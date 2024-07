Marca: Duel was stevig en ongeremd

“In deze F1, is het niet altijd dezelfde die wint”, zo staat er te lezen boven het verslag van het Spaanse Marca. “In elf races hebben vijf verschillende rijders van vier verschillende teams gewonnen. Toch zijn er nog mensen die zeggen dat het ‘altijd dezelfde is die wint’: Max Verstappen. Hij werd gisteren op het circuit waarvan Red Bull eigenaar is verslagen door een fout, een incident en een straf. En het was ontegenzeggelijk de beste race van het seizoen tot nu toe.”

Over het incident met Norris staat het volgende geschreven: “Het duel was stevig en ongeremd. De McLaren-coureur, gepikeerd door zijn mislukte aanvallen in de sprintrace, besloot het anders aan te vliegen. Hij zette zijn auto aan de binnenkant, aan de buitenkant en soms iets te ver, maar hij kon Verstappen maar niet passeren. In ronde 64 had Norris hem ingehaald, toen de Nederlander op zijn gebruikelijke manier reageerde en ze elkaar raakten. Eentje, de gebruikelijke, haalde de pits en finishte als vijfde. De ander moest opgeven met een nulscore. Die gebruikelijke heeft een nog grotere voorsprong. Zijn auto is echter niet meer de beste. Hij heeft die leiding enkel door zijn eigen unieke vaardigheden. En zo zal het tot het einde van het jaar blijven, met nog dertien races op de limiet zoals in Oostenrijk.”

Bild: Zeur niet, geef gewoon gas!

In Duitsland spreekt men van ‘Mercedes-Wunder nach Verstappen-Crash’. Bild omschrijft het treffend: “Wat een drama in Stiermarken. Wanneer twee strijden om een been, gaat de Brit ermee heen!” Lange tijd had het weer veel weg van de gebruikelijke one-man show van Verstappen, tot de inmiddels beruchte pitstop. “Komt er toch nog spanning? Op de Oostenrijkse radio zegt men ‘De Hollandse kaas is nog niet gegeten’. En dat klopt! Norris zit aan, Verstappen reageert… En blokt de Engelsman stevig. Norris beklaagt zich bij het team, maar verliest door het gejammer ook weer tijd. Zeur niet, geef gewoon gas!”, aldus de uitgesproken auteur van dienst.

Norris geeft inderdaad gas, en lijkt duidelijk de snellere. Toch komt hij maar niet voorbij aan Verstappen: “In ronde 59 valt Norris opnieuw aan. Hij gaat voorbij aan Verstappen, maar glijdt ook van de baan. Verstappen pakt in de volgende bocht de leiding meteen weer terug. En Norris… klaagt weer! Ronde 63, nu dwingt Norris Verstappen naast de baan. Het gaat heen en weer. Norris vloekt en tiert, hij komt er simpelweg niet voorbij. Ronde 64, Norris probeert het weer. En een crash! Beide auto’s raken elkaar, allebei de achterbanden kapot. Beiden moeten naar de pits. Norris moet opgeven. Drama!” Russell komt door de chaos aan de leiding en maakt het knap af: het Mercedes-wonder is compleet. “En Toto Wolff kan juichen”, eindigt het verslag.

Video: Kijk het moment nog eens terug en oordeel zelf

Gazzetta dello Sport: Contact was onvermijdelijk

Ook in de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport gaat het veelal over ‘L’incidente’. “De strijd ging al de gehele race tussen Verstappen en Norris. Iedereen was na de tweede pitstop op grote achterstand gereden. De langzame tweede stop van Red Bull was de opmaat voor een spectaculair einde. Verstappen verdedigde zichzelf keer op keer. Eenmaal ging Norris te wijd, dus moest hij de leiding weer afstaan. Voor dit moment ontving hij ook een tijdstraf van vijf seconden vanwege het overschrijden van track limits. Met zeven ronden te gaan ging het mis.”

In plaats van een nieuwe Verstappen-overwinning, waar iedereen in de paddock zich al bij neergelegd leek te hebben, ontstond er opeens een heftige strijd. De journalist van dienst: “Het leek weer zo’n Verstappen-dag te worden, maar opeens stond de deur op een kier voor Norris. Met zeven ronden te gaan zette Lando zijn laatste aanval in. Verstappen verdedigde stevig. Contact tussen de Red Bull en McLaren was onvermijdelijk. Vanwege teveel schade viel Norris uit. Verstappen kon zijn weg vervolgen op P5, al kreeg hij een straf omdat hij als schuldige werd aangewezen. En zoals zo vaak het geval is wanneer er twee vechten, profiteerde een derde. In dit geval George Russell, die opeens in winnende positie kwam en zijn tweede zege uit zijn loopbaan behaalde.”

Sky Sports: Beschuldigingen over en weer

Het begon allemaal met de mislukte tweede pitstop van Verstappen, die daardoor zijn voorsprong in rook zag opgaan. Sky Sports schrijft daarover: “Norris kwam daardoor voor de laatste stint op de staart van de Nederlander, en hij begon een serie aanvallen om de leiding te pakken. Norris had al tweemaal zijn woede geuit over wat volgens hem ‘gevaarlijk’ verdedigen was van Verstappen. De Red Bull-coureur beschuldigde op zijn beurt de Brit van overambitieuze acties.”

Uiteindelijk kwam het tot de schier onvermijdelijke aanrijding in ronde 64. De F1-verslaggever van dienst omschrijft het als volgt: “De McLaren poogde in de remzone van bocht 3 via de buitenkant te gaan. De twee wagens raakten elkaar bij de achterwielen - met in beide gevallen een lekke band als resultaat - en gingen wijd in de uitloopstrook. Vervolgens reden ze met beschadigde wagens terug naar de pits. Norris was nog altijd niet in staat om de leiding over te nemen, want hij werd op het volgende rechte stuk van de baan geduwd door Verstappen toen ze allebei zo snel mogelijk probeerden terug te keren in de pits.”

L’Equipe Nieuwe twist in duel Verstappen-Norris

“Het duel Verstappen-Norris krijgt een nieuwe twist”, staat er te lezen in het Franse L’Equipe. “De Grand Prix van Oostenrijk werd een spektakel zoals we dit seizoen nog maar zelden gezien hebben. Niet de snelste rijder - of de beste auto - kwam als eerste over de streep in Spielberg, maar degene die zonder incidenten de finish haalde: George Russell.” Hoe dat kwam, weten we inmiddels allemaal. “Max en Lando knokten rondenlang, voordat hun hoorns enkele ronden voor het einde in elkaar bleven haken. Russell profiteerde van deze kans en boekte zijn eerste zege van het seizoen.”

Na deze touché tussen de twee snelste mannen van het veld, verwacht de redacteur van de sportkrant meer spektakel en incidenten in de komende periode: “Het duel tussen de twee mannen heeft waarschijnlijk het eerste kantelpunt bereikt. De rivaliteit op de baan drijft hen waarschijnlijk verder uit elkaar, aangezien ze buiten de baan aardig goed met elkaar bevriend waren. Verstappen heeft een voorsprong van 81 punten. De volgende episode, komend weekend op Silverstone, belooft een spannende te worden.”