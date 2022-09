Sky Sports: Verstappen tot het uiterste gedwongen door Mercedes

“Max Verstappen verslaat Mercedes in chaotische race, Lewis Hamilton ongelukkig”, kopt het verslag van de collega’s van het Britse Sky Sports. Daarmee zet de Nederlander een “belangrijke en waarschijnlijk beslissende stap” richting zijn tweede wereldtitel, zo concludeert men. Door de thuiszege staat de Red Bull-coureur nu 109 punten voor op zijn naaste belager. “De thuisfavoriet werd echter wel tot het uiterste gedwongen door Mercedes in deze race vol verschillende strategieën. Naarmate de race vorderde leek het erop dat Verstappen zowel Hamilton als Russell op het krappe circuit zou moeten inhalen. Een bizarre uitvalbeurt van Tsunoda veranderde alles. Verstappen was na zijn stop tijdens de VSC weer in controle.”

Toch werd het in de slotfase spannend na het stilvallen van Valtteri Bottas, wat resulteerde in een safety car. Mercedes besloot om Russell wel binnen te halen, waardoor Hamilton “een sitting duck op zijn acht ronden oude mediums werd. Op het rechte stuk bij de herstart werd hij al ingehaald door Verstappen.” Dit tot grote frustratie van de Brit, maar tot grote vreugde van de oranjemassa op de Zandvoortse tribunes.

RTL Deutschland: Verstappen blijft onaantastbaar

‘Verstappen gewinnt episches Duell met Hamilton nach Safety-Car-Chaos’. Het klinkt als het verslag van de F1-finale van 2021, maar bij RTL Deutschland staat dit boven het raceverslag van de Dutch Grand Prix 2022. De conclusie van de redactie is eenvoudig: “Max Verstappen blijft onaantastbaar en reed voor de oranje tribunes naar de zege. Voor zijn tiende seizoenszege moest de regerend kampioen tot het einde knokken tegen een sterk Mercedes.” De auteur van dienst trekt een interessante conclusie: "Mercedes was in Zandvoort het snelste team, maar Verstappen was de snelste coureur. De Red Bull-coureur liet zich niet uit het veld slaan door een late safety car en boekte zijn tweede zege op rij voor zijn thuispubliek.”

De frustratie bij Hamilton was logisch, al wordt Ferrari toch weer neergezet als de grote verliezer: “Ferrari kreeg de lachers weer op haar hand. Ditmaal werd Carlos Sainz het slachtoffer. Eerst ontbrak er bij een pitstop een band, later volgde een unsafe release waarvoor de Spanjaard een tijdstraf van vijf seconden kreeg. Daarom gaat Ferrari met enkel een derde plaats naar huis. En dat op een circuit wat op het lijf geschreven leek van de sterke punten van de rode bolides uit Maranello.”

Gazzetta: Verstappen stelt wereldtitel veilig

‘Verstappen stelt wereldtitel veilig, Ferrari dramatisch’, zo kopt het verslag in de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport. Hoewel de titel mathematisch gezien nog niet binnen is, gelooft men in Italië niet meer in een wederopstanding van de concurrentie. Met name Ferrari krijgt er flink van langs: “Het is goed dat alle tickets voor Monza al verkocht zijn, want de prestaties van dit matte Ferrari nodigt niemand uit om naar de race te komen. Charles Leclerc eindigde voor het eerst sinds zijn zege in Oostenrijk weer op het podium, maar dat lag meer aan Mercedes dan aan hemzelf.”

Ook in Italië ziet men parallellen met de seizoensfinale van 2021: “Net als toen werden door een late safety car de kaarten opnieuw geschud. Tot op dat moment leek het een duel te worden tussen Max Verstappen, Lewis Hamilton en George Russell, ver voor de anonieme Ferrari met startnummer 16. Vervolgens kwam de safety car. Iedereen wisselde naar softs, behalve Lewis. Aan de pitmuur dacht men dat het beter zou zijn om track position te behouden.” Bij de herstart was het Abu Dhabi all over again, met een weerloze Hamilton op hardere banden dan zijn Nederlandse achtervolger. “Verstappen heroverde direct de leiding bij de herstart, tot vreugde van het Nederlandse publiek.” De conclusie is helder, niets en niemand kan de Red Bull-coureur nog van zijn tweede wereldtitel houden: “De Nederlander kan in relatieve rust toewerken naar de laatste races van het seizoen, nu hij zijn voorsprong heeft vergroot tot 109 punten.”

L’Equipe: Verstappen een klasse apart

“Gedragen door een recordpubliek, heeft Max Verstappen in de Dutch Grand Prix de concurrentie weer een stevige slag toegebracht in de strijd om de F1-titel”, opent het verslag van het Franse L’Equipe. Hier is niet alleen lof voor de rijkunsten van de Nederlander, maar ook voor het tactisch vermogen van zijn crew op de pitmuur. “Verstappen leidde 55 ronden, alvorens perfect te reageren op de gebeurtenissen op de baan. Hij zocht liefst vier (!) keer de pits op en eindigde op de rode band bij de late herstart. Hamilton kon niets uitrichten op zijn hardere, oudere band en werd al snel gepasseerd. De Red Bull-coureur won voor de vierde opeenvolgende maal en is nog dichter bij zijn tweede wereldtitel.”

In de gebruikelijke juryrapporten krijgt Verstappen een 8 voor zijn optreden in Zandvoort: “De Nederlander was van start tot finish oppermachtig. De mislukte vrije training van vrijdag leek een eeuwigheid geleden. De problemen werd rechtgetrokken in de kwalificatie, waardoor hij voor de zeventiende maal in zijn loopbaan op pole mocht vertrekken. Een perfecte start, waarna hij de race controleerde. Toen het scenario veranderde, reageerde de kampioenschapleider perfect. Een klasse apart.”

