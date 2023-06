Internationale media over Verstappens evenaring van Senna in F1 Canada

Gazzetta dello Sport: Verstappen neemt rivalen mee voor wandeling

"Max Verstappen vliegt en kampioenen als Fernando Alonso en Lewis Hamilton kunnen alleen toekijken als hij legende Ayrton Senna evenaart met 41 zeges in F1", opent de Gazzetta dello Sport het verslag van de Grand Prix van Canada. De grootste sportkrant van Italië zag zondagavond dat de verschillen op het Circuit Gilles Villeneuve kleiner bleven dan bij voorgaande races dit seizoen, maar desondanks stond er wederom geen maat op regerend wereldkampioen Verstappen. De Nederlander startte vanaf pole en leidde op weg naar zijn zege opnieuw alle ronden. "De Nederlandse wereldkampioen was geen seconde van de wijs te brengen en hield de Aston Martin en Mercedes van twee coureurs met samen negen wereldtitels op afstand."

Doordat Sergio Perez in de tweede Red Bull niet verder kwam dan de zesde plaats, breidde Verstappen zijn voorsprong in het kampioenschap uit tot 69 punten. "Het kampioenschap beweegt steeds meer richting de handen van Verstappen, die echt de indruk geeft dat hij even een stukje gaat wandelen met zijn rivalen", schreef de redacteur van dienst, die ook inging op de keurige race die Ferrari afleverde na de finaal mislukte kwalificatie. Zo slaagden Charles Leclerc en Carlos Sainz er verrassend genoeg in om de Canadese GP met slechts één pitstop uit te rijden. "De Ferrari SF-23 was eindelijk competitief op beide bandencompounds, wat waarschijnlijk het belangrijkste nieuws is voor de technici in Maranello. Wel was de Scuderia slechts een bedreiging voor een podiumplaats, niet voor de overwinning. Maar het is een terugkeer van competitiviteit qua race pace die hoop biedt."

Bild: Verstappen pakt zege voor de geschiedenisboeken in Canada

'Meilenstein-sieg in Canada: Verstappen zieht met Senna gleich', kopt het Duitse Bild boven het raceverslag van de Grand Prix van Canada. Op het Île Notre-Dame boekte Verstappen zijn zesde zege van het seizoen, waarmee zijn totaal nu op 41 zeges staat en hij op gelijke hoogte is gekomen met Ayrton Senna. Bovendien was het voor Red Bull Racing de achtste zege uit acht races in 2023, al bereikte het team er ook een mooie mijlpaal mee: "Voor Red Bull is het een historische honderdste zege in de geschiedenis van het team", weet de redacteur van dienst. "De Oostenrijkers liggen nog steeds op koers voor een perfect seizoen met uitsluitend overwinningen."

Wat betreft de race van Verstappen is de Duitse krant relatief kort van stof, nadat de Nederlander voor de derde race op rij van pole begon, om op weg naar de zege alle ronden aan de leiding te rijden. "Hij verzekerde zich in de kwalificatie van pole-position en reed daarna onbedreigd naar de overwinning", die hij met zo'n tien seconden voorsprong op Fernando Alonso en Lewis Hamilton veiligstelde. Ook besteedt Bild natuurlijk aandacht aan de race van Nico Hülkenberg. In de kwalificatie klokte hij knap de tweede tijd, maar een gridstraf voor te snel rijden tijdens een code rood leverde hem drie plaatsen gridstraf op. "In de race had hij vervolgens behoorlijk pech. Direct na zijn pitstop komt de safety car naar buiten, waardoor andere coureurs hun bandenwissel bijna cadeau krijgen, terwijl Hülki de volle tijd verloor in de pits."

Video: Verstappen wint in Canada en evenaart Ayrton Senna

BBC: Aantal zeges Prost en Vettel dit jaar nog haalbaar voor Verstappen

De grote Britse zender BBC besteedt in het raceverslag van de Grand Prix van Canada veel aandacht aan de mijlpaal die Verstappen heeft bereikt in Montreal. "Max Verstappen evenaart Ayrton Senna's totaal van 41 overwinningen met een dominante zege in Canada", luidt de eerste zin van het verslag. De schrijver van dienst zag dat Verstappen 'slechts' 9,5 seconden voorsprong opbouwde in de race, wat op papier hoopgevend oogt voor de concurrentie, "maar het was duidelijk dat de 25-jarige zich niet hoefde te bewijzen en vrijwel zeker met een veel grotere voorsprong had kunnen winnen." Het tekent de dominantie van Red Bull Racing in 2023, al is er een ander feitje dat daar ook nadruk op legt: "Dat Verstappen Senna evenaart terwijl hij negen jaar jonger is dan de legendarische Braziliaan toen hij in 1994 in San Marino om het leven kwam, onderstreept de manier waarop hij en Red Bull de afgelopen twee seizoenen hebben gedomineerd in F1."

Op 25-jarige leeftijd heeft Verstappen al vele records verbroken. In de meeste gevallen gaat het nog om records die verband hebben met leeftijd, maar inmiddels komt hij steeds vaker ook in de buurt van algemenere records. Met het evenaren van Senna heeft hij in ieder geval de top-vijf van meeste zeges in F1 bereikt en BBC verwacht dat het daar nog niet ophoudt. "Het leidt tot de vraag waar de statistieken van Verstappens carrière zullen eindigen. Alleen Alain Prost, Sebastian Vettel, Michael Schumacher en Lewis Hamilton staan voor hem wat betreft overwinningen. Prosts 51 zeges en zelfs Vettels 54 overwinningen zijn mogelijk dit seizoen nog haalbaar, afhankelijk van hoe dominant hij is."

L'Equipe: Je hebt Max Verstappen en de rest

Tot slot L'Equipe, dat in het raceverslag uiteraard aandacht besteedt aan de mijlpalen die Verstappen en Red Bull Racing zondag hebben bereikt op het Circuit Gilles Villeneuve. De concurrentie kon de Nederlander alleen bij de start en de herstart van dichtbij bekijken, daarna zagen zij hem pas na de finish terug. Met zes zeges in acht races staat er geen maat op de regerend wereldkampioen en dat ziet men bij de grote Franse sportkrant ook: "Je hebt Max Verstappen en de rest." Tegelijkertijd bespeurt de redacteur van L'Equipe wel dat de rivalen van Red Bull langzaam maar zeker wat tijd terugwinnen ten opzichte van de regerend constructeurskampioen. "Red Bulls honderdste overwinning in de Formule 1 kwam nooit in gevaar, ondanks ditmaal een kleiner verschil met de rest van het veld."

Daar waar de strijd om de overwinning in Canada al snel beslist leek, richtte L'Equipe de blik met plezier op de strijd om de laatste twee podiumplaatsen. Hamilton en Alonso deden oude tijden herleven door - zestien jaar na hun eerste gezamenlijke F1-seizoen - te duelleren om de tweede en derde positie. De krant zag Hamilton de sprint bij de start winnen, "maar dit seizoen geeft Alonso absoluut niet snel op, en zijn vechtersmentaliteit werd opnieuw beloond. In ronde 22 pakte hij de tweede positie terug, die hij ondanks een remprobleem in de slotfase en een steeds groter wordende Hamilton in zijn spiegels niet meer zou afstaan."

