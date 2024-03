Internationale media over superieure Max Verstappen in F1 Bahrein

Sky Sports: Newey heeft weer indrukwekkende wagen gebouwd

In Groot-Brittannië zag Sky Sports dat Max Verstappen het nieuwe seizoen is begonnen op dezelfde manier hoe hij de afgelopen jaargang is geëindigd. “Na in 2023 het meest dominante seizoen in de geschiedenis van de sport te hebben afgeleverd, verlengde Verstappen zijn reeks van overwinningen die hij eind vorig jaar inzette tot acht stuks”, schrijft het Britse medium. “Het optreden van Red Bull versterkt de voorspellingen voorafgaand aan het seizoen dat de regerend constructeurskampioen waarschijnlijk de dominantie van vorig jaar, toen ze 21 van de 22 races wonnen, gaat doorzetten.”

In de vrije trainingen op donderdag was er nog geen sprake van dominantie door Verstappen en Red Bull, al had dat mede te maken met dat het motorvermogen van de RB20 behoorlijk was teruggeschroefd. “Maar vervolgens werd al snel duidelijk dat Adrian Newey weer een heel indrukwekkende wagen heeft gebouwd”, vervolgt Sky, dat nog wel een klein lichtpuntje ziet voor de concurrentie. “Het unieke karakter van het uitdagende asfalt in Bahrein zal rivalen hoop geven dat zij komend weekend meer tegenstand kunnen bieden in de Grand Prix van Saudi-Arabië op het stratencircuit van Jeddah, dat weer een heel ander karakter heeft.”

Bild: “Crisis bij Red Bull? Verstappen geeft weerwoord!”

Red Bull kende nochtans een roerige aanloop naar de Grand Prix van Bahrein, weet ook het Duitse Bild. Christian Horner lag onder vuur wegens vermeend grensoverschrijdend gedrag, maar kreeg woensdag te horen dat hij na een uitgebreid onderzoek is vrijgesproken en mag aanblijven als teambaas. Daarmee was de storm nog niet gaan liggen: donderdag ontvangen tal van prominenten uit de F1-wereld anonieme e-mails met daarin vermeende bewijsstukken uit het dossier, al is de authenticiteit daarvan niet bevestigd.

Sportief gezien heeft Red Bull in elk geval niet geleden onder de crisis. “Wie dacht dat het nieuwe seizoen echt spannend zou beginnen, kwam bedrogen uit. Max Verstappen rijdt de concurrentie in de woestijn tot stof”, meldt Bild. “Zelfs de chaos rond teambaas Christian Horner kon de Nederlander niet afleiden. Bij de eerste race van het seizoen ging de drievoudig wereldkampioen van start tot finish onbetwist aan kop en hij won met 22 seconden voorsprong op zijn teamgenoot. Pure dominantie!”

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Bahrein

Bekijk: Samenvatting van de F1 GP van Bahrein van 2024 op Motorsport.com

L’Equipe: “Alpine begint seizoen met gevreesde malaise”

L’Equipe zag uiteraard ook een dominante vertoning van Verstappen (“Welkom in de Ligue 2”), maar staat ook uitgebreid stil bij de Franse vertegenwoordiging in de vorm van Alpine. “Voor Alpine begon het seizoen met de gevreesde malaise”, constateert de journalist van dienst in het verslag van de kwalificatie, waarin Esteban Ocon en Pierre Gasly genoegen moesten nemen met de laatste startrij. “In het Alpine-kamp moet men hopen dat de race pace iets constanter is dan de snelheid over één ronde. De Enstone-auto is echter moeilijk te besturen, vooral vanwege het overgewicht.”

Op de zaterdag werd het er echter niet veel beter op voor Alpine. “Geen wonder voor Alpine”, staat in het raceverslag van L’Equipe. “Er zal niet veel positiefs te onthouden zijn over de race van het Franse team. Na de rampzalige kwalificatie finishten Ocon en Gasly als respectievelijk zeventiende en achttiende. De twee plaatsen die de Franse coureurs wonnen, waren uitsluitend te danken aan de problemen van Valtteri Bottas en Logan Sargeant.” En dan werd dit weekend ook nog eens bevestigd dat technisch directeur Matt Harman en hoofd aerodynamica Dirk de Beer hun ontslag hebben ingediend…

Gazzetta: “Er zijn helaas nog 23 races te gaan”

In Italië lijkt Gianluca Gasparini, journalist van La Gazzetta dello Sport, te kunnen leven met de derde (Carlos Sainz) en vierde plaats (Charles Leclerc) van de Scuderia. “Red Bull is van een andere planeet en Ferrari is ‘best of the rest’, maar 2024 dreigt een film te worden die je al hebt gezien”, aldus Gasparini. “Er zijn helaas nog 23 races te gaan, voordat het wereldkampioenschap erop zit. Er is risico op een angstaanjagende herhaling van een jaar geleden. Want de gebeurtenissen in de race in Sakhir, die slechts drie ronden duurde voordat Verstappen van de radar verdween, zijn helaas ondubbelzinnig.”

La Gazzetta lijkt te berusten in de rol van Ferrari als ‘best of the rest’. “Van alle andere teams is Ferrari er het beste uitgekomen: een jaar geleden eindigde Sainz als vierde in Sakhir op 48 seconden, deze keer stond hij op het podium op 25 seconden van Max en dicht bij Perez”, vervolgt Gasparini. “Zonder de technische problemen die hem in de race hebben geteisterd, had Leclerc kunnen vechten voor de tweede plaats. En de SF-24 ging beter met de harde banden om dan in het verleden. Het blijft een schrale troost, gezien de toch wel grote achterstand op Verstappen, maar het steigerende paard stelt zich op zijn minst kandidaat voor de tweede plek. Het is zeker niet waar de fans van dromen, maar het is algemeen bekend dat er nog veel tijd nodig is om in de buurt van Red Bull te komen. Het afschudden van de concurrentie maakt die reis in elk geval lichter en draaglijker.”

