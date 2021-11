Sky Sports: Voorsprong Verstappen lijkt precair

Bij het Britse Sky Sports spreekt men van een ‘serene en cruciale overwinning’ voor Lewis Hamilton. De Brit kwam immers geen moment in gevaar en verkleinde daarmee zijn achterstand op WK-rivaal Max Verstappen tot acht punten. “Hamilton domineert aan kop, Verstappen herstelt zich van late gridstraf maar kon zijn Mercedes-rivaal niet bijhalen. De tweede zege van Hamilton in evenzoveel weken stond geen moment ter twijfel, nadat hij zijn dominante pole omzette in de raceleiding.”

Uiteraard was er aandacht voor de sterke openingsfase van Verstappen: “De Nederlander was binnen vijf ronden weer terug op zijn oorspronkelijke startpositie. Daar eindigde de opmars van Verstappen echter. Hij kon de druk op de serene Hamilton niet opvoeren, maar behield zijn focus op het behalen van de snelste raceronde en het bonuspunt, wat lukte. Van een voorsprong van 21 punten slechts acht dagen geleden, is het voordeel van Verstappen nu 8 punten met nog 52 te verdelen. Die voorsprong lijkt precair gezien de vorm van Hamilton en Mercedes in de afgelopen twee races.”

Auto Motor und Sport: Bonuspunt enige succesje van het weekend

“Formel 1 auf weg zum Superfinale” kopt het Duitse Auto Motor und Sport. “Als dit WK zo doorgaat, dan reizen Lewis Hamilton en Max Verstappen met nagenoeg hetzelfde aantal punten naar de finale in Abu Dhabi. Hamilton boekt een eenvoudige zege”, zo opent het raceverslag. In plaats van direct terug te blikken op de verder niet al te beklijvende ouverture in Qatar, kijkt de redacteur van dienst liever al wat verder vooruit: “Dit wereldkampioenschap wacht op een superfinale. Als Lewis Hamilton zijn achterstand op Max Verstappen in dit tempo blijft verkleinen, dan reizen de twee titelkandidaten met een praktisch gelijk puntenaantal naar Abu Dhabi. Na Mexico had Verstappen nog 19 punten voorsprong, een race later was dat 14 en nu nog 8.”

Uiteraard ging het toch ook even over de wedstrijd in Qatar, met mooie woorden voor de racewinnaar: “De 102de GP-zege van Hamilton kwam nimmer in gevaar. De wereldkampioen liet zich bij de start niet verrassen door zijn drie tegenstanders met soft-banden. Toen Verstappen in de vijfde ronde de Alpine van Fernando Alonso achter zich liet, bedroeg de voorsprong van Hamilton 4,2 seconden. Het werd nooit kleiner. De latere winnaar controleerde het tempo en zijn achtervolger.” Het bonuspunt voor de snelste raceronde ging echter naar Verstappen, waardoor Hamilton zes in plaats van zeven of acht punten inliep: “Enkel in de strijd om de snelste raceronde was Mercedes met handen en voeten gebonden. De beide WK-rivalen hadden een dusdanig tempo, dat ze al na 23 ronden een vrije pitstop hadden. Zo kon Verstappen twee ronden voor de finish zachte banden halen en Hamilton kon niet meer counteren. Het bonuspunt was voor de WK-leider het enige succesje van het weekend.”

Gazetta dello Sport: 10 voor Verstappen

“Hamilton trionfa in Qatar e va a -8 da Verstappen”, luidt de veelzeggende kop in de Italiaanse sportkrant. Het verslag omschreef hoe veel fans zich zondagmiddag gevoeld zullen hebben: ‘Weer Mercedes, weer Lewis Hamilton. Met de straf van Max Verstappen was de GP van Qatar praktisch al voor de start beslist.” Uiteraard waren er ook mooie woorden voor de overtuigende winnaar: “De ster van Hamilton schitterde opnieuw in het kunstlicht van Losail. Na Brazilië bracht hij een nieuwe slag toe aan Verstappen.” Ook de Nederlander kreeg waardering voor zijn sterke optreden: “Max reageerde briljant op zijn straf. Bij de start heroverde hij drie plaatsen en pakte daarna met gemak de tweede plaats. Deze GP toonde echter ook aan dat Mercedes, na Mexico, de boel heeft omgedraaid. Hamilton gaat als een raket, Verstappen kan het tempo in de race niet bijhouden. Hoe paradoxaal het ook moge lijken, rekenkundig gezien zou Max in Saudi-Arabië al tot kampioen gekroond kunnen worden. Het is echter heel lastig om je dat vandaag de dag voor te stellen.”

In de juryrapporten komt de Nederlander er met de best mogelijke score vanaf met een 10. De verklaring daarvoor luidt als volgt: “Oké, zijn Red Bull en Mercedes behoren tot een andere planeet, maar binnen drie ronden maakte hij zijn penalty voor het negeren van de gele vlag goed. Hij bleef vechten en pakte verdiend de snelste ronde. Zijn voorsprong is gehalveerd, maar hij is nog altijd de nummer 1 kanshebber op het wereldkampioenschap in 2021.” Voor Hamilton was er een 9,5: “Door de WK-stand was er maar een resultaat mogelijk: de overwinning. Missie volbracht zonder al het gedoe van Brazilië. Zo hongerig dat hij zelfs om zachte banden vroeg voor de snelste raceronde."

L'Equipe: Verstappen en Hamilton op de hoogste treden, niet verrassend

Ook in Frankrijk geen ellenlange lofzang over de race, die niet de boeken in zal gaan als een van de meest spectaculaire uit de historie. Een overtuigende onemanshow van Hamilton, met een schadebeperkende Verstappen in de achtervolging: “Lewis Hamilton twijfelde geen moment en won de eerste Qatar Grand Prix uit de historie van de Formule 1. Vanaf pole-position hield de Brit rustig de leiding in de eerste bocht om vervolgens 57 ronden alleen rond te rijden op weg naar de 102de overwinning uit zijn loopbaan”, zo meldde het raceverslag in de Franse sportkrant. “Opnieuw 25 punten erbij, waardoor hij Verstappen tot 8 punten nadert. De Nederlander kende een excellente start na zijn gridstraf en vond zichzelf aan het einde van het rechte stuk al terug op de vierde plaats. Een paar ronden later lag hij, tot aan de vlag, al tweede. Hamilton en Verstappen op de twee hoogste treden van het podium, dat is niet verrassend.”

