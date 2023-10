Sky Sports: Verstappens grote rivaal haalde eveneens de headlines - maar om de verkeerde redenen

Het Britse Sky Sports heeft direct oog voor de crash tussen Mercedes-teamgenoten Lewis Hamilton en George Russell in de eerste bocht. De headline luidt dan ook: ‘Lewis Hamilton crashes with Mercedes team-mate George Russell as Max Verstappen wins race’. In het verslag gaat het in eerste instantie toch vooral over de nieuwe overwinning van de regerend wereldkampioen: “Nadat hij op de zaterdag in de sprintrace op het Losail International Circuit zijn derde opeenvolgende rijderstitel veiligstelde, ging Verstappen rustig om met de onverwachte nieuwe bandenregels. Hij pakte vanaf pole-position een gemakkelijke zege. Zijn grote rivaal haalde eveneens de headlines - maar om de verkeerde redenen.” De twee Mercedes-coureurs toucheerden zoals bekend in de eerste bocht. De zevenvoudig wereldkampioen eindigde in het grind, zijn teamgenoot achteraan het veld.

Voor de leider van de race werd het geen moment echt spannend. De McLarens vormden de grootste bedreiging, maar wel op gepaste afstand. “Verstappen boekte zijn veertiende overwinning van het seizoen. Dat is nog maar een verwijderd van zijn recordaantal van vijftien van vorig jaar, met nog vijf races te gaan. Red Bull, wat in Japan al tot constructeurskampioen werd gekroond, heeft nu zestien van de zeventien races gewonnen.” En weinigen die eraan twijfelen dat die reeks nog verder aangevuld wordt…

Een rondje media over de wereldtitel van Max Verstappen: Dit schrijven internationale media over derde F1-titel van Max Verstappen

Bild: Eén iemand trok zich niets aan van alle chaos

Ook in Duitsland haalt inderdaad Hamilton de headlines. In chocoladeletters staat bij Bild te lezen: ‘Mercedes-Fiasko wegen Hamilton’. Met als passende openingszin van het raceverslag: “Het was nog maar net begonnen of het was alweer voorbij…”. Daarmee doelde de auteur van dienst uiteraard op zevenvoudig wereldkampioen Hamilton: “De Grand Prix van de Mercedes-coureur duurde in plaats van 300 kilometer net iets meer dan 300 meter. Hamilton begon op de snellere soft-band en loopt bij de start snel in op Russell. Curieus: de recordkampioen valt zijn teamgenoot bovengemiddeld hard aan. Doordat Russell dreigt achterin de vleugel van Max Verstappen te rijden, moet hij uitwijken naar links. En dan komt de knal! Wanneer Hamilton, die kort voor Russell rijdt, instuurt, raakt zijn rechter achterband de linker voorband van zijn teamgenoot. Hamilton vliegt de grindbak in, Russell kan door. Als laatste, en met een noodzakelijke bandenwissel.”

Voor de racewinnaar is nauwelijks aandacht bij Bild, waar alle focus uitgaat naar het incident tussen de Mercedes-mannen. Enkel in de slotalinea wordt de Nederlander nog even genoemd: “Eén iemand trok zich niets aan van alle chaos: Verstappen! De Red Bull-ster, die op zaterdag voor de tweede opeenvolgende maal zijn WK-titel vroegtijdig met succes verdedigde, leidt onbedreigd van start tot finish.”

Analyse: Max Verstappen kritisch op verplichte pitstops, was hitte in Qatar onverantwoord?

L’Equipe: Verstappen deed zijn derde wereldtitel eer aan

Op naar Frankrijk, waar iets meer aandacht is voor het optreden van de kersverse drievoudig kampioen. Bij L’Equipe schrijft men als volgt: “Zo’n 24 uur na het veiligstellen van zijn derde wereldtitel, hield Max Verstappen de snelheid erin tijdens de Grand Prix van Qatar. De race werd gekenmerkt door de limieten opgelegd door Pirelli, evenals door de limieten van de baan. Het grote aantal pitstops en straffen weerhield de Red Bull-coureur er niet van zijn veertiende overwinning in zeventien races te behalen.”

Ook hier zag men dat de Nederlander geen moment echt in gevaar kwam: “Verstappen deed zijn derde wereldtitel eer aan. Hij domineerde de hoofdrace in Qatar. De Nederlander kon het rustig aan doen tijdens de 57 ronden over het Losail-circuit. Enkel bij de eerste pitstop stond hij de leiding af, één ronde welgeteld. De Nederlander bleef weg bij de valkuilen van track limits en de beperkingen die de FIA voor de banden had opgelegd. Niets kon de mars van Verstappen tegenhouden.” Opmerkelijk: bij de gebruikelijke rapportcijfers kreeg het circuit een 2: “Losail, een irritant circuit”. Dat had uiteraard te maken met de veelbesproken kerbstones waardoor Pirelli in de problemen kwam.

Gazzetta dello Sport: Een monster

‘Verstappen proost op F1-titel: 14e zege in Qatar, Ferrari zeer slecht’, zo staat er te lezen in de Italiaanse Gazzetta dello Sport. De opening van het raceverslag is veelzeggend: “Het meest indrukwekkende aspect van dit weekend van Max Verstappen is niet dat hij zijn derde wereldtitel veiligstelde. Ook niet de zege in de Grand Prix. Het ongelofelijkste aspect is dat Max kon doen wat hij wilde terwijl al zijn rivalen worstelden met uitputting, hun vizieren openden om wat koelere lucht binnen te krijgen, sommigen hun handen van het stuur haalden op de rechte stukken voor een beetje verfrissing, en anderen die uitvielen door vermoeidheid en ziekte. Hij, de Nederlandse robot, reed alle bochten zonder een enkele waarschuwing te krijgen voor het overschrijden van track limits en zette in de voorlaatste doorkomst zelfs de snelste ronde neer. Een monster.”

Na een uitgebreide omschrijving van de problemen bij Pirelli, Mercedes en Ferrari eindigt de journalist toch weer bij de racewinnaar met een nieuwe lofzang: “De race werd gedomineerd door Verstappen. Hij controleerde de situatie vanaf pole-position en nam geen enkel moment risico. Kortom: het was een catwalk voor Max Verstappen, meer dan ooit de professor en heerser van een F1 die snel op zoek zal moeten naar een tegenstander voor hem. Ondertussen heeft Max nog vijf races te gaan om de feestvreugde te verlengen.”

Video: De hoogtepunten van de spectaculaire Grand Prix van Qatar