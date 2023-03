Sky Sports: Droom 1-2 voor Red Bull

“Max Verstappen heeft op zijn gemakje een dominante overwinning behaald in de Grand Prix van Bahrein”, opent het verslag van het Britse Sky Sports. De dominantie van Red Bull Racing is het eerste wat ter sprake komt. Met duidelijke superlatieven schrijft de redacteur onder meer dat ‘Red Bull de concurrentie op grote achterstand zette tijdens de start van het Formule 1-seizoen 2023’ en ‘Verstappen zijn eerste seizoensopener ooit in een oogwenk afwerkte’ waarna teamgenoot Sergio Perez Red Bull ‘een droom 1-2’ bezorgde. “Er was voorafgaand aan de seizoensopener hoop dat Red Bull, na meer problemen in de training dan verwacht, uitgedaagd zou kunnen worden door Ferrari, Aston Martin of Mercedes. De wereldkampioenen bewezen echter waarom zij gezien worden als de torenhoge favoriet. Verstappen kende een uitstekende start en reed in de openingsfase met een seconde per ronde weg bij zijn achtervolger.” De concurrentie zag hem vervolgens nimmer terug…

De gehele race was er weinig te zien van Verstappen, want de show werd gestolen door iemand anders. De verslaggever stelt: “De ster van de openingsrace was niemand minder dan een zekere 41-jarige. Fernando Alonso was razendsnel in Sakhir, en sloeg in stijl terug nadat hij in de openingsronde twee plekken verloor.” Eerst moest Mercedes-coureur en voormalig teamgenoot Lewis Hamilton eraan geloven: “De twee F1-grootheden knokten rondenlang. Hamilton hield Alonso eerst achter zich, totdat de Aston Martin-coureur zijn rivaal verraste aan de binnenkant van de langzame bocht 10. Vervolgens ging hij op jacht naar Sainz, die kansloos was vanwege hevige bandenslijtage van de Ferrari. Opnieuw werd het een stevig duel, maar Alonso reed naar zijn tweede podium in de laatste zeven jaar.”

Gazzetta dello Sport: Meesterstuk van Super Max

“Verstappen zet de toon, magisch podium Alonso”, staat er deze morgen in chocoladeletters in Gazzetta dello Sport. Men spreekt van een ‘meesterstuk’ van de Nederlander, die geen moment in gevaar kwam. Het superlatief ‘Super Max’ komt weer voorbij. “Iedereen in de rij achter Verstappen! Hij kende een goede start en hield vanaf pole-position de leiding. In het eerste deel van de race reed hij ver weg. De superioriteit van de race pace van de RB19 kon op dat moment al gevoeld worden. De wereldkampioen was ontketend. Weinig spektakel aan kop, maar wel een overtuigende start van het seizoen.” Voor zijn optreden in Bahrein krijgt de Nederlander dan ook een 10 in de gebruikelijke juryrapporten.

Er was meer aandacht voor voormalig Ferrari-coureur Fernando Alonso, die met zijn Aston Martin de grote smaakmaker was. “Hij vierde de podiumplaats met zijn monteurs alsof het een overwinning was. En terecht. Voor het team van Lawrence Stroll, dat Ferrari en Mercedes achter zich hield, is dat zeer zeker het geval. De 41-jarige was op oorlogspad in de schemering. Eerst moest Hamilton eraan geloven. Na de uitvalbeurt van Charles Leclerc strooide hij nog meer zout in de wonden van de Scuderia door Sainz te verschalken voor de derde plaats.”

L’Equipe: Zacht of hard, Verstappen was de snelste man op de baan

"Red Bull staat ver boven de rest", concludeert de verslaggever van het Franse L’Equipe na het oppermachtige optreden van het team uit Milton Keynes in Bahrein. “Het kampioensteam heeft revanche genomen op het Bahreinse circuit. Na de dubbele uitvalbeurt in 2022, stonden Verstappen en Perez dit jaar op de eerste startrij. De tweevoudig wereldkampioen reed direct weg en zette een tempo neer dat voor de concurrentie niet te volgen was. Perez lag in de beginfase tweede, maar haalde Leclerc eenvoudig in en maakte zo de Red Bull 1-2 compleet.”

In de juryrapporten kreeg Red Bull Racing ‘slechts’ een 8 toebedeeld. De uitleg is als volgt: “We hadden het maximale cijfer kunnen geven na deze dubbelzege in Sakhir. Maar we denken dat dit niet de enige 1-2 van het seizoen wordt… Max Verstappen kon als tweevoudig wereldkampioen zijn spelletje gemakkelijk spelen, en is na deze zege in de eerste race een nog grotere favoriet. Op de zachte of harde band: hij was de snelste man op de baan. De RB19 is overduidelijk de snelste auto van het veld, niet echt een verrassing. En jammer voor de concurrentie…”

Bild: Dominantie lijkt ook in 2023 aan te houden

‘Verstappen rast schon wieder allen weg’, zo kopt het raceverslag van het Duitse RTL veelzeggend. De concurrentie werd op een hoop gereden, net zoals in 2022 veelvuldig het geval was, zo concludeert de Duitse redacteur. “Het nieuwe Formule 1-seizoen is begonnen zoals het oude eindigde: met een dominante zege van wereldkampioen Max Verstappen. De Nederlander won de seizoensopener van de koningsklasse soeverein.”

Bij de collega’s van Bild een vergelijkbare teneur: ’Verstappen plaatst een groot uitroepteken achter zijn titelverdediging’. Ook hier spreekt de redacteur van dienst van een dominant optreden van de Nederlander en zijn Red Bull Racing-team. Men vreest nu al voor de spanning in het vervolg van het seizoen: “De Nederlander pakte in 2021 en 2022 de wereldtitels. In 2022 zelfs op dominante wijze: hij won een recordaantal van vijftien races. En het ziet er nu naar uit dat de dominantie van Verstappen en Red Bull ook in 2023 aanhoudt.”

Analyse: Max Verstappen deelt enorme tik uit in GP van Bahrein