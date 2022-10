Sky Sports: Verstappen de juiste wereldkampioen, nagenoeg foutloos in 2022

"Max Verstappen wint chaotische, door regen ingekorte race op Suzuka en verovert 2022 F1-titel", aldus de kop van het raceverslag van de Japanse Grand Prix op het Britse Sky Sports. 29 ronden van de 53 werden uiteindelijk verreden en door een tijdstraf van vijf seconden voor Charles Leclerc, werd Sergio Perez tweede en Verstappen tot kampioen gekroond. Er was vervolgens onduidelijkheid over de puntenverdeling. "Verstappen was duidelijk verward toen het feest begon en vervolgens weer werd onderbroken", zegt het verslag. "Uiteindelijk werd bevestigd dat er volle punten waren toegekend, waardoor de 25-jarige de titel behaalde met nog vier races te gaan." De race werd door de hevige regenval twee uur stilgelegd. Uiteindelijk klaarde het op en werd het veld in gang geschoten. "Op de opdrogende baan wisselde het volledige veld van full wets naar intermediates. Verstappen lag de hele tijd comfortabel aan de leiding en trok de overwinning met 27 seconden verschil naar zich toe."

Daarmee werd Verstappen een tweevoudig wereldkampioen, al ging het dit seizoen een stuk rustiger dan vorig jaar. Toen vocht de Nederlander geregeld stevige duels uit met Lewis Hamilton. "In 2022 was hij echter een klasse apart", gaat de schrijver van dienst verder. "Terwijl Red Bull hem van een supersnelle wagen voorzag, die op alle banen sterk was, heeft de Nederlander vrijwel foutloos gereden. Voor het tweede jaar op rij was erbij de titelwinst van Verstappen grote verwarring, maar anders dan in 2021 was er dit keer geen twijfel of de juiste coureur en het juiste team hadden gezegevierd."

RTL Deutschland: Mega verwarring op Suzuka, Verstappen officieel wereldkampioen

"Irrer Japan-GP: Max Verstappen Weltmeister (ja, wirklich)!", ook in Duitsland was de verbazing groot nadat de Red Bull-coureur tóch tot wereldkampioen van 2022 werd uitgeroepen. De straf van Leclerc kwam kort na de finish al in beeld. Die vijf extra tellen betekende dat de Monegask naar de derde plek werd verwezen, Perez dus een plaats klom en Verstappen door interviewer Johnny Herbert opnieuw een microfoon onder zijn neus kreeg gedrukt. Dit keer niet als racewinnaar, maar als wereldkampioen 2022. "Midden in de interviews barstte het los: 5 seconden straf voor Leclerc, die dus derde werd. Plots werd gevierd dat Verstappen wereldkampioen was", vervolgt het verslag van RTL Deutschland. "Verstappen zou door het aantal ronden minder punten moeten krijgen volgens het reglement, namelijk 19. Echter door een verandering in het reglement kende de wedstrijdleiding plots volledige punten toe. Waarom? Dat weten alleen de regelmakers. Verstappen is nu echter officieel de wereldkampioen."

De Duitse publicatie blikt ook terug op het stilleggen van de wedstrijd. Dit bracht een eventueel WK-feestje van Verstappen in gevaar. "Het zag er lange tijd naar uit dat het feest van Verstappen niet zou doorgaan." Na een onderbreking van twee uur werd het veld na een aantal ronden achter de safety car weer losgelaten: "Verstappen domineerde vooraan, Leclerc volgde kansloos. In de laatste ronde nam de Monegask een kortere route in de chicane. De stewards gingen op onderzoek uit en kort daarna volgde een tijdstraf. Toen barstte de FIA-puntenbom. Zelfs bij Red Bull was verwarring."

Gazzetta: Verstappen terechte titelwinnaar, wedstrijdleiding beslist kampioenschap

La Gazzetta dello Sport opent duidelijk: "Max Verstappen is voor de tweede keer wereldkampioen. Een triomf die niet ter discussie staat, maar wel verrassend genoeg bekend werd gemaakt kort voor de prijsuitreiking. De race werd ontsierd door regen, maar leverde uiteindelijk volledige punten op. Zo werd de Nederlander plotseling voor de tweede keer wereldkampioen met Honda. Een feest voor Red Bull, dat dit seizoen domineerde." De Italiaanse krant stipt aan dat Ferrari-coureur Leclerc nooit echt een kans kreeg om Verstappen het leven zuur te maken. "Verstappen domineerde vanaf pole en had alleen bij de start last van Leclerc. Max startte niet goed, hield zich wel staande aan de buitenzijde van de eerste twee bochten en weerstond de druk van de Monegask. Die kreeg op zijn beurt na de herstart nooit meer een kans aan te vallen of het goed te maken. Charles liet na de herstart los. Ten tijde van zijn bandenwissel in ronde achttien was de achterstand al twaalf seconden. Leclerc moest uiteindelijk ook de tweede plek afstaan aan Perez, die hem onder druk zette. In de laatste chicane kwam hij buiten de baan, maar finishte als tweede." Zoals bekend viel Leclerc dus terug naar P3 door een tijdstraf. "In feite besliste de wedstrijdleiding uiteindelijk ook het kampioenschap."

L'Equipe: Verstappen vliegt naar zege in Japan, maar niet helemaal perfect

Ook in Frankrijk werd met enige verbazing naar de titelwinst gekeken, al was de Franse L'Equipe wel onder de indruk van Verstappens optreden. "Bij de herstart vloog Verstappen naar de overwinning." Wel stelt de Franse schrijver aan dat er wellicht een betere manier was om de tweede wereldtitel te vieren. "Verstappen schreeuwde niet van vreugde zondag in Japan, noch in de ereronde. Hij leek het zelfs niet te geloven toen de officials het hem vertelden", zo staat te lezen in het raceverslag. De publicatie geeft Verstappen een 9 voor zijn optreden in Japan. "Een week na een mislukte race in Singapore, won Max Verstappen ditmaal de race en krijgt logischerwijs het beste cijfer. Op Suzuka, een mythische plek waar in het verleden ook andere kampioenen als Senna, Schumacher, Hakkinen en Vettel kampioen werden, ondervond de Red Bull-coureur dit keer geen mechanische problemen. Hij weerstond de aanval van Leclerc in de eerste bocht" Volgens de Fransen bleef de regerend kampioen geconcentreerd tijdens de rode vlag en hield hij de tijden na de herstart onder controle. Al was het volgens de L'Equipe net niet helemaal perfect. "Het enige wat hij miste was het bonuspunt voor de snelste ronde."

