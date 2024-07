Bild: Verstappen is enkel nog top in mekkeren!

“Verhit gevecht in Hongarije - McLaren schittert, Max maakt herrie!”, zo staat er te lezen bij het Duitse Bild over de overwinning van Oscar Piastri en de eerste dubbelzege van McLaren sinds Monza 2021. Toch gaat het vooral over een andere man: Max Verstappen. De auteur van dienst omschrijft het in niet mis te verstane bewoordingen: “Max Verstappen klaagt vanaf de eerste bocht: tegenstanders stom, FIA stom, banden stom, remmen stom, strategie stom - alles stom! Verstappen is enkel nog top in mekkeren!”

Alle frustratie kwam uiteindelijk tot uiting in een onnodige aanrijding met zijn aloude rivaal Lewis Hamilton. De twee raakten elkaar in de eerste bocht na een overenthousiaste inhaalpoging van de Red Bull-coureur, waar ook de Brit meer had kunnen doen om een clash te voorkomen. Beide mannen konden hun weg vervolgen, maar de Nederlander verloor nog enkele posities. “Het negatieve hoogtepunt: nadat Verstappen de hele race al had gemopperd, rijdt hij in ronde 63 op Lewis Hamilton in. En tiert daarna nog over de Mercedes-collega. Dat ging zelfs zijn engineer te ver.”

Sky Sports: Miserabele middag voor de WK-leider

‘Piastri beats Norris to win after team orders controversy, Max-Lewis collide’ kopt het Britse Sky Sports. Hier gaat het in eerste instantie nog even over de eerste zege van het McLaren-talent: “In een spannende en steeds controversiëler wordende race, waar ook oude rivalen Lewis Hamilton en Max Verstappen met elkaar in aanraking kwamen, haalde Piastri polesitter Norris bij de start in. Hij leek in pas zijn 35e start op indrukwekkende wijze richting zijn eerste zege te cruisen.” Eenvoudig ging dit niet, doordat Norris door een strategische call via de undercut voor Piastri kwam te rijden en niet van plan leek om de plek terug te geven aan zijn teammakker: “Drama en onzekerheid doordat Norris de leiding meer dan twintig ronden in handen hield. De aanvankelijk beleefde radioberichten van zijn race-engineer Will Joseph dat hij in het belang van het team plaats moest maken werden steeds steviger. Uiteindelijk remde Norris af en gaf met drie ronden te gaan de leiding op het rechte stuk terug aan Piastri.”

Achter de strijdende McLarens gebeurde nog veel meer, met name rond Verstappen. De Red Bull-coureur zat er al de hele middag niet lekker in, en kwam in de slotfase in aanraking met zijn oude rivaal Hamilton. Sky daarover: “Verstappen zag een gat aan de binnenkant van de Mercedes en ging er blind voor. Het noodlot sloeg toe. Hij blokkeerde zijn voorremmen en raakte daardoor de voorkant van Hamilton. De Nederlander vloog kort door de lucht voordat hij weer op het asfalt landde en doorschoot op de uitloopstrook. Daar werd hij weer ingehaald door Leclerc. Verstappen gaf via de boordradio Hamilton de schuld en stelde dat de Brit tijdens het remmen van zijn lijn afweek. Hamilton zag het als race-incident, waar de stewards het mee eens waren. Het was een aardige samenvatting van een miserabele middag voor de WK-leider. Zijn race werd gekenmerkt door diverse boze en gefrustreerde berichten via de boordradio.”

Kijk terug: de samenvatting van de zinderende GP van Hongarije

L'Equipe: Terug naar Monza 2021

Ook in Frankrijk ging het voornamelijk over de frustraties bij McLaren en Max Verstappen, wat wel wat van de glans van de eerste F1-zege van Oscar Piastri haalde. De Formule 1-verslaggever van L’Equipe schreef: “Teamorders zijn soms lastig te accepteren, maar ze moeten wel gerespecteerd worden. Piastri veroverde bij de start de leiding en leidde solide in een vrij rustige race. Piastri werd echter onaangenaam verrast door de undercut-strategie van McLaren. Enigszins gegeneerd door de situatie, en om er zeker van te zijn dat een 1-2 werd veiliggesteld, probeerde het Britse team de zaken recht te zetten. Norris weigerde lange tijd, maar gaf uiteindelijk net op tijd toe. De debrief op zondagavond bij McLaren zal intens geweest zijn…”

Waar het ook flink geknetterd zal hebben, was bij Red Bull Racing. De gehele race klaagde en tierde Verstappen, tot groeiende frustratie van engineer Lambiase. “In tegenstelling tot McLaren en Mercedes, miste Red Bull de boot qua strategie. Dat wakkerde de frustratie van de drievoudig wereldkampioen nog verder aan, nadat hij al woedend was over de recente snelheid van zijn wagen.” Dat resulteerde uiteindelijk in een nieuw hoofdstuk van het duel Verstappen-Hamilton, met een nieuwe aanrijding als resultaat. De auteur van dienst schreef: “Verstappen zakte na de tweede pitstop - met nog twintig ronden te gaan - terug tot de vijfde plaats. Hij had een dubbele uitdaging voor de boeg: Leclerc en Hamilton inhalen. Het inhalen van de Monegask ging zonder centje pijn, maar de aanval op de Brit deed bracht ons terug naar Monza in september 2021. Iets te optimistisch in de eerste bocht, en de Nederlander raakte de Mercedes nadat zijn wielen stevig blokkeerden. De Red Bull vloog door de lucht en landde… op het asfalt. Beide rijders konden door, maar Verstappen verloor veel tijd en eindigde als vijfde.”

Gazzetta dello Sport: Max, dit is een teamsport...

Ook de verslaggever van de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport ziet in eerste instantie een vrij kalme race, waarin Oscar Piastri de touwtjes stevig in handen heeft en er geen vuiltje aan de lucht lijkt. Pas na de tweede pitstop barst op meerdere plekken de hel los. Door de undercut komt Norris opeens aan de leiding te rijden: “De echte crux van de race. Pas drie ronden voor het einde geeft Norris de plek terug, na vele berichten en sommeringen vanaf de pitmuur.”

De meeste aandacht is er voor de nieuwe strijd tussen Verstappen en Hamilton, die niet geheel verrassend, niet goed afliep. “Een zeer nerveuze Nederlander klaagt continu en clasht uiteindelijk met Hamilton. Max opent in ronde 63 de aanval op de Engelsman maar schiet door en raakt hem. Zijn RB20 vliegt door de lucht, maar blijft op miraculeuze wijze heel. Hij eindigt als vijfde, maar met veel spanning binnen zijn team.” De conclusie die men trekt: “Als iemand dacht dat drie wereldtitels en met name 35 overwinningen in de laatste 46 Grands Prix definitief het einde betekende van de ‘bad boy’-versie van Max Verstappen, zorgen de feiten van de Grand Prix van Hongarije voor een verrassing. De regerend wereldkampioen en WK-leider had niet alleen op sportief vlak een slechte dag, maar hij klonk de gehele race ook erg nerveus en fel tegen zijn team. Die houding kan worden verklaard door de grote competitiedrang en honger naar overwinningen waarmee Max zich altijd heeft onderscheiden op het circuit, maar die ook zijn bezorgdheid verraadt over de huidige prestaties.”

In de gebruikelijke rapportcijfers kreeg Hamilton een 9,5 voor zijn optreden. Verstappen ontving een 5 met de simpele melding: “Max, dit is een teamsport…”.

