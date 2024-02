Het is absoluut geen geheim dat Lewis Hamilton totaal niet te spreken was over de Mercedes W14, waarmee de Brit in 2023 nauwelijks potten wist te breken. Op X zijn de creatievelingen het archief in gedoken en hebben beelden uit Top Gear opgedoken. De beelden spreken voor zich, maar het kan zomaar eens een accurate beschrijving zijn van de gedachtes van Hamilton.

Het is donderdag sowieso een dag vol geruchten, want naast de mogelijke overstap van Hamilton zijn veel sportliefhebbers gefocust op de Transfer Deadline Day in het voetbal. Toch zijn de schijnwerpers niet op de transfers in de voetballerij gericht, maar is het gesprek van de dag het Hamilton-Ferrari-gerucht.

De geruchten zullen ondertussen ook Hamilton zelf bereikt hebben. Er zijn natuurlijk genoeg memes met mensen achter een beeldscherm en binnen no-time toveren de creatieve geesten wat moois. In deze meme zien we hoe Hamilton alles voorbij ziet komen.

Een van de bekendste techneuten op X is Craig Scarborough. De Engelsman doet ook een duit in het zakje en heeft in een mum van tijd de nieuwe Ferrari getekend. Althans, nieuwe Ferrari. Voor de technisch minder onderlegde lezer, het is stiekem de Mercedes W14 alleen dan in een rood jasje. Laat dat net nou de auto zijn waar Hamilton nooit meer in wil rijden.

Een blik achter de schermen van nagenoeg alle F1-media en hoe het er nu op Twitter/X aan toegaat. Woensdag aan het einde van de middag kwam het nieuws van het afwijzen van Andretti door het FOM, later die avond de reactie van Andretti en als klap op de vuurpijl de hardnekkige geruchten van de overstap van Hamilton. Ik kan je vertellen, het is inderdaad een drukte van belang maar, daardoor juist ook leuk!

Bij zulk groot nieuws als de mogelijke overstap van Hamilton naar Ferrari sneeuwt al het andere nieuws onder. Denk bijvoorbeeld aan het Haas F1 Team, dat voor morgen de presentatie van de nieuwe auto heeft. Of aan het eerder genoemde Andretti, ook al een team dat nog wel even wat mediastorm had kunnen gebruiken. Het mocht niet zo zijn helaas.

Heb jij ook een leuke gezien? Laat het weten in de comments!