 1-weekend, is dat iets voor jullie?’ Dat vonden we interessant en dus gingen we rondbellen: ‘zou het iets voor Ziggo zijn?’ Zo is ook dit spontaan tot stand gekomen." Nieuw dit jaar is echter dat Jacks.nl ook officieel sponsor van de Dutch Grand Prix is. "Event supporter heet dat, dat je jezelf als bedrijf verbindt aan de Dutch Grand Prix. Dat doen we met ons online merk Jacks.nl, zoals Radio 538 en Heineken dat al langer doen."

De haken en ogen: Wat brengt de toekomst voor Dutch Grand Prix?

Olders en de zijnen nemen in zekere zin de plek van Jumbo over, dat met alle sportsponsoring is gestopt. Toch worden hier ook meteen alle haken en ogen zichtbaar. Waar Jumbo groots uitpakte met onder meer de Super Friday, mag de nieuwe partner als online casinobedrijf nagenoeg niks. "Het is wel een hoofdpijndossier met wat wel en niet mag, de juristen kijken continu mee. Dat haalt een stukje van de spontaniteit weg en ook een stukje van de mogelijkheden." Rond de Dutch Grand Prix zijn die mogelijkheden daardoor helaas ernstig beperkt, legt Olders uit. "We zijn door de regelgeving beperkt in wat we mogen doen. Normaal wil je veel meer uitpakken. Dan deden we altijd door een spelelement of een casino-element toe te voegen, dat mensen uit het publiek iets konden winnen om zo de hele menigte op een leuke manier te activeren. Maar ja, dat is geen neutrale sponsorvermelding en daardoor zeggen de juristen ‘volgens de letter der wet kun je dat niet doen’. Wij moeten ons enorm inhouden en mogen in Zandvoort alleen maar aan neutrale vermelding van ons merk doen. Qua activatie mag er niks tijdens het Formule 1-weekend, dat is bijzonder balen."

De regelgeving maakt het in algemene zin lastig om de enorme commitment aan de autosport in stand te houden. "Helaas hebben we gezien dat het in Den Haag niet heel stabiel is. Om in sporttermen te blijven, zijn we continu bezig met spelregels die tijdens de wedstrijd veranderen. Dat is wel vervelend, want je streeft naar iets structureels. Toen we bezig waren met het contract voor de Dutch Grand Prix hadden we nog bredere verwachtingen van wat we mochten doen. De praktijk is anders en dat heeft ermee te maken dat de piketpalen steeds verschuiven. " Daar komt bij dat de toekomst ongewis is, aangezien de regels volgend jaar nog verder worden aangescherpt. "Na 1 juli 2025 mogen wij in ieder geval niks meer qua sponsoring met ons online bedrijf. De vraag was eerst nog even of de race in Zandvoort voor of na 1 juli 2025 zou vallen, ook omdat je Sail Amsterdam in dezelfde week als de Grand Prix hebt. Maar de race vindt in 2025 gewoon weer na 1 juli plaats en dus moeten we kijken wat er voor ons wel en niet kan."

"We hebben allerlei clausules in ons contract staan die te maken hebben met de wetgeving. Dat gaan we nu tegen het licht houden. Achter ons staat momenteel dus even een vraagteken." Het is niet alleen een factor voor Olders en zijn bedrijf, maar ook voor de Dutch Grand Prix. Zo heeft circuitdirecteur Robert van Overdijk meermaals duidelijk gemaakt dat het financieel een uitdaging is om zo'n wereldevenement in Nederland te organiseren. Overheidssteun krijgt de F1-race in Zandvoort niet en als er na Jumbo wederom een sponsor zou wegvallen, maakt dat de situatie er niet makkelijker op. "Het is een lastige legpuzzel", haakt Olders in. "Op dit moment is de Nederlandse overheid serieus aan het bedenken om onze belasting aanzienlijk te verhogen. Ze willen het de gereguleerde sector alleen maar lastiger maken, maar het punt is dat er illegale partijen actief zijn die nul belasting betalen en die ze niet te pakken krijgen. Voor de gereguleerde sector wordt het alleen maar moeilijker en op een gegeven moment is de rek eruit. Maar goed, we gaan natuurlijk kijken wat we in de toekomst nog wel kunnen doen en met wat creativiteit proberen we alsnog een eind te komen", sluit hij optimistisch af.