Gazzetta dello Sport: Verstappen speelt als kat en muis met zijn tegenstanders

Ook in de Italiaanse Gazzetta dello Sport niets dan lof voor de prestaties van Verstappen en Red Bull Racing. “Zelfs Lewis Hamilton was niet in staat om de onstuitbare serie van Max Verstappen enigszins te stuiten. Super Max verschalkte zijn Britse Mercedes-rivaal bij de start en won op eenvoudige wijze de Grand Prix van Hongarije, de 11e GP van het seizoen 2023 waarin Red Bull alle records kan breken. Ditmaal evenaarde Red Bull het historische record uit 1988 van de legendarische McLaren-Honda van Ayrton Senna en Alain Prost met elf opeenvolgende zeges in een seizoen. Met Spa in aantocht kan Red Bull als eerste team twaalf overwinningen op rij in hetzelfde seizoen behalen. Gaat het lukken? Verstappen speelt als kat en muis met zijn tegenstanders. Het is lastig voor te stellen dat er komende zondag geen geschiedenis geschreven zal worden.” Voor zijn optreden kreeg de Nederlander overigens een 10 in de juryrapporten.

Ook de grootste sportkrant van Italië weet dat het slechts een kwestie van tijd is voordat het seizoen 2023 volledig in de plooi valt en Verstappen opnieuw tot wereldkampioen gekroond wordt. En dat pas op de helft van het seizoen: “Elf races gehad, elf races te gaan. Red Bull en alle tegenstanders kunnen nu al gaan nadenken over 2024”, zo luidt de eindconclusie.

Spiegel: Verstappen raast onophoudelijk door richting titelprolongatie

“Red Bull breekt record McLaren - en Lando Norris de trofee van Verstappen”, kopt het Duitse Spiegel, doelend op het incident op het podium. De Brit opent zijn fles op het podium middels een ferme klap op het ereschavot, waarbij de beker van de Nederlander valt en breekt. Hilariteit alom. In het raceverslag gaat het vooral om de dominantie van de WK-leider op het circuit. “Max Verstappen raast onophoudelijk door richting titelprolongatie. Op de Hungaroring won hij zijn zevende opeenvolgende race. Constructeur Red Bull bouwde haar zegereeks uit tot twaalf races. Daarmee overtrof de renstal het record van McLaren uit het jaar 1988, toen het duo Alain Prost en Ayrton Senna elfmaal op rij won.”

Inmiddels gelooft niemand meer in een andere wereldkampioen dan Max Verstappen, ook niet in Duitsland: “Achter Lando Norris completeerde Sergio Perez in de tweede Red Bull het podium. In het WK is Perez de eerste achtervolger van Verstappen. Met meer dan honderd punten achterstand heeft ook hij geen realistische kans meer de Nederlander zijn volgende wereldtitel afhandig te maken.”

Video: Lando Norris breekt bokaal van Max Verstappen in F1 GP Hongarije

L’Equipe: Geen enkele tegenstand op het circuit

“Opnieuw een sterk optreden van Max Verstappen op de Hungaroring met zijn zevende zege op rij”, begint het verslag van het Franse L’Equipe. “Hiermee evenaart hij Alberto Ascari, Nico Rosberg en Michael Schumacher. De Nederlander is nog slechts twee overwinningen verwijderd van het record van Sebastian Vettel.” De basis voor een nieuwe dominante zondagmiddag werd al bij de start gelegd, zo oordeelt de auteur van dienst: “De Hamilton-fans hoopten kortstondig op een nieuwe zege voor de #44 Mercedes. Uiteindelijk was het de tweevoudig wereldkampioen die zijn 44e overwinning behaalde. Voor het eerst in anderhalf jaar op pole-position, ging het mis voor Hamilton bij de start. Hij werd al in de eerste bocht gepasseerd door Verstappen.”

In de gebruikelijke juryrapporten krijgt de racewinnaar een 8 toebedeeld: “De negende zege van het seizoen (en zevende op rij) voor de regerend kampioen, die geen enkel moment in de problemen kwam. Zelfs Lewis Hamilton vanaf pole-position kon niets uitrichten. De Nederlander nam bezit van de eerste bocht en gaf de leiding nooit meer af. Daarna was het (te) makkelijk voor hem. Hij pakte ook het punt voor de snelste raceronde. Geen enkele tegenstand op het circuit, zelfs niet in een weekend waarin zijn auto moeite had in de kwalificatie. Hij nadert het recordaantal van negen opeenvolgende overwinningen.”

Sky Sports: Verstappen en Hamilton voorkwamen maar net een touché

“Red Bull zet een nieuwe benchmark, de serie van Verstappen gaat door”, zo vat Sky Sports de Grand Prix van Hongarije samen. De basis voor een nieuwe overwinning legde de Nederlander al bij de start, waar hij direct het heft in handen nam. “Verstappen en Hamilton stonden voor het eerst sinds hun titelduel in Abu Dhabi 2021 samen op de eerste rij. En net als in die race had de rijder vanaf de tweede plaats de betere start. Hoewel hij op de vieze kant van de grid stond, kwam Verstappen direct naast Hamilton en passeerde hij zijn voormalige titelrivaal in de eerste bocht. De twee voorkwamen maar net een touché.”

Achter Verstappen sloten beide McLarens aan op de plaatsen twee en drie. De papaya-oranje bolides waren opnieuw sterk, maar konden ook niets uitrichten tegen de leidende Nederlander. Een klasse apart, opnieuw. “Verstappen was tweemaal in staat om zijn pitstop te maken en de leiding te behouden. Hij pakte alweer een overwinning en de snelste raceronde, waarmee hij zijn voorsprong in het WK vergrootte tot 110 punten. Met de zege verbetert Red Bull het record van McLaren uit 1988 van elf opeenvolgende overwinningen.”

