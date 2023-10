Gazzetta dello Sport: Verstappen te superieur in de Red Bull

"Verstappen wint F1 GP Mexico: 51 overwinningen, net als Prost", kopt de grootste Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport boven het raceverslag van de Mexicaanse Grand Prix. Er is veel aandacht voor de 51ste zege van de coureur van Red Bull Racing, die daarmee op gelijke hoogte is gekomen met Alain Prost voor de vierde plek in de ranglijst met meeste Grand Prix-overwinningen. "Alleen F1-grootheden Sebastian Vettel (53), Michael Schumacher (91) en Lewis Hamilton (103) staan nog voor hem: een categorie waarin de Nederlander terecht thuishoort", oordeelt de redacteur van dienst.

Het fundament voor de overwinning legde Verstappen bij de start, toen hij vanaf de derde plek meteen langs beide Ferrari's ging om de leiding te pakken. "Een deel van de hoop van Ferrari vervloog daar al, hoewel Verstappen gezien de ontwikkeling van de race - met een rode vlag en twee pitstops - ontwapenend was met zijn superioriteit." De rode vlag, die door de crash van Kevin Magnussen werd veroorzaakt, had de dag van Verstappen nog kunnen verstoren. Dat gebeurde niet, zo zag men ook bij de Italiaanse sportkrant: "Het was geen probleem: de wereldkampioen raakt niet van slag, want bij de herstart vanaf de grid toont hij dezelfde vastberaden snelheid als in het eerste deel van de race. Hij gaat gemakkelijk naar de overwinning, met op de harde banden een superieure snelheid ten opzichte van alle anderen."

Sky Sports: Genot voor Verstappen, wanhoop voor Perez

"Max Verstappen pakt record met zestiende zege van 2023 voor Lewis Hamilton", zet Sky Sports boven het verslag van de GP van Mexico. Vorig jaar zette de Nederlander het record voor meeste zeges in één seizoen al op vijftien stuks, dit jaar heeft hij er drie races voor het einde van het seizoen al een schepje bovenop gedaan door zijn zestiende race te winnen. Ook evenaarde hij daarmee Alain Prost voor de vierde plek in de ranglijst met meeste F1-zeges ooit. De basis daarvoor legde Verstappen bij de start. "Hij produceerde een geweldige start om polesitter Charles Leclerc en Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz te passeren in de cruciale run naar de eerste bocht op het Autodromo Hermanos Rodriguez, waar de unieke omstandigheden inhalen heel lastig maken."

Een ander cruciaal moment in de GP van Mexico vond volgens de Britse sportzender eveneens plaats tijdens de start: de botsing tussen Sergio Perez en Charles Leclerc. De thuisrijder van Red Bull beleefde een goede start vanaf P5, om daarna buitenom voorbij Verstappen en Leclerc te willen gaan in de eerste bocht. "Maar helaas voor Perez en zijn duizenden fans die het hele weekend voor een geweldige sfeer zorgden, was er niet genoeg ruimte om met drie auto's door de bocht te gaan", leest het verslag. De uitvalbeurt van de Mexicaan gaf Lewis Hamilton de kans om flink in te lopen in de strijd om P2 in de titelstrijd. Achter de dominante Verstappen profiteerde hij optimaal door Leclerc te verslaan en tweede te worden: "Leclerc verdedigde stevig voor zolang hij kon, maar Hamilton vond met een gewaagde actie richting de eerste bocht uiteindelijk een weg langs de Ferrari. Er was hoop voor Leclerc dat Hamiltons mediums sneller zouden slijten dan zijn eigen harde band, maar de zevenvoudig wereldkampioen had niet zo'n probleem en pakte in de laatste ronde zelfs het punt voor de snelste ronde van de race."

Bild: Hoop op niet-Verstappen zege snel vervlogen

De Duitse krant Bild zag een spannende, maar eveneens chaotische Mexicaanse Grand Prix. Toch was er iemand die zich daar weinig van aantrok en dat was uiteindelijk ook de winnaar van de race: "De winnaar was de gebruikelijke kandidaat: Max Verstappen", opent het raceverslag. Een interessante strijd om de zege leek in het verschiet te liggen met twee Ferrari's op de eerste startrij, maar het liep anders. "Meteen na de start was de hoop op een overwinning van iemand anders dan Verstappen vervlogen, want met enorme snelheid vloog hij tussen de Ferrari's door."

Met de chaotische taferelen doelde Bild op de diverse incidenten tijdens de race in Mexico, te beginnen met de startcrash tussen Sergio Perez en Charles Leclerc: "De monteurs werken nog wel aan de auto van Perez, maar de schade is te groot. Hij moet stoppen en slaat uit frustratie op zijn stuurwiel: een bitter einde voor de lokale held", concludeerde de krant. Daarna volgde halverwege de race een rode vlag na een crash van Kevin Magnussen, waarna de race hervat werd met een staande herstart. Daarin hield Verstappen zich goed staande, voor Leclerc en Hamilton. "In de 40ste ronde haalt de Brit in en wordt hij de eerste achtervolger van Verstappen. De Nederlander wint zijn 51ste race en komt op gelijke hoogte met Alain Prost."

L'Equipe: Eersteklas prestatie in schandalig dominant seizoen

Tot slot de Franse sportkrant L'Equipe, waarin de recordzege van Verstappen natuurlijk ook uitgebreid aan bod komt. De overwinning is in de ogen van de dienstdoende redacteur een weerspiegeling van het hele seizoen. "Verstappen leverde weer een eersteklas prestatie achter het stuur van zijn Red Bull. In een seizoen dat hij schandalig heeft gedomineerd, boekte de drievoudig wereldkampioen zondag zijn zestiende overwinning van 2023", opent men het raceverslag, om daarna ook aandacht te schenken aan de evenaring van hun landgenoot Alain Prost. "Dat is geen geringe prestatie, aangezien slechts drie coureurs in de geschiedenis het beter hebben gedaan."

Hamilton, die de race als tweede afsloot, krijgt intussen complimenten voor zijn solide race in Mexico naar de tweede plek. Daarmee profiteert hij van de uitvalbeurt van Perez: "Hoewel hij voor de race 39 punten achter Perez stond, heeft Hamilton het gat met de Mexicaan verkleind tot 20 punten", constateerde de grootste Franse sportkrant. Wel werd de zevenvoudig wereldkampioen van Mercedes daarbij ietwat in het zadel geholpen door de rode vlag, die funest was voor de eenstopsstrategie van Ferrari-coureurs Leclerc en Sainz. "Die zorgde er niet alleen voor dat Verstappen een vrije pitstop kreeg, maar maakte ook een einde aan de afwijkende strategie van Ferrari", stelt de redacteur van dienst. "In de eerste stint lieten ze juist nog goed bandenmanagement zien."

