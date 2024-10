Als kind deed Alpine F1-coureur Pierre Gasly niet alleen aan karten, maar zat hij ook op voetbal. Door de ambitie om profvoetballer te worden en bij Paris Saint-Germain te spelen ging echter een streep toen hij op elfjarige leeftijd besloot zich volledig op zijn racecarrière te richten.

De liefde voor voetbal is echter altijd gebleven. Het komt zelfs terug op zijn Formule 1-auto. Dat hij voor startnummer 10 heeft gekozen, is namelijk niet louter omdat hij met dat getal op de wagen zijn eerste titel in de autosport veroverde, toen hij in 2013 kampioen werd in de Eurocup Formule Renault 2.0. Het is ook het nummer van zijn grote voetbalheld Zinedine Zidane, die overigens sinds vorig jaar ambassadeur is van Alpine en zich namens het Franse merk inzet voor gelijke kansen in de autosport en -industrie.

Een voetballoopbaan kwam er dus niet, maar sinds dit jaar is Gasly alsnog in deze sport actief. Niet als speler uiteraard, maar als clubeigenaar. Motorsport.com sprak met de 28-jarige coureur uit Rouen over zijn passie voor voetbal en zijn besluit om te investeren in FC Versailles.

Motorsport.com in gesprek met Pierre Gasly. Foto door: Michael Potts / Motorsport Images

Je voetbalde van je vijfde tot je elfde. Hoe kijk je terug op die tijd?

"Ik vond het geweldig. Eerlijk gezegd droom ik er nog steeds over. Ik vond het echt helemaal fantastisch. De sport zelf, het spelen en het samenzijn met mijn ploeggenoten. En gewoon de hele sfeer van bij je club zijn en het met elkaar opnemen tegen voetbalverenigingen uit andere steden. Ik heb van iedere seconde genoten. Ik zei vanochtend nog tegen iemand: 'Op de dag dat ik stop met rijden in de Formule 1, meld ik me aan bij een veteranenelftal.' Het is echt zo'n grote passie van me."

Je vertelde me een paar jaar geleden dat je een 'goed niveau' had toen je als kind voetbalde. Wat moeten we ons precies voorstellen bij een 'goed niveau'?

"Nou, ik ben dat niveau duidelijk kwijt! [Barst in lachen uit. Reden: voorafgaand aan het interview wilde hij in de hospitality van Alpine de Around the World-truc laten zien, maar faalde daar jammerlijk in.] Maar vroeger was ik vrij goed met een bal. Ik was vleugelspeler en schakelde dus de hele tijd tussen aanval en verdediging, wat mij een zeer goede conditie opleverde. We deden mee aan de Franse bekercompetitie en deden het voor een kleine club best aardig. Op een dag brachten we een bezoek aan de voetbalclub in Auxerre, die in 1996 kampioen van Frankrijk waren geworden. Ze hadden in die tijd een heel beroemde manager, Guy Roux, die ik heb ontmoet. En ik werd geselecteerd voor de Franse jeugdopleiding. Het ging dus best goed. Als ik iets doe, dan ga ik er ook vol voor. Ik stak net zoveel energie in voetbal als in karten."

Met karten begon je toen je zes was. Je moet het een paar jaar best druk hebben gehad, met karten, voetbal en school. Viel het allemaal een beetje te combineren?

"Toen ik zes of zeven was, stelde mijn school voor om mij een groep over te laten slaan. Ik haalde erg goede cijfers en ze dachten dat ik een klas hoger ook wel aan zou kunnen. Maar mijn ouders zeiden: 'Nou, we hebben liever dat hij in zijn huidige jaar blijft en het wat makkelijker heeft, zodat hij meer tijd overhoudt om te sporten.' En dat is denk ik erg slim van mijn ouders geweest. Ik haalde zonder veel moeite goede cijfers en besteedde de rest van mijn tijd aan karten en voetbal. Ik kon het dus redelijk goed managen."

"Maar toen ik op mijn negende begon deel te nemen aan kartkampioenschappen, werd het natuurlijk iets ingewikkelder qua voetbal. Toen ik tien of elf was, begon ik zo nu en dan een training te missen. En doordat ik in de weekenden moest racen, kon ik niet meer bij alle voetbalwedstrijden zijn. Ik herinner me nog goed dat ik me op een zondag voor een wedstrijd meldde en de coach er helemaal niet blij mee was dat ik meer met karten bezig was dan met voetbal. Hij zei dat hij me voor straf in het tweede team zou zetten. Ik zei: 'Fuck dat, ik ga niet voor het tweede team spelen.' Op die dag ben ik ermee gestopt.”

Dat moet toch ergens een moeilijke beslissing zijn geweest, want je deed het heel graag.

"Ik zei tegen mezelf: goed, ik zal nu een keuze moeten maken. Maar diep in mijn hart wist ik al wel wat ik zou kiezen. Want ook al zijn het allebei grote passies van me, mijn liefde voor het racen was net een tikkeltje groter. Daarnaast was ik ook gewoon iets beter in karten dan in voetbal: het racen leverde me meer bekers op. Dus ik moet zeggen dat het eigenlijk een vrij gemakkelijke keuze was. Maar hoewel ik stopte met voetbal, is de liefde voor de sport altijd gebleven."

Motorsport.com-verslaggever Erwin Jaeggi interviewt Pierre Gasly. Foto door: Michael Potts / Motorsport Images

Zijn er dingen die je in het voetbal hebt geleerd waar je in de autosport profijt van hebt?

"Op de eerste plaats heb ik een heel goede conditie overgehouden aan voetbal. Van jongs af aan heb ik heel veel gelopen. Verder leerde het me dat het belangrijk is om een goede teamgeest te hebben: je moet elkaar door dik en dun steunen. In het voetbal moet je soms ook een extra inspanning leveren om een fout van een teamgenoot te herstellen. Of je maakt zelf een fout, waarna iemand anders voor rugdekking moet zorgen. En ook al ben je nog heel jong, je begint toch een band met elkaar op te bouwen en te begrijpen dat je beste wedstrijden degenen zijn waarin iedereen goed met elkaar samenwerkt."

"En in de Formule 1 is dat niet heel anders. In een engineering room gaat het er wat dat betreft hetzelfde aan toe als in een voetbalkleedkamer. Het enige verschil is dat iedereen in de Formule 1 netjes gekleed is. Maar ook in de Formule 1 moet je goed samenwerken, eensgezind zijn en transparant en eerlijk naar elkaar toe zijn. En moet je ervoor zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Ik denk zelf dat het heel goed is om die teammentaliteit al op jonge leeftijd te hebben. Karten is natuurlijk meer individueel. Je hebt nog niet een heel team om je heen. Maar op woensdag had ik voetbaltraining en was ik met andere kinderen in de weer. Dan was het zaak om me aan te passen aan de groep en teamspirit te tonen."

"Bovendien zorgt sport voor structuur in je leven. Als je bijvoorbeeld om zes uur training hebt, moet je er ook echt om zes uur zijn. En je leert dat je je oefeningen moet doen en een bepaald proces moet volgen om beter en sterker te worden. Als kind zie je daar misschien niet direct de meerwaarde van in, maar die structuur is van grote waarde voor later in je leven, ongeacht wat je gaat doen."

Eerder dit jaar ben je mede-eigenaar worden van FC Versailles. Hoe is dat zo gekomen?

"Ik wilde altijd nog wel iets met voetbal gaan doen. Als speler zou het hem natuurlijk niet meer worden, maar als er op een dag een mooie kans voorbij zou komen, een project waar ik zelf ook nog een goede bijdrage aan kon leveren, dan zou ik daar zeker serieus naar gaan kijken."

"Vervolgens werd ik eind vorig jaar benaderd door de eigenaren van FC Versailles. Zij hadden de club eerder dat jaar overgenomen en hadden gezien dat ik erg veel met voetbal bezig was. Ze vertelden me over hun project en legden me uit wat hun visie is voor de club. Vervolgens vroegen ze me of ik interesse had om mee te doen aan het project. Ik was zeer geïnteresseerd."

"Een reden waarom ze mij er graag bij wilden betrekken, is dat ze erg benieuwd zijn naar hoe het er in de Formule 1 aan toegaat en willen zien of sommige standaarden uit de Formule 1 ook bij de club geïntroduceerd kunnen worden. Verder kan ik me als sporter kan ik me goed in een andere sporter verplaatsen. Ik denk dat ik ook op dat vlak veel kan toevoegen. Ik kan aangeven wat een sporter nodig heeft om goed te kunnen presteren. Veel clubeigenaren hebben daar waarschijnlijk minder oog voor. Zij zien het meer als een bedrijf. Maar als je weet hoe je het maximale uit je spelers kunt halen, gaan de prestaties op het veld erop vooruit. We voeren daar veel interessante gesprekken over. Het is een andere kijk op voetbal, maar ik vind het erg leuk om op die manier met de sport bezig te zijn."

"Ik heb ook meer dan alleen de Formule 1 nodig om een gelukkig en gebalanceerd leven te kunnen leiden. Ik ben bij FC Versailles natuurlijk niet betrokken bij de dagelijkse gang van zaken, maar we praten sowieso één keer in de week even bij. En als ze spelen, dan kijk ik natuurlijk. Ik ben erg trots om deel uit te maken van dit project."

Wat zijn de ambities voor FC Versailles? Kan het een succesverhaal worden á la Wrexham AFC?

"Wij zitten nu in de derde divisie. Ons doel voor de korte termijn is om naar de tweede divisie te promoveren, wat erg moeilijk wordt aangezien de concurrentie enorm is. Er doen namelijk veel grote clubs mee die ook over grote budgetten beschikken. Het wordt een flinke uitdaging, dat weten we, maar daar gaan we voor. En de ambitie voor de middellange tot lange termijn is om in de eerst divisie te komen. Dat wordt een grote sprong, maar hopelijk hebben we die over een paar jaar gemaakt."

Over Wrexham gesproken: acteurs Ryan Reynolds en Rob McElhenney, die deze club in 2020 overnamen, zijn vorig jaar bij het Alpine Formule 1-team ingestapt als investeerders. Heb je met hen gesproken voordat je in FC Versailles ging investeren?

"Nee, maar het mag duidelijk zijn dat het verhaal van Wrexham me geïnspireerd heeft. Als voetbalfan heb ik hun avonturen met Wrexham natuurlijk gevolgd. En mijn verhaal is enigszins vergelijkbaar. Ik kom ook niet uit die wereld en ben eveneens in zee gegaan met mensen die geen voetbalachtergrond hebben. Trouwens, het lijkt me leuk om eens een vriendschappelijke duel tussen Wrexham en FC Versailles te hebben!"

Wrexham werd bij het grote publiek bekend door de documentaireserie 'Welcome to Wrexham'. Zou dat ook niet iets voor FC Versailles kunnen zijn?

"Zeker. Er komt een documentaire. Dat zit in al de pijplijn. Want hoe meer exposure je voor je club weet te genereren, hoe meer sponsors je vindt. En hoe meer sponsors je hebt, hoe meer geld er binnenkomt. En hoe meer geld er binnenkomt, hoe beter je infrastructuur wordt. En hoe beter je infrastructuur is, hoe beter je team zal presteren... De ambities zijn er dus, en hopelijk volgen de resultaten."

Na afloop van het interview waagt Gasly zich in de F1-paddock nog eens aan de Around the World-truc. Dit keer met succes.