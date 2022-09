Als je naar de resultaten van Esteban Ocon kijkt, dan zitten daar indrukwekkende prestaties bij. Op sommige vlakken is hij zelfs beter dan een aantal van zijn collega’s die ‘the next big thing’ genoemd worden. Op het moment dat Fernando Alonso werd aangekondigd als zijn teamgenoot, dachten velen dat het snel gedaan zou zijn met de F1-loopbaan van de Fransman. “Maar ik ben er nog steeds!”, lacht de kalme jongeman die liever gaat driften met vrienden dan de glitter en glamour op te zoeken. Vrij geruisloos is hij al bezig aan zijn vijfde volledige seizoen in de sport. Hij maakt zich niet druk over het feit dat hij nog altijd in de middenmoot acteert en zelden genoemd wordt als kandidaat bij een topteam. Waar hij wel waarde aan hecht, is het vertrouwen van Alpine, het geloof van de mensen waarmee hij werkt, en zijn trouwe vrienden. En ook aan de cijfers die hij kan overleggen als teamgenoot van Alonso: “Er is maar een rijder die het naast Fernando beter heeft gedaan, en dat is Lewis Hamilton.”

Esteban Ocon, Alpine F1 Team Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Aan de vooravond van dit seizoen hadden alle coureurs hoge verwachtingen. Hoe was dat in jouw geval, had je meer van 2022 verwacht?

“Als ik terugdenk aan de problemen die we hadden tijdens de wintertests in Barcelona en Bahrein, denk ik dat de balans positief uitvalt. Aan het begin van het seizoen was de auto lastig te besturen en heel erg zwaar. Race voor race kwamen verbeteringen, dat was indrukwekkend. Ik ben blij bijgedragen te hebben aan de progressie, door de juiste feedback te geven aan de engineers. Ik ben ook optimistisch over de nieuwe dingen die we dit seizoen nog gaan introduceren. Deze positieve trend zorgt natuurlijk ook voor vertrouwen richting 2023.”

Wat vind je van de prestaties van je power unit? Alpine heeft als enige motorleverancier geen klantenteam. Daardoor is het lastig om in te schatten hoe competitief de motor daadwerkelijk is.

“Het is altijd een voordeel wanneer dezelfde power unit door meerdere teams gebruikt wordt, al is het alleen maar zodat je meer data kunt vergelijken. Persoonlijk denk ik dat de motor een van onze sterke punten is. We analyseren de data van de snelheden en het was in Spa overduidelijk dat we geen tekort aan vermogen hadden om te kunnen inhalen. Daarnaast hebben we veel rijders gezien die problemen hadden met de betrouwbaarheid. Wat dat betreft is het voor ons een goed jaar.”

Toen twee jaar geleden Fernando werd aangekondigd als teamgenoot, zeiden velen dat jouw loopbaan snel afgelopen zou zijn…

“Ja, dat heb ik ook gehoord. Maar ik ben er nog steeds, nietwaar? Het is een goede strijd in zowel de kwalificaties als de races. Fernando is zeer, zeer snel. Hij hoeft niemand meer iets te bewijzen. Iedereen zegt dat ik veel van hem heb kunnen leren, en dat is ook zeker waar, maar ik hoop dat hij ook dingen van mij heeft geleerd.”

Tekst gaat verder onder de foto

Is het moeilijk om met Fernando samen te werken?

“Nee. We hebben een goede relatie. Onze afstellingen komen overeen. Op de baan wil je uiteraard elkaar verslaan.”

Als je terugkijkt op je zege van vorig jaar in Boedapest, hoe belangrijk was die dan?

“Heel erg belangrijk. Het meest relevante aspect is dat je het team laat zien dat je kunt winnen, dat je klaar bent om de kans te grijpen. En ook op persoonlijk vlak. Ik ben er altijd van overtuigd geweest dat ik kon winnen, maar als je dat dan ook echt doet is dat een enorme boost voor je zelfvertrouwen.”

Je bent bezig aan je vijfde volledige seizoen in de Formule 1. Denk je dat je gewaardeerd wordt in de paddock, of is er nog iets wat je kunt doen om je reputatie op te vijzelen?

“Dat is een goede vraag. Ik lees niet alles wat er over me gezegd wordt. Ik hoop dat het gemeld wordt wanneer ik iets goeds doe, en dat mensen dat opvalt. Er zijn nog altijd mensen die tegen me zeggen: ‘Ah, ik had je kwalificatie in Spa gemist’, of ‘Ik wist niet dat je vorig jaar een race gewonnen hebt’. Dat vind ik eerlijk gezegd een beetje gek. In vergelijking met Fernando sta ik in het kwalificatieduel met 9-7 voor, maar ik heb minder punten in de WK-stand. Vorig jaar eindigden we gelijk in de kwalificatie: 11-11. Als ik naar de carrière van Fernando kijk, is alleen Lewis op gelijke hoogte geëindigd. Alle anderen hebben het niet beter gedaan dan ik. Persoonlijk heb ik het gevoel dat ik goed werk lever. Het is inderdaad gek dat de buitenwereld dat soms anders lijkt te zien.”

Volgend jaar ben je waarschijnlijk de meest ervaren rijder in je team. Ben je klaar voor die rol?

“Ik moet er klaar voor zijn, voor elke uitdaging die op mijn pad komt. Mijn nieuwe teamgenoot heeft minder ervaring in de omgang met dit team. Ik ben nu al druk bezig met het ontwikkelingswerk wat resulteert in de auto voor 2023.”

Zou je graag zien dat er meer getest kan worden in F1?

“Ja, al denk ik dat dat vandaag de dag niet mogelijk is. Met deze volle kalender lijkt me dat heel erg lastig. We hebben net drie races in drie weken tijd achter de rug. Je hebt dan twee losstaande teams nodig. Dat hebben we nu deels ook al, maar ons tweede team richt zich op een testprogramma met de auto van vorig jaar. Realistisch gezien is het onmogelijk met een kalender met 23 races. Ik zou het zeker willen. Hoe meer ik kan rijden, hoe blijer ik ben. Ik ben hier voor geboren.”

Esteban Ocon op het legendarische circuit van Monza. Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Heb je nog steeds zoveel passie?

“Absoluut. Als ik een dag vrij heb, ga ik vaak driften met vrienden. Ik heb nog steeds heel veel passie voor de sport. Jaren geleden hadden we een autogarage met allerlei soorten voertuigen. Door de uitdagingen die we hadden toen ik begon met karten, moesten we hem verkopen. Recentelijk heb ik de kans gehad om de garage terug te kopen. Nu hebben we alles op orde.”

Dat zijn belangrijke veranderingen in iemands leven.

“Zeker, dit was mijn eerste doel. Ik heb een jaar in de simulator gezeten (in 2019), zat daar vaak tot vijf uur in de ochtend. Dat was het zwaarste jaar uit mijn loopbaan. Ik werkte in de nacht, en de volgende ochtend zag ik de auto die ik in de virtuele wereld getest had in de echte wereld naar podiumplaatsen en overwinningen rijden. Soms sliep ik twee of drie nachten niet. Ik had de toewijding om een doel te bereiken, ik wilde mijn familie terugbetalen voor hun opofferingen. En die honger heb ik nog steeds, ik heb nog niet alles bereikt wat ik wilde bereiken.”

Waar zie je jezelf over twee of drie jaar? Denk je dat je een vaste waarde in F1 bent?

“Ik ben tot het inzicht gekomen dat in de Formule 1 niets zeker is. Ook niet als je gewonnen hebt, of als je goed presteert naast een tweevoudig wereldkampioen als Fernando. Je toekomst is niet gegarandeerd. Neem Daniel Ricciardo: twee jaar geleden behoorde hij tot de topcoureurs en nu is het onzeker of hij volgend jaar een zitje heeft. Je moet altijd op de toppen van je kunnen presteren.”

Heb je nog steeds een relatie met Mercedes? Heb je nog contact met Toto Wolff?

“Ja, we spreken elkaar. Ook over het managen van mijn carrière. Daarbij word ik geholpen door Gwen Lagrue, hij werkt ook voor Mercedes. Er is dus zeker nog een link, ook al ben ik Alpine-coureur en werk ik voor hen. Ik heb een mooi contract dat eind 2024 afloopt. De toekomst ziet er heel interessant uit.”

Esteban Ocon, op weg naar een mooie toekomst? Foto: Alpine