Internationale media over het sterke Red Bull bij F1-testdagen Bahrein

Sky Sports: Red Bull favoriet, Ferrari in de buurt

Het rondje langs de internationale media trappen we af met het Britse Sky Sports, dat onder de indruk is geraakt van Red Bull Racing in Bahrein. De sportzender zag het team van Max Verstappen woensdag met opvallende sidepods en inlets voor de dag komen, waarna de Nederlander op de eerste dag indruk maakte. "Met Newey toekijkend vanuit de pits kende Verstappen een vliegende start in de auto. Hij legde meer dan twee race-afstanden af en was meer dan een seconde sneller dan de rest", stelde de redacteur van dienst. "Het was een indrukwekkende start en voor velen bevestigde het Red Bulls status als nog altijd het te kloppen team."

Ferrari zou op de tweede en derde testdag bovenaan eindigen, maar dat verandert volgens Sky Sports niets aan het feit dat velen in de paddock Red Bull als de favoriet zien voor het Formule 1-seizoen 2024. "Toch is het niet alleen Ferrari's snelheid over één ronde bemoedigend, maar ook de long runs waren sterk." De SF-24 leek bovendien ook beter met het Pirelli-rubber om te springen dan de SF-23 vorig jaar deed. Het kan de Scuderia helpen om dit jaar wél de strijd aan te gaan met Red Bull. "Herinner je je de start van 2022 nog, toen Leclerc en Verstappen geweldige duels hadden in Bahrein en Saudi-Arabië? Dit jaar krijgen we misschien een vergelijkbaar scenario", aldus de schrijver. "Als iemand denkt dat Red Bull het dit jaar makkelijk krijgt, denk dan nog eens na."

Gazzetta dello Sport: Red Bull is snel, maar niet perfect

De grootste Italiaanse sportkrant, Gazzetta dello Sport, heeft vanzelfsprekend veel aandacht voor de snelle tijden van Ferrari tijdens de test in Bahrein. Toch passeren ook Red Bull Racing en Max Verstappen de revue: "De Ferrari ziet er solide uit; de Red Bull is heel snel, maar niet perfect", opent de krant het verslag van de derde en afsluitende dag van de testdriedaagse. Charles Leclerc was op de slotdag de snelste, vier tienden voor Verstappen. Toch liet de Nederlander ook een goede indruk achter: "Hij liet 's middags een zeer consistente RB20 zien tijdens de race-simulatie", zegt de dienstdoende schrijver. "Een onderbreking van het werk door een technisch probleem is het enige smetje dat de wereldkampioenen van een 10 weerhoudt, maar ze verlaten deze drie dagen als de referentie."

Ferrari heeft volgens het Italiaanse medium ook een stap gezet. De SF-24 oogde volgens de redacteur makkelijker te besturen en minder wispelturig. "De coureurs bevestigden dit door fris te ogen ten opzichte van de eerste testsessie van 2023." Toch krijgt de Scuderia niet het hoogste cijfer van de klas zodra de rapportcijfers na de test worden uitgedeeld. Ferrari moet het doen met een 7,5, wat nog altijd een zeer ruime voldoende is. Het beste cijfer is uiteindelijk toch voor Red Bull, dat met haar status als referentiepunt een dikke 9,0 scoort. Onvoldoendes zijn er intussen voor de twee klantenteams van Ferrari: Sauber en Haas. Zij krijgen slechts een 5,0 voor het verrichte werk in Bahrein.

Ferrari wordt genoemd als voornaamste uitdager, maar kan het Red Bull echt benaderen? Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Bild: Mogen we Red Bull al feliciteren met de titel?

In Duitsland blikt Bild terug op de F1-wintertest met een ranking van de teams op basis van de verwachte pikorde tijdens het seizoen. Nadat de nieuwe livery van Sauber wordt verkozen tot de lelijkste van het stel, gaat de redacteur over op de zaken die er echt toe doen. Daarbij wordt duidelijk dat Red Bull Racing de beste indruk heeft achtergelaten bij de Duitse krant: "Kunnen we jullie al feliciteren met de titel?", wordt geopend nadat de Oostenrijkse formatie de eerste plek in de ranking krijgt toebedeeld. "Red Bull stuurde vooral op de openingsdag een heldere boodschap naar de concurrentie: 'Probeer vooral niet te hard, we zijn toch sneller'. Het is geen wonder dat er iedere avond al feestmuziek werd gedraaid in de pitbox. Het team kan alleen zichzelf verslaan."

De voornaamste uitdagers van Red Bull komen volgens Bild in 2024 uit Italië, zeker in de eerste fase van het seizoen. "Ferrari begint dit jaar als de leidende stierenjager. Sainz reed de snelste tijd van de hele week op dag 2, Leclerc was op dag 3 de snelste. Ze wilden vroeg een uitroepteken neerzetten en dat is gelukt!" McLaren en Mercedes volgen daarachter, met Aston Martin als vijfde team en RB F1 Team als nummer zes. Na Alpine, Sauber en Williams volgt Haas F1 als hekkensluiter: "Niet spectaculair en langzaam. Ook dit jaar zullen Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen vaak de uitlaten van de andere teams kunnen inspecteren."

Marca: Red Bull wilde niet achterste van tong laten zien

Het rondje langs de internationale media sluiten we af in Spanje. "Het zou leuk zijn om iets anders te kunnen zeggen, maar tijden liegen niet en dat geldt ook voor het gevoel dat na drie testdagen heerst in de paddock van Bahrein. Red Bull, en in het bijzonder Max Verstappen, lijkt onbereikbaar voor zijn directe achtervolgers", opent Marca de terugblik op de testdriedaagse. Hoewel Verstappen op de slotdag de vierde tijd reed, denkt de schrijver dat dit geen realistische afspiegeling is van de daadwerkelijke situatie: "Nadat ze het gat zagen dat ze op de eerste testdag iedereen om de oren sloegen, wilde Red Bull niet de volledige potentie benutten. Ze hebben zich verstopt en zelfs dan kunnen anderen ze niet verslaan."

Ferrari was snel in Bahrein, maar Marca is er niet van overtuigd dat de Scuderia in racetrim een uitdaging vormt voor Red Bull. "De rondetijden van Leclerc liepen tijdens zijn racesimulatie vanaf de achtste ronde uit de hand. Met andere woorden, vanaf die raceronde worden de Ferrari's op zaterdag 2 maart weer voor de leeuwen gegooid", verwijst men naar de hoge bandenslijtage, waar Ferrari in 2023 al mee kampte. Dat is dan ook de enige houvast die concurrenten als McLaren hebben. "Met de C2 en C3 zou Ferrari zich weer kunnen herstellen, want daarmee lijkt het tempo van de SF-24 beter dan dat van Mercedes, McLaren en Aston Martin - in die volgorde."

F1-update: Max Verstappen favoriet in Bahrein, wat is toptijd van Ferrari waard?