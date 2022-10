Gazzetta: Verstappen verslaat Hamilton (opnieuw)

‘Verstappen verslaat Hamilton (opnieuw)’, zo kopt het verslag van de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport treffend. Het raceverloop was een prima script geweest voor een Amerikaanse blockbuster: “Een vurig gewenste overwinning, zorgvuldig opgebouwd, bijna verloren en toch weer heroverd in de finale na een schitterend duel met Lewis Hamilton”, zo omschreef de auteur van dienst het. Ook hier werd het vorige seizoen er bijgehaald: “Max Verstappen versus Lewis Hamilton. Deels een revival van de Abu Dhabi Grand Prix 2021, met de Brit verdedigend en de Nederlander als aanvaller. En opnieuw eindigde het in een overwinning voor de Red Bull-coureur.”

Voordat dat duel kon ontbranden, verknalde Red Bull geheel onverwachts een pitstop, waardoor Verstappen aan een opmars moest beginnen. “De Nederlander ging zonder probleem in de DRS-zone voorbij aan Leclerc, ook al verdedigde de Monegask met hand en tand. De finale was een kwalificatie over vijftien ronden. Hamilton probeerde op de harde band te ontsnappen aan Verstappen. In ronde 50 heroverde de Red Bull #1 de leiding, in iets wat voor een deel leek op Abu Dhabi 2021: Hamilton die op de harde band verdedigde. Beide rijders reden in de slotfase op de limiet, maar Verstappen bracht Dieter Mateschitz het gewenste resultaat.” Voor het optreden krijgt de ‘monsterlijke’ Verstappen een 10 in de juryrapporten, met een 9 voor Hamilton en Red Bull.

Bild: Opnieuw een dominant optreden van de Nederlander

‘Emotionales Weltmeister-Rennen in Austin’ kopt het Duitse Bild in chocoladeletters, met als ondertitel ‘… aber Verstappen giftet gegen sein Team’, doelend op de tirade via de boordradio na de mislukte stop. Deze race stond bij Red Bull volledig in het teken van Dieter Mateschitz, de oprichter die afgelopen weekend overleed. Het F1-team bracht hem een passend eerbetoon door de constructeurstitel veilig te stellen, zo concludeert het raceverslag: “Zonder deze man was het succes van het raceteam nooit mogelijk geweest. Vanaf het begin was het op het Circuit of the Americas in Austin duidelijk: deze race is ter nagedachtenis aan de man die zo zijn stempel op de Formule 1 gedrukt heeft.”

Verstappen lijkt in de beginfase op weg naar een eenvoudige zege nadat hij direct bij de start al polesitter Carlos Sainz verschalkt: “Opnieuw een dominant optreden van de Nederlander.” Uiteindelijk kreeg Mateschitz het eerbetoon dat hij verdiende, maar dat had wel wat voeten in de aarde. “Kleine schoonheidsfout: een pitstop duurt vanwege een haperende wheelgun duidelijk te lang - 11,1 seconden! De Hollander moppert over de radio, toch haalt hij de eerste plaats terug. Red Bull is wereldkampioen. En deze titel behoort toe aan Mateschitz!”, sluit men af.

Interview: Jos Verstappen na de Grand Prix van Amerika 2022

L’Equipe: De monteurs maakten het Verstappen wel erg lastig

“Niets kan Max Verstappen stoppen”, zo opent het verslag van de Franse krant L’Equipe treffend. “Zelfs wanneer Red Bull in de fout gaat in de pits en hem dwingt tot een ongeplande hersteloperatie, kraakt de Nederlander niet. Hij evenaarde Michael Schumacher en Sebastian Vettel met zijn dertiende zege van het seizoen. Maar er zijn nog drie kansen om het beter te doen dan de twee Duitsers.” Zoals eerder vermeld leek er - ondanks twee safety cars - tot die tweede pitstop geen vuiltje aan de lucht voor Verstappen. De Nederlander domineerde en bouwde gestaag een voorsprong op. Door de mislukte stop moest hij opeens in de achtervolging: “Binnen een paar ronden had hij Leclerc al te pakken. Vooraan het veld leek Hamilton op weg naar zijn eerste zege van het seizoen. Verstappen was echter gebrand om Dieter Mateschitz te eren. Met zes ronden te gaan dook hij aan de binnenkant om de eerste plaats te heroveren.”

In de gebruikelijke juryrapporten wordt opvallend genoeg het optreden van Verstappen niet beoordeeld. Red Bull Racing komt daarentegen wel aan bod, met een schamele 5 voor de moeite: “Red Bull heeft de tweede titel in evenzoveel Grands Prix binnen. Het team legde beslag op de eerste constructeurstitel sinds 2013. De monteurs maakten het hun leider echter wel erg lastig. Toen Verstappen binnenkwam om de strategie van Hamilton te coveren en een undercut te voorkomen, weigerde de wheelcun linksvoor. Elf seconden in plaats van twee voor het beste team van het veld. Red Bull zal een kreet van opluchting hebben geslaakt toen Verstappen de boel rechtzette met de zege.”

Sky Sports: Nog drie races om het record te verbeteren

In Engeland is er uiteraard aandacht voor de schitterende opmars van Max Verstappen, maar wordt het geheel wel met een Britse inslag aangevlogen: ‘Max Verstappen houdt Lewis Hamilton van eerste zege van 2022 af’, zo kopt het artikel op Sky Sports. Wel spreekt men hier van een ‘zinderende Amerikaanse Grand Prix, inclusief twee safety Cars, een mislukte Red Bull-pitstop en een late inhaalactie voor de zege’. Met een hoofdrol voor Verstappen, die in de slotfase op jacht moest na een pitstop die elf seconden duurde. “Op nieuwe mediums toonde Verstappen de vorm waarmee hij al het hele seizoen domineert. Hij verschalkte Leclerc en ging vervolgens op jacht naar Hamilton. Hij dichtte - nog toegewijder dan ooit ondanks het feit dat hij recent zijn titel veiligstelde - het gat van vier seconden naar Hamilton. Met zes ronden te gaan passeerde hij zijn sterke concurrent van 2021 in bocht 12. Hamilton moet nog langer wachten op een verlenging van zijn record: in al zijn zestien seizoenen een zege te hebben behaald. Deze zondag had de Mercedes-coureur echter niet meer kunnen doen dan dit.”

Voor de mannen van Red Bull was het dubbel feest. Ten eerste werd de constructeurstitel veiliggesteld, en daarnaast evenaarde Verstappen het recordaantal zeges in een seizoen van Michael Schumacher en Sebastian Vettel. Volgens Sky gaat het daar niet bij blijven: “Er staan nog drie races op de kalender om het record te verbeteren.”

F1-update: De Grand Prix van Amerika 2022 geanalyseerd