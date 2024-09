Internationale media over de foutjes van Norris en de schadebeperking van Verstappen

Gazzetta dello Sport: Verstappen beperkt schade als een kampioen

“Missie volbracht, maar wel met wat spannende momenten”, zo opent het raceverslag in het Italiaanse Gazzetta dello Sport. “Lando Norris domineerde en won de Singapore GP, een race die hij niet kon en mocht verliezen. Met deze super McLaren zou het een misdaad zijn om niet te winnen. Het lukte Lando, maar niet zonder gevaar. Hij riskeerde een aantal crashes, waarmee hij het hele weekend dat hij vanaf VT2 domineerde zomaar weg had kunnen gooien.”

Volgens de auteur van dienst is de morele winnaar van het weekend dan ook iemand anders, namelijk Max Verstappen. “Hij had een lach op zijn gezicht na de tweede plaats. Die lach zegt veel over de huidige situatie van Red Bull. De Nederlander heeft de schade als een kampioen beperkt, nu Red Bull niet meer de winnende snelheid heeft zoals aan het begin van het jaar. Deze 18 punten zorgen ervoor dat hij een voorsprong van 52 punten behoudt met nog zes races te gaan. Die marge is niet geruststellend, maar vanaf de volgende race in Austin krijgt de RB20 een update waardoor Verstappen zich beter zou moeten kunnen verdedigen. Dat is voldoende om nu blij te zijn met de tweede plaats. De titelstrijd is nog volledig in leven.”

BBC: De meest overtuigende zege van het seizoen

In Engeland hopen ze al op een zinderende ontknoping van het Formule 1-seizoen 2024. De BBC spreekt van “een dominante overwinning van Lando Norris, die daarmee wederom een hap neemt uit de voorsprong van Max Verstappen in het kampioenschap. Verstappen, die op ruim achterstand als tweede finishte, heeft nu 52 punten voorsprong op de Brit, met een maximum van 180 punten te behalen in de overgebleven zes races. Ondanks de indrukwekkende zege van Norris, is het gemiddelde aantal punten dat Norris per race moet goedmaken op Verstappen iets gestegen tot 8,7 per race.”

Uiteraard was er niets dan lof voor het overtuigende optreden van Norris, al kwam hij enkele malen goed weg na schoonheidsfoutjes die ook een stuk slechter hadden kunnen uitpakken. “Norris boekte de meest overtuigende overwinning van het seizoen. Voor de eerste maal in vijf pogingen dit seizoen zette hij de pole-position om in de leiding in de eerste ronde. Nadat hij in de eerste ronden zijn snelheid managede om de banden niet te overbelasten, verdween hij met een serie snelste ronden aan de horizon. Ondanks enkele spannende momenten waarbij hij de muur raakte, eerst in bocht 14 en later in bocht 8, had hij alles onder controle en reed naar zijn derde zege.” Verstappen reed een groot deel van de race in niemandsland, zo zag ook de Britse publicatie: “De race van Verstappen was net zo eenzaam. Hij was niet in staat om iets te beginnen tegen Norris, maar had een ruime voorsprong op de rest van het veld. De Nederlander reed in de openingsronden weg bij de achtervolgende Mercedessen van Lewis Hamilton en George Russell en consolideerde zijn tweede plaats.”

Bild: Dat had het einde van Norris’ WK-droom kunnen zijn!

‘Norris rutscht Zentimeter an WM-Katastrophe vorbei’, zo kopt het Duitse Bild boven het raceverslag, met als minstens net zo opvallende ondertitel ‘Max Verstappen kan in de Formule 1 simpelweg niet meer winnen’. De conclusie van de auteur van dienst: “Lando Norris heeft het hoofd het koelst gehouden in de hittestrijd in Singapore. Meer dan 30 graden bij een nachtrace… en de luchtvochtigheid van een broeikas. De McLaren-coureur rijdt eigenlijk onbedreigd naar zijn derde zege van het seizoen. EIGENLIJK. Norris is zelf zijn grootste vijand! Tweemaal moest de Brit, zijn team en zijn fans huiveren. In ronde 29 verremt hij zich, glijdt laaaaaaaangzaam richting de muur… en schampt hem. In ronde 45 gooit hij de zege bijna opnieuw weg, wanneer hij totaal onnodig veel te dicht langs de muur rijdt. Dat had het einde van zijn WK-droom kunnen zijn!”

De Brit loopt met zijn zege zeven punten in op WK-rivaal Verstappen. Dat hadden er acht kunnen zijn, als RB F1-coureur Daniel Ricciardo niet in de slotfase de snelste raceronde heroverde. Opmerkelijk, zo concludeert de auteur van dienst: “Wordt het wereldkampioenschap uiteindelijk beslist op één punt? Zo ja, dan kijkt de gehele autosportwereld naar de zondag in Singapore. Daniel Ricciardo rijdt in de voorlaatste ronde de snelste ronde en voorkomt zo dat Norris een bonuspunt pakt. Eigenlijk een heel normale gang van zaken. MAAR! Ricciardo rijdt op dat moment op de laatste plaats. Zijn auto had geen schade, dus hoefde eigenlijk ook helemaal niet naar binnen voor nieuwe banden. EN… omdat hij buiten de top-tien rijdt, krijgt hij helemaal geen punt voor de snelste ronde. Hij neemt hem simpelweg weg bij Norris. Precies hier ligt het probleem. Ricciardo rijdt voor RB, het zusterteam van Red Bull. Zijn actie beïnvloedt het kampioenschap.”

L’Equipe: Een 1 voor Daniel Ricciardo

In Frankrijk zat men overduidelijk niet op het puntje van de stoel tijdens de Grand Prix van Singapore, zo blijkt uit de opening van het verslag in de sportkrant L’Equipe: “Voor de eerste keer sinds Singapore in 2008 op de Formule 1-kalender kwam, bleef de safety car veilig opgeborgen in de garage. Het had echter een welkome aanvulling geweest voor een race die spanning ontbeerde, met zeer weinig inhaalacties. Toch zijn de muren nooit ver weg op dit circuit, en er waren wat touchés. De dagwinnaar, Lando Norris, ontsnapte op een haartje.”

Ondanks het saaie, want oppermachtige optreden van de McLaren-coureur, was er wel lof voor zijn race. “Hij was duivels snel maar wel kwetsbaar. Desondanks boekte Norris zijn derde zege van het seizoen. De voorsprong op Max Verstappen was aan de meet 21 seconden. Dat had nog meer kunnen zijn als hij niet in de slotfase aanzienlijk rustiger was gaan rijden om de auto thuis te brengen. Dat kwam door een aantal kleine fouten. Die hadden uiteindelijk geen invloed en brachten zijn overwinning niet in gevaar. Ook omdat Verstappen te ver weg was om te profiteren. De Red Bull-coureur was consistent en hield de tweede plaats vast. Wederom beperkte hij de schade en verspeelde hij niet al te veel punten.” Opvallend: bij de gebruikelijke juryrapporten kreeg Daniel Ricciardo een 1 toebedeeld vanwege zijn snelste raceronde en daarmee de totaal onnodige inmenging in de strijd om de wereldtitel.

