Ondanks zijn 41 jaar presteert Fernando Alonso nog steeds op de toppen van zijn kunnen. Met name zijn oog voor detail is fascinerend is om te zien. Tijdens de tweede vrije training op zaterdag in Oostenrijk bijvoorbeeld. Aan het einde van die oefensessie legde hij nog extra rubber neer op zijn startplek voor de sprintrace in de hoop hier voordeel uit te halen bij de start. Helaas lukte dat niet, aangezien zijn auto niet startte kort voor aanvang van die wedstrijd. In Frankrijk had de Spanjaard een andere truc. Op weg naar de startopstelling kwam hij extra traag uit de pitstraat rijden, om vervolgens aan het einde een scherpe linkerbocht te maken. Hierdoor legde hij extra rubber neer aan de binnenkant van bocht één, maar ook aan de buitenzijde van de tweede bocht. Zijn intentie was dat andere coureurs zouden denken dat het een vuil gedeelte was, maar hij wist wel beter. Het plannetje werkte. Hij passeerde daar net na de start Lando Norris en George Russell.

Alonso bekent veel plezier te halen uit deze kleine dingen. Volgens hem heeft het allemaal te maken met zijn strijdlust. Op deze manier hoopt hij ook de zwakke punten van anderen bloot te leggen. "Ja, zo'n persoon ben ik", lacht hij in een interview met Motorsport.com kort voor de bekendmaking van zijn overstap naar Aston Martin. "Ik moet daar volle bak van profiteren. Ik moet alle sterke punten van anderen om zeep helpen. Maar dit doe ik in alles wat ik doe. Ik speelde vroeger tennis. Als iemand goed speelde, gaf ik een heel hoge bal. Daarmee breek je hun ritme. Als je met professionals speelt komt de bal altijd hard hun kant op, ze zijn gewend aan dat soort slagen. Maar als je de bal hoog geeft, gaan ze fouten maken, omdat de bal dan juist zacht aankomt. Ik kan dus beter tennissen als ik de bal hoog afgeef. Dat is mijn enige kans om ze te verslaan, dat doe ik automatisch. Ik wil dus niet alleen de sterke kanten van een ander tenietdoen, maar probeer mijne ook te maximaliseren."

Leren van fouten en ervaringen

Alonso weet dat zijn Formule 1-ervaring voordelen met zich meebrengt. Hierdoor schat hij beter in op welke gebieden hij zich moet richten. "Die ervaring helpt op veel manieren", vervolgt hij. "Het gaat erom dat je je bewust bent van bepaalde dingen, bandenmanagement, pitstops en de manier waarop je monteurs benadert. Ook de manier waarop je een weekend aanpakt: de vrije training, het belang ervan en soms ook wat niet van belang is. Als je jong bent, besteed je zoveel aandacht aan elke ronde die je rijdt. Zelfs een eerste vrije training voelt als de laatste ronde van het kampioenschap. In natte omstandigheden is ook het een en ander verbeterd. Normaal gesproken gok je in dat soort races. Zaken veranderen heel snel. Er zijn veel safety cars en droge lijnen die later tevoorschijn komen. Er liggen veel kansen. Niet elke ronde is de laatste ronde. Dit soort fouten maakte ik vroeger, maar dat probeer ik nu te voorkomen. Dat komt alleen maar door ervaring en het maken van fouten."

Meer controle

De Spaanse Alpine-coureur heeft niet echt het idee dat zijn leeftijd een nadeel is. Vooral na twee jaar zonder F1, waarin hij zijn batterijen heeft kunnen opladen. "Ik heb niet het idee dat ik bepaalde zaken mis in vergelijking met mijn jongere jaren. Misschien dat ik in 2018 mentaal uitgeput was door alle marketing en het reizen. Ik had die twee jaar buiten de sport echt even nodig. Nu voel ik me goed. Ik weet alleen niet of het per se die twee jaren zijn geweest, of dat ik nu gewoon een andere aanpak heb."

Alonso denkt nu dat hij beter is dan voor zijn sabbatical. Een jaar aan de zijlijn heeft hem naar eigen zeggen naar het grotere plaatje doen laten kijken. Hij heeft daar positieve dingen ingezien. "Als je de race van buitenaf bekijkt, begrijp je soms bepaalde dingen niet. Het gebeurt niet alleen in je eigen cockpit en met je eigen strategie. Ik heb misschien een beter idee van hoe een race zich ontwikkelt. In de verschillende categorieën waar ik heb gereden, heb ik ook verschillende dingen geleerd. Er zijn diverse filosofieën over racen en verschillende rijtechnieken. Het is niet zo dat ze allemaal toepasbaar zijn op een F1-auto. Maar als ik nu de auto door overstuur verlies, doe ik dingen met mijn handen en voeten die ik eerder niet deed. Dat kwam omdat ik alleen maar in F1-auto's reed. Op een bepaalde manier heb ik nu meer de controle."