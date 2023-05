Bild: Tot grote vreugde van de Formule 1-fans!

“Perez maakt de Formule 1 spannend”, kopt het Duitse Bild, met als ondertitel het veelzeggende ‘Endlich wieder WM-kampf', duidend op het gebrek aan spanning in het seizoen 2022. De achterstand van de Mexicaan op de regerend wereldkampioen bedraagt nog maar zes punten, tot blijdschap van de journalist van dienst bij het Duitse platform. Hij zag de slechte timing van de pitstop van Verstappen, die daardoor terugzakte tot de derde stek. “De tweevoudig wereldkampioen kon zich snel ontdoen van Leclerc, maar op Perez beet hij zijn tanden stuk. De Mexicaan reed, net als Verstappen, een foutloze race. Tot grote vreugde van de Formule 1-fans!”

De redacteur trekt echter wel een belangrijke conclusie aan het einde van zijn verhaal: “Het is de vraag hoe lang het zo blijft. De Mexicaan maakte in het verleden altijd weer kleine of grotere fouten tijdens raceweekends. Dat mag nu niet meer gebeuren, wanneer hij strijdt om de wereldtitel in de Formule 1. De Grand Prix van Azerbeidzjan heeft echter opnieuw aangetoond, dat Red Bull een klasse apart is.”

Gazzetta dello Sport: De strijd tussen de twee Bulls wordt nu echt stevig

Het verslag van de grootste sportkrant van Italië opent met de indrukwekkende dominantie van het team uit Milton Keynes: “Nieuwe harde les voor de concurrentie van de wereldkampioen: opnieuw een 1-2 in Baku met Sergio Perez voor teamgenoot Max Verstappen. Het enige wat nog interessant kan zijn, is de mogelijke verstoring die Perez veroorzaakt in de jacht van Verstappen op een nieuwe wereldtitel. Hij blijft de overduidelijke favoriet voor de wereldtitel, maar hij kan zich geen misstappen veroorloven.” De rijder uit Guadalajara krijgt bij de rijdersrapporten dan ook een 10 voor zijn optreden.

In Baku viel het de kant op van de Mexicaan, die als eerste tweemaal zegevierde op het Baku City Circuit. Niets dan lof voor hem, aldus de betreffende journalist. Wel is de conclusie dat de strijd om de wereldtitel enkel tussen de twee rijders uit Milton Keynes gaat: “Perez was dit weekend dodelijk in het verzilveren van de kansen die zich aandienden: de shootout op zaterdag (met de eerste startrij en vervolgens de zege in de Sprint), en met de safety car in de race. Checo reed schitterend in een auto die iedereen met pijnlijk gemak op een hoop rijdt. En de twee wereldtitels zijn in feite al binnen, dus de strijd tussen de twee Bulls wordt nu echt stevig.”

Sky Sports: Perez maakt statement met zege in Baku

“Perez outpaces Verstappen for statement Azerbaijan GP victory”, zo kopt Sky Sports. De Mexicaan kende een ijzersterk weekend op het Baku City Circuit en knabbelde een aardig stuk van zijn achterstand op Verstappen in de WK-strijd af. Het verslag bij het Britse mediaportaal meldde: “Sergio Perez produceerde een foutloze wedstrijd en versloeg Max Verstappen in de strijd om de zege na een intens duel tussen de Red Bul-teamgenoten. Hoewel Leclerc op pole vertrok, was het gevoel voor de race al dat het echte gevecht zou plaatsvinden tussen de Red Bulls die achter hem oplijnden. Het duurde niet lang voordat dat werkelijk werd. Verstappen ging middels Red Bulls dominante DRS aan het einde van de derde ronde eenvoudig langs de Ferrari. Perez volgde twee ronden later op dezelfde plek en ging op jacht naar Verstappen. De Mexicaanse topstraatracer kwam direct binnen een seconde en zat op de achtervleugel van zijn teamgenoot.”

Vervolgens ging het zoals bekend mis voor de Nederlander, die na de crash van Nyck de Vries direct naar binnen werd gehaald. Kort daarna werd de safety car naar buiten gestuurd, waardoor Perez kon profiteren van minder tijdverlies en zo de leiding in handen kreeg. “Ook Leclerc zat voor Verstappen, waardoor de Mexicaan een extra buffer had bij de herstart. Het duurde niet lang voordat Verstappen voorbij Leclerc was, maar Perez bouwde al snel een gat van een seconde op om niet meer in DRS-gevaar te verkeren, en behield die voorsprong de rest van de race. Hij reed de RB19 simpel naar de zege.”

L’Equipe: Perez kraakte geen moment

Ook in de Franse sportkrant L’Equipe niets dan lof voor het vlekkeloze optreden van Perez in de Grand Prix van Azerbeidzjan: “Sergio Perez doet het twee keer. Na winst in de sprintrace op zaterdag, deed hij het opnieuw in de hoofdrace op zondag. Daarmee is hij de eerste coureur die voor een tweede keer wint in Azerbeidzjan. Hij had hiervoor wel de juiste timing van de safety car voor nodig. De #11 Red Bull, die bekendstaat om zijn kwaliteiten op stratencircuits, gaf de leiding nooit meer op.” Ook hier komt men superlatieven tekort voor de dominantie van Red Bull: “De twee wisselden de snelste ronden af, waarmee zij opnieuw de superioriteit van de Oostenrijkse bolide aantoonden.”

In de juryrapporten krijgt Perez een 9 voor zijn optreden in Baku. De beoordeling luidt als volgt: “De Mexicaan heeft stratencircuits tot zijn specialiteit gemaakt. Ook al werd hij geholpen door de safety car, Verstappen was geen moment in staat om de leider bij te halen. Naast het feit dat hij als eerste rijder in de geschiedenis tweemaal op het Baku-circuit heeft gewonnen, hield hij de wereldkampioen net als in Jeddah achter zich. Hij kraakte geen moment in zijn jacht op een nieuwe zege in de stad. Hij staat nu zes punten achter de WK-leider.”

