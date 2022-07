Gazzetta: Ferrari heeft nagelaten om te profiteren van pech Verstappen

In Italië zou men vreugde verwachten na de Ferrari-zege in Engeland, al plaatst de Gazzetta in de kop meteen een kritische kanttekening: "Silverstone, Sainz's eerste triomf! Maar Ferrari's overwinning is gehalveerd: Leclerc is slechts vierde." De journalist van dienst duidt hiermee de kern van zijn verhaal aan. Het slaat op de tactiek en meer specifiek de keuze om Leclerc niet van een setje softs te voorzien tijdens de late safety car. "Het steigerende paard heeft de overwinning in de Britse GP te pakken, maar het besluit om Leclerc niet naar binnen te halen onder de safety car pakte verkeerd uit: op harde banden was hij niet in staat om stand te houden en te profiteren van Verstappens zevende plaats", lijkt de Gazzetta in tegenstelling tot Ferrari zelf nog wel naar de WK-stand te kijken.

In die WK-stand heeft Verstappen ondanks een zondag die vooral om schadebeperking draaide nog steeds 34 punten voorsprong. "De zet van Ferrari maakte de Monegask weerloos, waardoor hij een grote kans heeft gemist om belangrijke punten goed te maken op Max Verstappen, wiens race na twaalf ronden een beproeving werd. Max reed aan de leiding, dacht een lekke band te krijgen, maar eenmaal terug op de baan besefte hij dat zijn auto onherstelbaar beschadigd was geraakt." Bij de roze sportkrant mag hét verhaal van de dag natuurlijk ook niet ontbreken: de startcrash en de wonderwel goede afloop. "Het was een zeer lange race, die onmiddellijk na de start werd onderbroken door het angstaanjagende ongeval waardoor Alex Albon naar het ziekenhuis moest en Guanyu Zhou over de bandenstapels de hekken in vloog. Het was de halo die zijn leven redde."

Bild: Halo heeft leven van Zhou gered na horrorcrash, primeur Schumacher

Bij het Duitse Bild deelt men die lezing en luidt de kop: "Formel-1-Pilot übersteht Horror-Crash. Kopfüber über die Strecke + Überschlag!" "Dit had als een catastrofe kunnen eindigen. Bij de start van Britse Grand Prix kwam het meteen tot een horrorcrash. Als bij een wonder levert het ongeluk geen zwaargewonden op. Feit is wel: zonder de halo, die in 2018 is ingevoerd, was dit heel anders afgelopen." Het is overigens ook exact de conclusie die Zhou na afloop zelf heeft getrokken.

Bij Bild is er verder maar weinig aandacht voor de wijze waarop Ferrari tactisch heeft gehandeld of de manier waarop Verstappen voor de zege leek te gaan, maar genoegen moest nemen met P7. Nee, het draait bij de Oosterburen vooral om een primeur en dan niet de primeur van Sainz, nee, die van Mick Schumacher: "Het is hem eindelijk gelukt! Het lange wachten is na 31 races ten einde en dit zijn ook meteen de eerste Schumi-punten sinds november 2012, toen zijn vader Michael zevende werd in Brazilië. Het bijzondere is dat Schumacher als voorlaatste startte en elf plaatsen is opgeschoven", waarbij men de uitvallers terloops even vergeet. "Ook Sebastian Vettel zette een prachtige prestatie neer. Het Geburtstagskind werd negende en wist daarmee eveneens punten te halen."

Sky Sports: Angstaanjagende crash, controversiële keuze Ferrari

Bij de Britse collega’s van Sky Sports combineert men de volgens hen voornaamste onderwerpen in de headline: “Carlos Sainz wins incredible race, Lewis Hamilton third after huge Zhou Guanyu crash”. De redacteur van dienst heeft het hier over een ‘epic and astonishing race’. Uiteraard is er ook aandacht voor de heftige crash in de openingsronde: “De race begon op dramatische wijze. Bij een crash met meerdere auto’s sloeg de Alfa Romeo van Zhou Guanyu over de kop en vloog over de bandenstapels. Gelukkig bleek de coureur na een bezoek aan het ziekenhuis niet gewond. Een angstaanjagende crash.”

Vervolgens gaat het over de winnaar van de dag, al erkent men in Engeland dat er een portie geluk bij kwam kijken: “Polesitter Sainz leek tweemaal zijn kans te hebben verspeeld, maar een safety car speelde hem in de kaart. Hij haalde zijn Ferrari-teamgenoot in voor de zege.” De tactiek van de manschappen uit Maranello zorgt ook hier voor vraagtekens: “Ferrari besloot controversieel genoeg om Leclerc niet naar binnen te halen. Ondanks grote schade na een duel met de Red Bulls bij de start was zijn snelheid prima.” Voor WK-leider Verstappen waren er na de moeizame zondag maar een paar regels over: “Verstappen was niet betrokken in het zinderende gevecht aan kop. De Nederlander nam bij de start de leiding, maar kreeg een lekke band waardoor hij een extra stop moest maken. Ook kampte hij met schade aan de vloer. Hij finishte de race als zevende.”

L'Equipe: Sainz dankt zege enkel aan late safety car en strategische fout Ferrari

“Carlos Sainz wint een knotsgekke Britse Grand Prix en pakt zijn eerste overwinning”, kopt het verslag in de grootste Franse sportkrant L’Equipe. Uiteraard gaat het hier ook al snel over de crash in de openingsronde: “De rode vlag werd gezwaaid nadat Zhou Guanyu over de kop sloeg en in de hekken eindigde. Een enorm ongeluk in de eerste ronde van de race. Zhou werd gered door zijn halo.” Na lang wachten kon de race eindelijk weer van start, met ditmaal meer succes voor polesitter Sainz: “Ditmaal was hij wel in staat om de leiding te houden ten opzichte van Verstappen, ondanks de druk van de Nederlander. Onder die druk maakte de Spanjaard niet veel later een fout in Chapel en gaf zo de leiding aan zijn rivaal.” Niet dat dat lang duurde, zoals we inmiddels allemaal weten: “Een lekke band veranderde alles aan kop van het veld. Verstappen was genoodzaakt een pitstop te maken, waardoor Sainz de leiding weer in handen kreeg. De WK-leider zakte met harde banden weg. We zouden hem niet meer terugzien.”

Tot zijn genoegen kon ook WK-rivaal Charles Leclerc vooraan niet meer meedoen na de veelbesproken call vanaf de Ferrari-pitmuur, zo ziet ook L’Equipe: “Leclerc zat klem op oudere banden, in tegenstelling tot Sainz, Perez en Hamilton achter hem. Sainz passeerde Leclerc in een stevig duel. De Monegask moest de wonden likken.” De winnaar van de dag luisterde naar de naam Carlos Sainz, die van de redactie een 8 kreeg voor zijn optreden: “Hij beleefde een ongelofelijk weekend met zijn eerste pole en zege, maar niet alles was perfect. Sainz bezweek onder de druk van Verstappen, en werd gered door diens lekke band. Hij heeft zijn zege enkel te danken aan de safety car en de strategische fout van Ferrari.”

F1-update: Megacrash Zhou en spektakel op Silverstone, Verstappen beperkt de schade