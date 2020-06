Internationale redactie Motorsport.com stelt beste F1-team samen

In de afgelopen zeven dagen oordeelde een panel, bestaande uit achttien experts van Autosport.com en Motorsport.com-edities van over de hele wereld, over de beste samenstelling die de Formule 1 ooit kende. De beste werknemers in verschillende categorieën werden voorgesteld en vervolgens gekozen tijdens de podcast, waarin verschillende experts hun keuze met argumenten mochten verdedigen.

Race-engineer: Peter Bonnington

In de categorie engineer viel de keuze op Peter Bonnington. Hij won samen met Lewis Hamilton in zeven jaar maar liefst vijf wereldkampioenschappen bij Mercedes. Hij was tevens uitvinder van de term ‘OK Lewis, it’s Hammertime’, een van de symbolen uit het Hamilton-tijdperk. Opvallend genoeg krijgt hij in deze gelegenheidsformatie ook weer de kans om met zesvoudig F1-kampioen Hamilton te werken. In deze categorie waren Giorgio Ascanelli en Chris Dyer de andere kanshebbers.

Ontwerper: Adrian Newey

In de categorie ontwerper is de keuze van het panel gevallen op Adrian Newey. Hij maakte de voorbije jaren vooral naam met Red Bull Racing, maar hij was daarvoor al lange tijd op hoog niveau actief in de Formule 1. In de jaren ’90 won hij vijf achtereenvolgende kampioenschappen met Williams voor hij in 1998 overstapte naar McLaren. Daar had hij met de MP4/13 ook gelijk succes. Van 2010 tot en met 2013 won Newey nog eens vier wereldtitels met Red Bull. In deze categorie waren Gordon Murray en Rory Byrne de andere genomineerden.

Sportief directeur: Stefano Domenicali

Een sportief directeur is van groot belang voor het goed laten functioneren van een renstal. Tussen 2002 en 2007 had Stefano Domenicali de touwtjes stevig in handen bij Ferrari. Ondanks de grote concurrentie in deze categorie (McLaren-legende Jo Ramirez, Mercedes-baas Ron Meadows en Red Bull’s Jonathan Wheatley waren ook genomineerd) werd Domenicali verkozen tot de beste sportief directeur. Hij kreeg vervolgens promotie tot algemeen teambaas in Maranello. Sinds enkele jaren is hij niet meer actief in de Formule1, tegenwoordig is hij CEO van Lamborghini.

Technisch directeur: Ross Brawn

Hoewel de concurrentie niet te onderschatten valt (Adrian Newey en Patrick Head waren genomineerd), stond de verkiezing van Ross Brawn in deze categorie als een paal boven water. Brawn speelde een grote rol in het succes van Ferrari-legende Michael Schumacher, won in 2009 uit het niets de wereldtitel met zijn eigen Brawn GP en keerde aan het begin van vorig decennium nog even terug bij Mercedes. Inmiddels is Brawn onderdeel van het Liberty-imperium en maakt hij naam als sportief directeur van de Formule 1.

Tweede coureur: Stirling Moss

Een rol als coureur is buitengewoon belangrijk binnen een team, maar nog belangrijker is het dat een coureur zich in een rol kan schikken om in dienst van het team te presteren. Stirling Moss, die eerder dit jaar op 90-jarige leeftijd overleed, was zo’n rijder. Hij is een van de meest succesvolle coureurs uit de Formule 1-historie zonder dat hij ooit een wereldtitel heeft gewonnen.

Eerste coureur: Lewis Hamilton

In de categorie kopman werd Lewis Hamilton verkozen tot de ideale kandidaat van het beste Formule 1-team. De Brit heeft zes wereldkampioenschappen gewonnen, vijf daarvan met Mercedes. Daarmee behoort Hamilton nu tot een van de meest succesvolle coureurs die de sport ooit gekend heeft. Hij heeft zich volgens het panel bovendien onderscheiden door zijn snelheid, rol als teamplayer en zijn waarde als sportman.

Teambaas: Toto Wolff

De laatste toevoeging komt ook uit de Mercedes-renstal en is niet geheel toevallig de architect van een van de meest succesvolle Formule 1-teams uit de geschiedenis. Toto Wolff is namelijk verkozen tot de beste teambaas uit de historie van F1. Wolff stond aan de wieg van het Mercedes F1-team zoals we die vandaag de dag kennen en is mede verantwoordelijk voor de zes gewonnen constructeurstitels in de afgelopen zes seizoenen.

Luister de reeks terug via onderstaande feature of zoek de Autosport Podcast in je favoriete podcastapp: