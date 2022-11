BBC: Verstappen verpulvert record

‘Max Verstappen becomes a truly dominant champion’, kopt de BBC in chocoladeletters. De Red Bull-coureur boekte in Mexico-Stad zijn veertiende zege van het seizoen, een recordaantal in een jaar in de rijke historie van de sport. De auteur van dienst schrijft dan ook: “Max Verstappen zegt dat hij niet geïnteresseerd is in statistieken - maar hij weet er voldoende van om de omvang te begrijpen van wat hij zondag in de Grand Prix van Mexico heeft neergezet. De veertiende zege van Verstappen in een jaar dat hij en zijn Red Bull-team simpelweg hebben gedomineerd, zorgt voor een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van de Formule 1. Hij verbrak het recordaantal zeges in een seizoen, dat in 2004 neergezet werd door Michael Schumacher met Ferrari. Negen jaar later evenaarde Verstappens voorganger bij Red Bull Sebastian Vettel de prestatie van diens held. En nu, weer negen jaar later, heeft Verstappen het record verpulverd. En het is zo goed als zeker dat hij het in de laatste twee races van het jaar de lat nog verder ophoogt.”

In de race kwam de Nederlander eigenlijk geen moment in gevaar. Na een goede start, waarbij hij cruciaal de leiding kon behouden, bouwde hij na de pitstop de leiding uit. “Met een andere bandenstrategie van Mercedes ging de hoop van de beginfase van de race verloren. Verstappen reed een eenzame race en liet Hamilton en Perez achter om te strijden om de kruimels.” Hamilton bleef in de eerste stint in goed bij en zette daarmee Red Bull onder druk. De keuze voor de harde band pakte echter niet goed uit: “Al gauw werd duidelijk dat dat niet de juiste compound was. Hamilton zakte langzaam weg. Zijn engineers bleven hem verzekeren dat de mediums van Verstappen richting het einde van de race af zouden nemen, maar die bleven prima. Verstappen boekte opnieuw een probleemloze zege.”

Bild: Een seizoen voor de geschiedenisboeken!

‘Verstappen knackt Schumi-Rekord’, zo staat boven het verslag van het Duitse Bild, met als passende ondertitel ‘Een seizoen voor de geschiedenisboeken!’. Ook in Duitsland gaat het vooral over de unieke prestatie van de Nederlander, die met zijn veertiende zege van het jaar twee Duitsers uit de eeuwige ranglijsten naar de tweede plaats verwijst. Ook Bild zag dat het een vrij eenvoudige middag werd voor de Red Bull-coureur, ook al leek het in eerste instantie te moeten vrezen voor Mercedes. “Het was een probleemloze start-finish overwinning voor Verstappen. De Nederlander, die de wereldtitel al op zak heeft, domineerde vanaf de start. Lewis Hamilton, die tweede werd, had geen enkel moment een realistische kans op de zege.

Over de huidige situatie bij Mercedes en de kansen in 2023 is men sceptisch: “Nieuwe nederigheid bij Mercedes?”, vraagt de auteur zich af. “Jarenlang domineerden de Zilverpijlen de Formule 1. Nadat men vorig jaar ’slechts’ de constructeurstitel veroverde, staat de Duitse renstal dit seizoen voor het eerst sinds 2013 met lege handen. Dat lijkt zelfs bij het altijd zo zelfbewuste - niet te verwarren met arrogant - Mercedes sporen achter te laten.

Tekst gaat verder onder het video-interview met Max Verstappen

L’Equipe: Niets of niemand kan Red Bull stoppen

Ook in Frankrijk opent L’Equipe met het nieuwe record dat Verstappen gevestigd heeft. “En wederom heeft Max Verstappen de concurrentie op een hoop gereden”, zo begint het raceverslag van de grootste sportkrant van het land. “Max Verstappen is een recordhouder. Vanaf de start verkeerde hij in niemandsland en pakte zijn veertiende zege van het seizoen. Daarmee passeerde hij Michael Schumacher en Sebastian Vettel, die bleven steken op dertien zeges, zij het in minder races.” Al vanaf de start was duidelijk dat er geen maat stond op de Nederlander, zo concludeert men: “Op de zachte band profiteerde hij bij de start van de andere strategie van Mercedes om in de eerste bocht aan kop te blijven, op een circuit waar de pole-position zelden het beste uitgangspunt is. Zijn Red Bull is echter zo’n klasse apart dat niets of niemand hem kan verslaan.” Toch kreeg de Nederlander slechts een 6 voor zijn race: “Zijn veertiende zege van het jaar was niet de meest spectaculaire, maar hij toonde opnieuw hoe ver hij dit seizoen boven de rest van het veld staat.”

Over de agressief bedoelde strategie van Mercedes om eindelijk van de hatelijke nul af te komen werd het volgende gezegd: “De slechte strategische keuze mondde uit in de zege van Verstappen. Door de harde band te monteren tijdens de enige stop, vergooiden Hamilton en Russell hun kans om de leider bij te halen. Mercedes dacht dat Red Bull een tweede stop zou moeten maken. Dat bleek niet het geval.” Het team krijgt dan ook een 4 voor het optreden in Mexico: “Het Duitse team miste een gouden kans op hun eerste zege van het seizoen. Vanaf de tweede en derde startpositie konden Russell en Hamilton Verstappen bij de start onder druk zetten. De keuze voor de medium verknalde die kans. Hamilton wilde dat een van de twee op soft zou starten, maar kreeg zijn zin niet. Russell wilde zijn stint op de mediums zo lang mogelijk rekken en eindigen op de soft, maar ook hij kreeg zijn zin niet.”

Gazzetta dello Sport: Verstappen passeerde twee heilige monsters

Over cijfers gesproken: in Italië kijkt men heel anders aan tegen de dominantie van de Nederlander. Daar krijgt de ‘gouden Verstappen’ een 10 voor zijn optreden. Ook in de Gazzetta dello Sport gaat het in eerste instantie vooral over het record van de Red Bull-coureur: “En dat is veertien! Een gouden seizoen voor de Nederlandse wereldkampioen, die niet geheel verrassend met een gouden helm in actie kwam. Hij passeerde twee heilige monsters Michael Schumacher en Sebastian Vettel. De winnende stint van Verstappen was indrukwekkend. Op medium banden reed hij zonder enig verval van ronde 25 tot ronde 71.”

Ook hier genoot men van de interessante openingsfase, waarin Hamilton het gat met Verstappen klein wist te houden: “Een schitterend duel ondanks het verschil in compound. Max kon zijn stint op verbluffend goede wijze verlengen, terwijl in theorie de zachte band allang in kwaliteit af had moeten nemen. Hamilton verloor op de witte band terrein en zag het gat naar Verstappen groeien. Een tweede stop voor de leider? Nee, de RB18 slijt de banden niet, hij verwent ze. Weer een zege en een uniek record voor Super Max.”

F1-update: Hoe Max Verstappen en Red Bull Mercedes tactisch hebben afgetroefd in Mexico