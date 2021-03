Internationale media: Spektakelstuk dankzij Hamilton en Verstappen

Gazzetta: Red Bull heeft de beste auto, maar Hamilton zeven levens

We beginnen het rondje langs de velden traditiegetrouw in Italië. De grootste sportkrant van dat land spreekt van een 'finale mozzafiato', een adembenemende finale tussen Hamilton en Verstappen. "Schrijf Mercedes nooit af en het fenomeen Lewis Hamilton zeker niet. De wereldkampioen creëerde in Bahrein letterlijk zijn eigen succes door in het laatste deel van de race een furieuze comeback van Max Verstappen en Red Bull af te slaan." De journalist van dienst vat het openingsweekend van 2021 als volgt samen: "Red Bull is wellicht het team met de beste auto van dit moment, maar Lewis heeft zeven levens."

Met dat laatste geeft de Gazzetta dello Sport ook al aan dat het geld op Verstappen was gezet. "Na de kwalificatie leek de race slechts een formaliteit voor Verstappen." Dat bleek in een lang en tactisch steekspel anders. "De race werd beslist in de laatste drie ronden, toen de aanval van Verstappen echt tot wasdom kwam met een op het oog succesvolle actie. Daarna moest de Nederlander zijn positie echter teruggeven en vond hij zijn ritme niet meer. Nummer 96 was zodoende binnen voor Lewis", duidt men op het aantal overwinningen. Maar wat meer beklijft is zonder twijfel 'un duello tra grandi campioni', oftewel: een duel tussen grote kampioenen.

Sky Sports: Episch en controversieel duel tussen twee supersterren

In Groot-Brittannië genoot men ook met volle teugen van deze langverwachte tweestrijd. "Hamilton survives Verstappen duel to win F1 2021 thriller", luidt de veelzeggende kop. Bij Sky Sports komt men superlatieven tekort om de eerste race van het nieuwe seizoen onder woorden te brengen. "Deze seizoensopener leverde een episch en ook controversieel duel op tussen twee supersterren. Het is één van de mooiste openingsraces van een F1-seizoen geweest en hint op een lang en direct gevecht tussen twee fantastische coureurs." Vooral de onvoorspelbaarheid kan de Britten bekoren. "De panelen verschoven telkens en het was tot de 56ste en dus laatste ronde nog niet duidelijk wie zou winnen."

Dat Mercedes en Red Bull voor verschillende strategieën hebben gekozen, ziet Sky Sports als een belangrijk ingrediënt. "Dat leverde Hamilton in eerste instantie tijdwinst op, maar op verser rubber zou Verstappen die voorsprong snel ongedaan maken. Dit spel na de tweede pitstops heeft een ongelooflijke finale ingeluid." Die finale werd natuurlijk getekend door de bekende inhaalactie in bocht vier. "Hamilton dwong Verstappen langs de buitenkant, uitgerekend in een bocht waarin hijzelf al was gewaarschuwd voor track limits." Verstappen moest de plek teruggeven en haalde bakzeil. Alhoewel over dat advies van de wedstrijdleiding - en het wijd gaan door Hamilton - nog wel wat te zeggen valt, bekijken de Britten het liever positief. "Het was een meesterlijke verdediging van Hamilton en een spannende achtervolging van Verstappen, die allebei verdienden te winnen. Afgaande op het bewijs uit Bahrein krijgen we in ieder geval nog veel meer van dit in 2021."

Bild: F1-seizoen prachtig begonnen, maar Duitsers stellen teleur

De Duitsers beginnen opvallend genoeg niet met het titanenduel. In Bild juist volop aandacht voor de Duitse deelnemers, die met 'ein Mick-Dreher und Vettel-Crash' geen fijn openingsweekend kenden. "Het is nog niet allemaal zwart-goud-rood wat er blinkt", concludeert de journalist van dienst. "Het was wel emotioneel om te zien hoe Mick zijn eerste F1-race afwerkte en dertig jaar na Spa 1991 in de voetsporen van zijn vader trad. Mick werd laatste in die inferieure Haas, maar dat is eigenlijk van ondergeschikt belang. De Formule 1 heeft weer een Schumacher." Voor Vettel is er minder begrip na een mislukt Aston Martin-debuut. "Sebastian Vettel reed daarentegen zijn 258ste race en mag met P15 niet tevreden zijn. Tot overmaat van ramp veroorzaakte hij ook nog een crash met Esteban Ocon."

Toch vormt het verhaal van de Duitsers maar een voetnoot in het geheel. "Verstappen zette een verwoede inhaaljacht in en ging in ronde 54 het wiel-aan-wiel gevecht met Hamilton aan." Het is volgens Bild waar F1-fans lange tijd op hebben gewacht. "Verstappen hield hem naast de baan in en gaf de plek vervolgens terecht terug. In de laatste ronde wist de Nederlander er niet meer voorbij te komen en dus reed Hamilton een nieuwe zege naar huis, voor Verstappen en Bottas." Dat podium is natuurlijk weinig verrassend, al draait alles om de manier waarop. Of zoals Bild afsluit: "Wat een pakkende start van het F1-seizoen 2021 is dit geweest!"

L'Equipe: Verstappen krijgt slechts een 6.5, Mazepin een 0.5

We sluiten zoals gewoonlijk af met de rapportcijfers van de Franse sportkrant L'Equipe. Het hoogste cijfer is daar logischerwijs weggelegd voor Lewis Hamilton, de regerend wereldkampioen krijgt een 9: "We hadden niet verwacht dat Hamilton aan het feest zou kunnen en hijzelf ook niet. Nadat hij in de wintertest behoorlijk achter lag en in de kwalificatie vier tienden toegaf, was Hamilton ook al tevreden geweest met een tweede plek. Maar de Brit is niet voor niets zevenvoudig wereldkampioen." Opvallend is dat Verstappen als uitdager slechts een 6.5 krijgt van de Fransen. "In andere omstandigheden had Verstappen na een tweede plaats zeker hoger gestaan op onze lijst", begint de journalist met een verdediging.

"Maar de Nederlander was niet in staat om een race te winnen die velen op voorhand al aan hem hadden gegeven. Hij kon niet reageren op de undercut van Hamilton", al lijkt dat vooral een bewuste keuze van het team aan de pitmuur. L'Equipe ziet echter meer minpunten. "Toen Hamilton zijn exit een beetje miste en de deur openzette, reageerde Verstappen met een inhaalactie buiten de baan. Hij domineerde de trainingen in kwalificatie, maar kraakte aan het eind." Het slechtste rapportcijfer is niet geheel verrassend voor Nikita Mazepin gereserveerd. De Rus krijgt een 1 op de schaal van twintig, een 0.5 op de schaal van tien dus. "Eén Grand Prix en nu al een hoop bijnamen. Het is een prestatie die niet iedereen gegeven is. Alleen daarom al is het debuut van Nikita Mazepin in de Formule 1 veelbelovend", concludeert men met veel cynisme. "We zullen ons de naam Mazespin herinneren, die de Rus perfect typeert. Hij veroorzaakte ook de eerste safety car van het seizoen, echt een doorslaand succes dus."