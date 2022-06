Op die 15de mei 2016 was de Limburgse protegé van Helmut Marko nog een jongeling, inmiddels gaat hij door het leven als regerend wereldkampioen en is de status dus compleet veranderd. Op het Circuit Gilles Villeneuve heeft Max Verstappen alweer zijn zesde overwinning van dit Formule 1-seizoen binnengehaald, al moest hij daar in de slotfase bijzonder hard voor werken. Koel blijven onder druk was de belangrijkste sleutel tot succes en juist dat is gelukt. “En laten we de kwalificatie ook niet vergeten, die vond ik fantastisch om te zien in lastige omstandigheden”, begint Marko tijdens een exclusief interview met Motorsport.com in de paddock. “Op zondag vond ik het ongelooflijk sterk van Max om hem geen enkel, zelfs geen klein, foutje onder druk te zien maken.”

Race pace Red Bull was iets minder door ‘kleine problemen’

De druk waaronder Verstappen stond, was enigszins vergelijkbaar met de Spaanse Grand Prix van 2016, toen de Nederlander ook een Ferrari achter zich moest houden voor zijn eerste F1-zege. “Het ging ook ongeveer om hetzelfde aantal ronden. Maar op dat moment was Max nog niet zo ervaren als dat hij nu is en in 2016 was de Ferrari ook niet zo snel als nu. Vooral in sector 2 waren ze veel sneller dan dat wij waren, maar gelukkig kon Max het managen. Sainz heeft twee à drie kleine foutjes gemaakt in de hairpin, maar nogmaals, om zo cool te blijven onder druk vind ik indrukwekkend.”

Waar Marko benoemt dat de Ferrari sneller was in sector twee, blijkt hij de visie van Verstappen te delen. De Nederlander liet na de race meteen optekenen dat de race pace van Ferrari beter was dan die van Red Bull in Canada en Marko onderstreept dat. “Dat is correct, ja. Ferrari was ditmaal iets sneller, al denk ik dat wij de redenen daarvoor wel kennen. Het zit zo dicht bij elkaar dat het andere team er meteen staat als één factor niet perfect is.” Wat er bij Red Bull niet helemaal perfect was, kan Marko niet openbaren, al lag het verschil volgens de Oostenrijker volledig aan Red Bull zelf en niet aan de progressie van Ferrari sinds Barcelona. “Nee, het was iets in onze technische afdeling.”

Dominant qua uitslagen, betrouwbaarheid moet nog beter

Hoe dan ook: met de zege in Canada heeft Red Bull Racing maar liefst zes wedstrijden op rij gewonnen, een imposante reeks. Marko is dan ook met een goed gevoel in het vliegtuig vanuit Canada gestapt. “Zeker, maar voorafgaand aan deze double-header hadden we al gezegd dat Baku en Montreal onze circuits moesten zijn: veel rechte stukken en maar weinig krappe bochten. De vier races daarvoor hebben we als bonus ook gewonnen, al was dat met enige hulp van Ferrari”, duidt hij op de uitvalbeurten van Charles Leclerc in Barcelona en Baku en de tactische missers in Monaco.

Het is een extreme ommekeer sinds de Grand Prix van Australië gebleken, toen de wereldtitels nog ver weg leken voor Red Bull en Verstappen 46 punten achter stond. De Nederlander zei toen dat hij 45 races nodig zou hebben om wereldkampioen te worden, maar geldt dat ook andersom nu Verstappen dezelfde marge voor staat? Marko lacht: “Nee, jammer genoeg niet. Maar het laat wel zien hoe snel het om kan draaien. We hebben natuurlijk wel een sprintrace erbij gehad, die heeft ons aan extra punten geholpen. Maar we zijn aan een ongelooflijke reeks bezig. Normaal moeten we in de eerste seizoenshelft altijd in de achtervolging op anderen en nu domineren we. Dat moet je wel zeggen als je zeven van de eerste negen races wint, dat is dominantie.”

Die dominantie betekent echter nog niet dat Red Bull met zevenmijlslaarzen op beide wereldtitels afstevent. Zo is aan de uitvalbeurt van Sergio Perez in Canada – een kapotte versnellingsbak – te zien dat de betrouwbaarheid een thema blijft. Gevraagd of het bij Red Bull een zorg is, reageert Marko: “Betrouwbaarheid is altijd een zorg met een auto waarmee je zo op de limiet zit. Dat zie je ook aan Ferrari. Het enige team dat nog geen mechanische DNF heeft gehad, is Mercedes, maar zij hebben een paar keer moeten liften tijdens een race door oververhitting”, geeft Marko impliciet aan dat koeling met de nieuwe generatie F1-auto’s ook een heikel punt is. “Je moet natuurlijk niet vergeten dat dit compleet nieuwe en weer zwaardere auto’s zijn. Je hebt bijna geen testtijd en gaat meteen op de limiet. Daar komen die uitvalbeurten door. Wij zijn relatief oké, nou ja, bij nader inzien zijn we helemaal niet oké! Vier uitvalbeurten tot dusver is gewoon teveel, maar we werken er wel aan.”

Nog ongeveer vijf kilo zwaarder dan de Ferrari

Waar Red Bull ook aan werkt, is een stroom aan upgrades op gang houden en het gewicht van de auto omlaag brengen. In Silverstone lijkt het team een nieuwe stap te zetten op beide vlakken, ook omdat het logistiek ideaal is vanuit Milton Keynes. “We hebben ieder weekend wel kleine dingen mee”, reageert Marko. “We zitten ook nog steeds niet op het minimumgewicht van de FIA. Ferrari zit daar wel min of meer op, maar wij nog niet.” Gevraagd of Red Bull er met de RB18 nog zo’n vier à vijf kilo boven zit, knikt Marko instemmend.

Als het gaat om de verwachtingen voor Silverstone denkt Marko trouwens dat het vooraan enigszins in elkaar schuift op een baan waarop snelle bochten de overhand hebben. “En de asfaltlaag is daar erg glad. Daardoor denk ik dat Mercedes op Silverstone dichter bij ons zal zitten dan in de vorige races.” Marko verwacht van Mercedes een opleving zoals in Barcelona, waar de W13 ook erg goed uit de verf kwam op een gladde ondergrond. “Ten opzichte van Ferrari zal het van de vorm van de dag afhangen. Hoe we de banden aan de praat krijgen in combinatie met onze eigen auto kan van het ene weekend naar het andere al een groot verschil maken.” Dus ja: de marge is groot, maar Red Bull blijft waakzaam - ook richting de Britse Grand Prix.