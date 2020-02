Interview Grosjean: "Haas heeft veel geleerd uit problemen 2019"

Haas kwam goed uit de startblokken in Melbourne, maar daarna maakte het team helemaal geen vooruitgang meer en werd het steeds meer achtergelaten door de concurrenten in het middenveld. Deels door moeilijkheden met de banden en deels door een upgradepakket dat helemaal niet naar verwachting werkte. Achteraf bleek een correlatieprobleem met de windtunnel de oorzaak, een probleem dat ook McLaren in het seizoen 2018 afremde. “Toen we in Barcelona de upgrade op de wagen zetten zei ik meteen dat er een probleem was en dat het niet werkte”, blikt Grosjean in Parijs terug bij Motorsport.com. “Na Paul Ricard vroeg ik het team om zich niet meer op de banden te concentreren, maar dat er een ander, echt probleem met de wagen was. Na extra onderzoek beseften we wat het echte probleem was: een correlatieprobleem tussen de windtunnel en het circuit.”

Dat Grosjean na een teleurstellend seizoen aan boord werd gehouden voor 2020 kon niet overal op evenveel begrip rekenen. Maar de technische bagage en de ervaring van de 33-jarige Grosjean spelen ongetwijfeld een rol. “Het is zeker zo dat als ik in Barcelona niets had gezegd over de update, dat we dan in dezelfde richting zouden zijn gegaan en het ook dit jaar niets zou zijn geworden. Dat is wel positief”, onderstreept Grosjean, die 18de werd in de eindstand met amper acht punten. “Qua resultaten was het vorig seizoen slecht, ja. Omdat de wagen slecht was. In de kwalificatie werd ik geklopt door Kevin [Magnussen], maar vaak slechts met enkele honderdsten en dat kan het verschil zijn tussen Q1 en Q2. Het was een wagen die me qua karakter niet lag. Ik denk dat ik veel ben verbeterd want circa 2013 zou ik er niet mee hebben kunnen rijden. Ik vond het zeker niet nuttig om elders te gaan. Er was soms wel wat wrijving met Kevin op het circuit, maar we waren niet de enigen.”

Grosjean stelt dat Haas veel geleerd heeft, maar tot de wintertest in Barcelona is het bang afwachten of de correlatieproblemen ook verleden tijd zijn. “We hebben geprobeerd om te begrijpen waar die problemen vandaan kwamen en wat we anders hebben gedaan dan de anderen. We zullen de andere concepten rondom ons bestuderen en dan zullen de we eerste ronden in Barcelona afwachten om er zeker van te zijn dat alles wat we in de wagen meten ook in dezelfde lijn ligt als de windtunnel.”

Banden van 2019 geen voordeel

Haas had het meer dan andere teams lastig om de banden van Pirelli tijdens een wedstrijd aan de praat te krijgen, maar volgens Grosjean is die saga overdreven. Dat het rubber van 2019 ook behouden blijft dit seizoen, is voor Haas geen voordeel of nadeel. “Nee, dat maakt geen verschil. Ik denk dat we de banden best goed begrepen. Ze kregen ze vaak aan de praat, het was gewoon zo dat de wagen niet goed werkte. Het was ingewikkeld. De banden voor 2020 waren alvast heel slecht, dus we hadden geen keuze. Het was verschrikkelijk. Van de tien teams stemde iedereen om de banden van 2019 te behouden."

Grosjean laat zich natuurlijk niet vangen aan voorspellingen voor 2020, maar maakt zich sterk dat zijn Haas-team veel lessen heeft getrokken uit de problemen van 2019. “De doelen hangen af van hoe de wagen presteert. We hebben alle cijfers van de windtunnel, nu moeten we zien hoe de wagen zich gedraagt op de baan. Het is duidelijk dat we de lijn gaan doortrekken van 2018 en 2019 een beetje proberen te vergeten. We gaan weer proberen te vechten om het beste team te zijn tussen de middenmoters. McLaren heeft progressie gemaakt, zij worden moeilijk te verslaan. Renault, we zullen zien. Racing Point zal beter voorbereid zijn, AlphaTauri doet het ook goed en Alfa Romeo ook. Het zal weer extreem nipt zijn."

Interview door Basile Davoine