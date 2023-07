Gazzetta dello Sport: Een koude douche van Verstappen

‘Opnieuw zege voor Verstappen, Ferrari belabberd’, zo kopt Gazzetta dello Sport op de ochtend na de Grand Prix van Groot-Brittannië. “De Britse Grand Prix duurde vijf ronden. Op dat moment herstelde Max Verstappen zich van de raketstart van Lando Norris en ging op weg naar zijn achtste zege van 2023. Tien uit tien voor Red Bull, over twee weken kan de magische elf uit elf van McLaren in 1988 geëvenaard worden. Cijfers die de dominantie weergeven en klinken als de definitieve beslissing van het kampioenschap.”

In de beginfase leek het nog even alsof er een strijd om de zege zou ontstaan, toen Norris brutaal de leiding pakte en even stand kon houden. Verstappen keek het een handvol ronden aan en vond het toen welletjes. “Het publiek op Silverstone, wat op zaterdag een paar seconden droomde van een pole voor Norris, kreeg voor de tweede keer een koude douche van Verstappen, ook al was het ondenkbaar dat McLaren echt geloofde dat het hem kon uitdagen. Het team uit Woking is wel de morele winnaar van het weekend.”

Bild: Pure dominantie!

“Hij wint, en wint, en wint!”, begint het verslag van de Grand Prix van Groot-Brittannië bij het Duitse Bild. Uiteraard gaat het maar over een man: Max Verstappen. “De winnaar luistert ook op Silverstone naar de naam Max Verstappen. De Hollander pakt zijn zesde overwinning op rij en de achtste in tien races. Alle tien de races van dit seizoen zijn gewonnen door zijn Red Bull-team. Pure dominantie!”

Bij de start moest Verstappen kortstondig zijn meerdere erkennen in de indrukwekkende Lando Norris, die vanaf P2 brutaal de leiding pakte, ten koste van ’Dominantor Verstappen’. “De droom van een andere winnaar dan Red Bull is in de vijfde ronde alweer voorbij. Verstappen gaat op het Wellington Straight alweer voorbij aan Norris. De seriewinnaar ligt weer vooraan.” De herstart na een safety car vanwege het stilvallen van Kevin Magnussen voert de leider perfect uit, waardoor hij wederom als winnaar wordt afgevlagd. Daarmee vergroot Verstappen zijn voorsprong in de WK-stand tot 99 punten, waardoor er niemand meer twijfelt aan de derde opeenvolgende wereldtitel.

L’Equipe: Norris deed alles goed

Pure dominantie, zo concludeert de grootste sportkrant van Frankrijk L’Equipe na de nieuwe overwinning van Max Verstappen. “Tijdens de Britse Grand Prix gebeurde er weinig wat Verstappen van een nieuwe zege kon houden. Zelfs Lando Norris niet, die bij de start beter wegkwam dan de Red Bull met #1. Het duurde tot de vierde ronde voordat Verstappen hem met DRS kon inhalen.”

Zoals de Nederlander na de kwalificatie al aankondigde, was het verschil in race pace minder groot dan in eerdere races. Beetje bij beetje liep Verstappen weg bij achtervolger Norris. Echt spannend was het nooit, zelfs niet toen de safety car in ronde 31 de baan op kwam. "Dat had de Nederlander onder druk kunnen zetten, maar het mocht niet zo zijn. Zodra de safety car weg was, bouwde Verstappen wat ademruimte op, op weg naar zijn 43e overwinning, zijn 8e van het seizoen en zijn 6e op rij." In de gebruikelijke juryrapporten was het hoogste cijfer voor Lando Norris: een 9. “Hij deed alles goed. Reed een tijdje op de tweede plaats achter de vliegende Hollander en weerstond een late aanval van Lewis Hamilton.”

Sky Sports: Enkel de starts zijn niet perfect

“WK-leider Max Verstappen vergroot zijn en Red Bulls opmerkelijke zegereeks met een dominant optreden in de Britse Grand Prix”, zo opent het verslag van het Britse Sky Sports. De Nederlander domineerde op Silverstone door vanaf pole-position zijn zesde opeenvolgende overwinning te behalen, de elfde zege op rij voor Red Bull.

Toch ging het niet helemaal vlekkeloos, zo concludeert de auteur van dienst: “Nadat Verstappen op zaterdag voor de vijfde opeenvolgende keer pole-position claimde, was er iets speciaals nodig om hem op zondag te kunnen verslaan. Als er dan een element is in de prestaties van de Nederlander wat dit seizoen niet perfect is, dan zijn het zijn starts. Het bleek opnieuw een zwak punt toen Norris, die dit seizoen ook al moeite heeft gehad met zijn starts, perfect van zijn plek kwam en de leiding pakte. Het werd bijna nog erger voor Verstappen want Piastri, die eveneens goed weg kwam, dreigde in de eerste bochten de tweede plek over te nemen. De Red Bull-coureur verdedigde dapper.” Eenmaal gesetteld kon leider Norris weinig uitrichten tegen de oppermachtige Red Bull. Zelfs een safety car in de laatste fase veranderde niets meer: “Verstappen voerde de herstart perfect uit en had aan het einde van de ronde een voorsprong van twee seconden. Vanaf dat moment was er geen twijfel meer over de uitkomst. Op dit moment lijkt enkel een betrouwbaarheidsprobleem een einde te kunnen maken aan de dominante reeks van Verstappen.”

Samenvatting: Max Verstappen wint de Britse Grand Prix