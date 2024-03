Internationale media over Verstappen en Bearman na F1 Jeddah

Sky Sports: “Bearman zet zichzelf in etalage voor 2025”

In Groot-Brittannië staat Sky Sports niet alleen stil bij de triomf van Max Verstappen, maar vooral ook bij het debuut van Oliver Bearman. “Max Verstappen maakt er bij de start van F1 2024 twee dominante overwinningen uit twee van, maar het is Ferrari-debutant Oliver Bearman die de Saudische show steelt met een briljante race naar de zevende plaats”, schrijft de sportzender. De 18-jarige Brit kreeg vrijdag een telefoontje om Carlos Sainz, die met een blindedarmontsteking kampt, voor de rest van het weekend in Jeddah te vervangen bij Ferrari.

“In een auto waarmee hij nooit eerder had gereden, kwalificeerde Bearman zich vrijdag met een zelfverzekerd optreden op een indrukwekkende elfde plaats”, aldus Sky. “De zelfverzekerdheid van de Ferrari-reservecoureur groeide alleen maar tijdens zijn eerste Grand Prix, onder het kunstlicht in Jeddah. In hoeverre zijn indrukwekkende debuutweekend de deur voor Bearman opent naar een vast stoeltje voor 2025 wordt pas over een aantal maanden duidelijk. De tiener had in de afgelopen 48 uur echter zeker niet heel veel meer kunnen doen om zichzelf in de etalage te zetten”, looft Sky Bearman. “Vooraan racete Verstappen weg met een kenmerkende dominantie, hij was daarna nog maar zelden in beeld.”

Bild: “Boss-Chaos kan Verstappen niet stoppen”

Net als afgelopen week na de seizoensopener in Bahrein constateerde Bild dat Verstappen zich niet heeft laten afleiden door de aanhoudende onrust binnen Red Bull. “Volgende zege voor de wereldkampioen! Boss-Chaos kan Verstappen niet stoppen”, kopt de Duitse krant. De Red Bull-soap kreeg op de vrijdag in Saudi-Arabië een nieuw hoofdstuk toen Helmut Marko liet weten dat hij 'in theorie' geschorst zou kunnen worden, mogelijk wegens lekken naar de media. Verstappen koos daarop resoluut de kant van Marko (“zonder hem erbij kan ik niet doorgaan”), terwijl vader Jos zich opnieuw kritisch uitliet over teambaas Christian Horner: “Hij wil er een streep onder zetten, maar ik denk dat het daar een beetje te laat voor is”.

Voorafgaand aan de wedstrijd op het Jeddah Corniche Circuit had Marko een gesprek met Red Bull-topman Oliver Mintzlaff, waarna duidelijk werd dat de 80-jarige topadviseur bij het team blijft. Enkele uren daarna boekte de formatie uit Milton Keynes een onbedreigde dubbelzege met Verstappen en Sergio Perez. Of zoals Bild schrijft: “Terwijl Red Bull zichzelf achter de schermen ontmantelt, rijdt Verstappen ook in Saudi-Arabië de concurrentie de grond in. De Nederlander reed al direct na de start weg bij de concurrentie.”

Samenvatting van de Grand Prix van Saudi-Arabië

L’Equipe: “Wandeling in het park voor Verstappen”

“Red Bull onaantastbaar”, zet het Franse L’Equipe boven het raceverslag. “Red Bull domineerde zaterdag de Grand Prix van Saudi-Arabië, met een overwinning van Max Verstappen voor Sergio Perez. Na op vrijdag al dominant te zijn geweest in de kwalificatie, gaf de drievoudig wereldkampioen zaterdag op het Jeddah Corniche Circuit een nieuwe solo-uitvoering in de race. Het was minder overweldigend dan in Bahrein, maar zeker niet zonder dezelfde indruk van gemak te wekken.” Vanwege een pitstop tijdens de safety car-situatie in de openingsfase was de Red Bull-coureur de leiding even kwijt aan Lando Norris. “Maar nadat hij deze had heroverd, was de rest van de race als een wandeling in het park voor de Nederlander.”

Over Alpine is L’Equipe voorzichtig positief. “Esteban Ocon slaat een goed figuur”, klinkt het over de Franse formatie. “Zijn prestatie was zeer verdienstelijk, ook al werd deze niet beloond met punten. De Franse coureur, die startte vanaf de zeventiende plek, eindigde zijn race op de dertiende positie en kon vechten met Yuki Tsunoda en Alexander Albon.” Ocons team- en landgenoot Pierre Gasly viel al na één ronde uit en werd daarmee de eerste uitvaller van het seizoen, aangezien in Bahrein iedereen de finish haalde. L’Equipe: “Tijdens de formatieronde klaagde de Normandiër over een probleem met de versnellingsbak. Voor hem werd het een soupe à la grimace”, vrij vertaald: ‘ijskoud ontvangst’.

La Gazzetta: “Verstappen en Bearman helden van de dag”

De grootste sportkrant van Italië, La Gazzetta dello Sport, schrijft mooie woorden over Verstappen. “Max Verstappen stopt niet meer”, klinkt het. “De Nederlander van Red Bull domineert ook de Grand Prix van Saudi-Arabië en is al gevlogen in het seizoen 2024. Niemand kan er iets aan doen, ook niet in Jeddah.” La Gazzetta staat ook stil bij het knappe debuut van Bearman voor Ferrari. “Maar dat is de enige reden tot lachen voor het steigerende paard”, vervolgt de sportkrant. “Deze race heeft genadeloos aangetoond dat 2024, tenzij er onvoorziene technische problemen optreden, waarschijnlijk al een alleenheerser heeft. Net als in Bahrein controleerde Verstappen de race van start tot finish. Hij maakte geen fout, had geen technische problemen en hoefde ook niet na te denken over gevaar van de concurrentie. Het was een demonstratie van superioriteit, ondersteund door de tweede plaats van teamgenoot Perez.”

Ook over Bearman is La Gazzetta vol lof: “De Engelse debutant van Ferrari deed het erg goed en pakte een prachtige zevende plaats, voor Lando Norris en Lewis Hamilton. Bearman vocht eerst met Yuki Tsunoda, waarna hij na zijn pitstop een uitstekend tempo aanhield. De late bandenwissels van Norris en Hamilton stelden hem in staat te klimmen naar de zevende positie, die hij tot de finish behield. Ook voor zijn vader David, die gespannen toekeek in de pitbox, was het bevrijdend. Ondertussen leek zijn zoon bij diens debuut in een Ferrari te rijden alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Bearman en Verstappen zijn de helden van de dag.”

