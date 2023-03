Bild: Wie gaat hen nog stoppen?

‘Slechts één trotseert mega-inhaaljacht van Verstappen’, kopt het Duitse Bild, gevolgd door de meer dan terechte vraag: “Wie gaat hen nog stoppen”, refererend aan de totale dominantie van Red Bull Racing. “Waar Verstappen in Bahrein nog voor Perez eindigde, kwam ditmaal de Mexicaan als eerste over de meet. De WK-leiding neemt hij echter niet over. Doordat Verstappen in de laatste meters nog de snelste ronde neerzet, krijgt hij een extra punt en leidt hij met één punt in het wereldkampioenschap.”

Toch is er bij de Duitse redactie geen twijfel over de ‘man van de dag’. Dat is namelijk de regerend wereldkampioen: “Verstappen begon na een motorprobleem in de kwalificatie als vijftiende aan de race. De achterstand had hij echter snel ingehaald. Hoewel hij geen bijzonder goede start kende, reed hij al na 24 ronden op podiumkoers. Slechts een ronde later, precies halfweg de race, had hij P2 al in handen. Met wat hulp van de wedstrijdleiding! HET voordeel voor Verstappen, die met weinig tijdverlies nieuwe banden kan halen en meerdere plaatsen goedmaakt. Vanaf dat moment is het een teamduel om de zege.” De uitkomst is bekend: Perez houdt keurig stand en zorgt daarmee in elk geval voor enige spanning in de WK-strijd.

Gazzetta dello Sport: Red Bull kan alle races winnen

“Red Bull van een andere planeet”, staat er in chocoladeletters in de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport te lezen. De tweede ronde van de totale dominantie van de kampioensformatie, zo concludeert de redactie. “Red Bull bewijst het in Saudi-Arabië opnieuw: ze zijn van een andere planeet. In Jeddah ging het enkel tussen Sergio Perez en Max Verstappen, die ondanks zijn vijftiende startpositie exact halverwege de race al op de tweede plaats reed.” Het eindresultaat is bekend, met veel lof voor de Mexicaan in de roze sportkrant: “Perez reed een perfecte race.”

Toch maakt men zich ook in Italië ernstig zorgen over de krachtsverhoudingen en de totale dominantie van Red Bull: “Een klasse apart. Zelfs betrouwbaarheidsproblemen konden de tweede dubbelzege van het seizoen niet voorkomen. Als de concurrentie niet heel snel iets doet, dan kan de uitslag voor alle races van dit jaar al genoteerd worden. Zoals George Russell in Bahrein al zei: ze winnen ze allemaal. Zelfs op een baan als Saudi-Arabië, waar weinig bandenslijtage is, komt niemand in de buurt van de performance van de RB19. Het is lastig voor te stellen hoe dat is op banen waar de banden meer problemen opleveren voor iedereen die niet in een van de ‘blauwe raketten’ zit.”

Sky Sports: Zeer indrukwekkend optreden van Perez

'Perez shows street circuit pedigree again’, staat er bij Sky Sports te lezen. De Mexicaan bewijst wederom uitstekend op stratencircuits uit de voeten te kunnen met zijn foutloze optreden in Jeddah. “Op indrukwekkende wijze hield hij de opstomende Max Verstappen vanaf P15 op de grid achter zich, om een Red Bull 1-2 veilig te stellen”, zo schrijft de auteur van dienst. “Door een technisch probleem in de kwalificatie had Verstappen weinig hoop op de zege, maar zijn kansen groeiden toen hij geholpen door een safety car opklom naar de tweede plaats, binnen zes seconden van zijn teamgenoot. En dat op de helft van de race.”

Velen dachten dat Verstappen vervolgens zou doorstomen richting zijn teamgenoot, maar dat bleef uit. “Verstappen leek het gehele weekend significant sneller dan zijn teamgenoot, maar Perez kon de marge behouden. Hij had echter voldoende snelheid om in de slotfase de snelste raceronde te noteren, waardoor hij in de WK-stand boven Perez blijft staan.” Al met al niets dan lof voor de winnaar van de race: “Perez, die slechts drie zeges in zijn twee seizoenen als teamgenoot van de Nederlander had gescoord, produceerde een zeer indrukwekkend optreden. Red Bull claimde de tweede dubbelzege in evenzoveel races in 2023.”

L’Equipe: Een tweekoppig monster

In de grootste sportkrant van Frankrijk omschrijft men Red Bull Racing toepasselijk als ‘het tweekoppig monster’: “Iedereen zou bang moeten zijn voor Red Bull. In twee seizoenen tijd hebben ze de wereld op z’n kop gezet, de oude wereld vernietigd. Je hebt het gevoel dat er niets meer van over is. Slechts een paar kruimels van de oude tijd, waar Mercedes iets van haar superkracht terug probeert te vinden en Ferrari nog steeds aan het opbouwen is.”

Uiteraard is er lof voor het foutloze optreden van de uiteindelijke winnaar: “Sergio Perez nam ondanks een matige start revanche voor vorig jaar, toen hij zijn pole-position op het Jeddah Corniche Circuit niet kon omzetten in de zege. De race was te kort voor teamgenoot Max Verstappen om Perez aan te vallen voor de zege. En Red Bull neemt afstand van de rest van het veld, zowel op de baan als in de WK-standen.” In het constructeurskampioen heeft Red Bull al meer dan het dubbele aantal punten dan de eerste achtervolger: 87 om 41 voor Mercedes.

