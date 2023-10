Sky Sports: Hamilton kwam na een ijzersterk weekend frustrerend weinig tekort

‘Max Verstappen beats Lewis Hamilton for win before Mercedes driver disqualified from second’, zo luidt de titel bij het Britse Sky Sports. Met name het laatste element, de diskwalificatie van de Britse nummer twee in de race, wordt uitgebreid besproken. “Hamilton eindigde op de staart van Verstappen, maar verloor in de uren na de race zijn tweede plaats. De skid blocks onder zijn Mercedes waren te ver versleten, in strijd met de technische F1-regels.”

Verderop in het verhaal gaat het toch nog over Max Verstappen, die voor de verandering eens diep moest gaan om de vijftigste zege uit zijn loopbaan veilig te stellen. De auteur van dienst: “Eerder in de race leek Verstappen, die vijf races voor het einde al zijn derde opeenvolgende rijderstitel veiligstelde, rustig naar de zege te cruisen. Vanaf de zesde plek gestart leidde hij halfweg de Grand Prix. Een ogenschijnlijk remprobleem maakte Verstappen geïrriteerd en kwetsbaar. Zo schold hij meerdere malen op zijn race-engineer via de boordradio die in de remzones tegen hem praatte. In de laatste ronden was het gat minder dan twee seconden, maar uiteindelijk hield Verstappen stand. Hamilton kwam na een ijzersterk weekend frustrerend weinig tekort om zijn eerste zege sinds december 2021 te boeken. Al bleek later dat een eventuele zege afgepakt zou worden met de diskwalificatie.”

Bild: Hij wint en hij wint, en verslaat zelfs zichzelf!

Ook bij het Duitse Bild gaat het vooral om de gebeurtenissen na de race, ook al was er meer dan voldoende spektakel tijdens de Grand Prix op te merken. “Hij wint en hij wint, en verslaat zelfs zichzelf!”, zo opent het raceverslag. Hiermee doelt de redacteur op het volgende record wat de Nederlander dit jaar heeft verbroken: het aantal punten gedurende een seizoen. Met zijn zege in Austin komt de Red Bull-coureur al op 466 punten met nog vier weekends te gaan. “In 2022 verzamelde Verstappen ‘slechts’ 454 punten. In totaal heeft hij dit seizoen meer dan 90 procent van de mogelijke punten bij elkaar gereden. Alweer een record!”

Uiteraard ook hier aandacht voor de diskwalificatie van Hamilton en Charles Leclerc na afloop van de race. “Lewis Hamilton reed met zijn Mercedes naar de tweede plaats. Leclerc kwam als zesde over de meet. De vreugde was echter van korte deur. Om 00.29 uur Duitse tijd, ruim twee uur na de finish, kwam de mededeling. Woordvoerders van de beide teams moesten zich bij de wedstrijdleiding melden. De reden: een onreglementaire bodemplaat. Vervolgens kwam de diskwalificatie. Super zuur voor Hamilton en Leclerc!”

L’Equipe: Drievoudig wereldkampioen, de man die (bijna) elke zondag wint

‘Verstappen tekent voor zijn 15e zege van het seizoen’, zo staat er boven het raceverslag van de Franse sportkrant L’Equipe te lezen. In Frankrijk gaat het in eerste instantie over het sterke optreden van de Nederlander. “Drievoudig wereldkampioen, de man die (bijna) elke zondag wint. Zelfs wanneer hij verder naar achteren start. Max Verstappen begon als zesde nadat hij in de kwalificatie op vrijdag op een paar centimeter zijn tijd moest inleveren. Op zondag won hij zijn derde opeenvolgende Grand Prix van Amerika, de vijftigste zege uit zijn loopbaan.”

Vanaf het eerste moment waren alle ogen gericht op de Red Bull-coureur, ook al voerden twee Britten het veld aan. “Bij de start hield de Nederlander het hoofd koel in de melee en voorkwam een touché met Lewis Hamilton in de eerste bocht. Vervolgens begon hij rustig aan zijn comeback. In een goed geplande race ging Verstappen via de pitstops voorbij aan zijn twee meest serieuze rivalen: Lando Norris en Hamilton. Vanaf dat moment was het een kwestie van naar de finish rijden. Hamilton, vanaf het eerste moment in topvorm op het Amerikaanse circuit, dacht in de laatste ronden nog even de leiding te kunnen veroveren. Hij kwam een paar ronden tekort.” Uiteindelijk was het allemaal voor niets voor de Brit, die na de race werd gediskwalificeerd. Volgens de redactie kwam dat vooral door zijn team, die niet de juiste afstelling had gekozen. In de gebruikelijke juryrapporten wordt Mercedes dan ook beoordeeld met een 2.

Gazzetta dello Sport: Geen walk in the park voor de Nederlandse superkampioen

‘Verstappen ook de koning in Amerika: 50e zege in F1’, zo staat er boven het raceverslag te lezen in de Gazzetta dello Sport. In tegenstelling tot de voorbije races was het ditmaal echter niet zo eenvoudig. De Nederlander had in de slotfase te kampen met fikse remproblemen. Dat zag ook de auteur van dienst: “Verstappen en Red Bull zijn dominant, maar deze GP was geen walk in the park voor de Nederlandse superkampioen. De zesde startplaats dwong hem tot een gecontroleerde eerste fase. Norris en Hamilton leken mee te doen om de zege.”

Verstappen kwam niet als een warm mes door de boter naar voren, zoals in het verleden vaak het geval was. Toch had hij halfweg de wedstrijd de touwtjes weer in handen. Ere wie ere toekomt: “Ook in deze race zagen we dat Verstappen niet alleen wint vanwege zijn immense talent, maar ook door het excellente werk op de pitmuur en van zijn monteurs in de pits. De keuze om als eerste te stoppen bleek een winnaar. McLaren werd gedwongen ook binnen te komen, Mercedes wachtte vier ronden langer en dat was vrij fataal voor Hamilton. De Brit vond zichzelf een flink stuk achter Max terug, een nadeel dat in het vervolg van de race duidelijk een verschil maakte.” De zevenvoudig wereldkampioen eindigde uiteindelijk binnen schootsafstand, maar kwam tekort voor zijn eerste zege in bijna twee jaar tijd. Totdat de wedstrijdleiding de teammanager naar binnen riep…

