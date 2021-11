Internationale media over Verstappen en Hamilton in Brazilië

Sky Sports: Mission complete

Bij de Britse collega’s uiteraard lovende kritieken voor hun landsman Lewis Hamilton. ‘Epic comeback’ en ‘superb charge’ worden in de eerste zinnen van het raceverslag al in de mond genomen. “Lewis Hamilton heeft een van de beste comebacks van zijn loopbaan afgeleverd door vanaf de tiende plaats een enorm belangrijke zege te pakken. Hij passeerde Mas Verstappen na een stevig duel en verkleinde daarmee de voorsprong van zijn rivaal. Het einde van een heftige achtbaanrit voor Hamilton.”

Uiteraard komt het moment in ronde 48 aan bod, waar de Brit de eerste serieuze inhaalpoging doet maar samen met Verstappen van de baan schiet. De wedstrijdleiding greep niet in, maar de redacteur van dienst had zo zijn twijfels bij de actie: “De Nederlander haalde zich de woede van Hamilton en Mercedes op de hals met een bedenkelijke verdedigende actie in bocht 4. Elf ronden later volbracht Hamilton, in een veel snellere Mercedes, diezelfde actie en passeerde Verstappen voor een broodnodige overwinning op Interlagos. Mission complete.”

Gazzetta: Meesterstuk van Hamilton

Ook in Italië niets dan lof voor de zinderende race. “Hamilton keizerlijk”, kopt de fameuze roze sportkrant. “Een waarschuwing van Lewis Hamilton: zijn F1-titelstrijd is verre van over. De Engelsman van Mercedes completeerde zijn weekend in Brazilië met een onvergetelijke dubbele comeback”, zo opent het verslag van de race op Interlagos. “Niets tegen te beginnen voor Max Verstappen, ook omdat Mercedes het gehele weekend een indrukwekkende snelheid liet zien. Het gat op de rechte stukken tussen de Zwarte pijlen en de Red Bull was te groot. Ook al begon Lewis vanaf P10, Verstappen kon niet ontsnappen. Hamilton had het perfecte aanvalsplan, passeerde de rivalen die tussen hem en de Red Bulls zaten en leek geen last te hebben van bandenslijtage. Uiteindelijk een afgetekende zege.”

De WK-leider kon simpelweg niets beginnen tegen de ontketende Hamilton, zo luidt de conclusie van de redactie: “Verstappen verdedigde zijn plek goed bij de pitstops door in beide gevallen als eerste terug te keren op de baan. En in ronde 48 dwong hij Hamilton buiten de baan in bocht 4. De wedstrijdleiding spotte geen onregelmatigheden. Lewis gaf niet op, liet zijn banden een paar ronden tot rust komen en zette in ronde 59 een beslissende actie in. De race was in zijn voordeel beslecht.”

Niet geheel verrassend kreeg de Brit de maximale score voor zijn optreden: “Woede, trots, klasse. De inhaalactie waarmee Lewis Hamilton Verstappen versloeg, zal de geschiedenisboeken in gaan. In Brazilië had hij slechts één optie: winnen om te voorkomen dat Max in Qatar al zijn eerste matchpoint zou krijgen. Wanhopig maar succesvol. Een meesterstuk.” Verstappen kreeg overigens een prima 9 voor zijn optreden: “Hij verkoopt zijn huid duur, zelfs te duur omdat hij het risico loopt bestraft te worden. Hij deed alles goed. Reist naar Qatar af met het plan om de wereldkampioen te breken.”

Bild: Wahnsinn!

‘Hamilton gewinnt nach Aufhol-Schlacht’ kopt het Duitse Bild, met daaronder “Op zaterdag werd hij nog gediskwalificeerd, op zondag wint hij op spectaculaire wijze de race!”. Ook hier gaat het over het doorzettingsvermogen van de zevenvoudig wereldkampioen: “Wie gedacht had dat de WK-strijd al beslecht was in het voordeel van Max Verstappen, heeft zich vergist. Lewis Hamilton en Mercedes zijn hongeriger dan ooit en knokken tot het laatste moment. Een vermeend gitzwart weekend met een motorstraf en diskwalificatie eindigt voor Mercedes in een weekend om nog lang te heugen. Hamilton rijdt vanaf P10 naar de zege, op een circuit waar Red Bull eigenlijk favoriet was.”

Ook hier is uiteraard aandacht voor het moment in ronde 48: “De twee raakten verwikkeld in een zeer heet duel. Hamilton gaat er eerst bijna buitenom voorbij, Verstappen komt terug, remt te laat en haalt de bocht bijna niet. Hamilton moet uitwijken en schiet van de baan. De racescheidsrechters noteren het incident, maar stellen geen onderzoek in.” Zoals bekend komt de inhaalactie een aantal ronden later alsnog: “In ronde 59 opnieuw een heet duel. Hamilton pakt de leiding en heeft daarmee in totaal in de sprintrace en de hoofdrace 24 plaatsen goedgemaakt. Wahnsinn!”

L’Equipe: Slechte gewoonten Verstappen kwamen weer naar boven

De Franse sportkrant L’Equipe gaat in veel opzichten mee met de collega’s uit het buitenland. Wel is er fikse kritiek aan het adres van Verstappen: “We hadden het idee dat de slechte gewoonten van Max verdwenen waren, maar we waren gewoon even in slaap gevallen. Bij de eerste frustratie kwamen ook zijn slechte gewoonten weer naar boven.”

In de juryrapporten van de Franse redactie wordt Hamilton beoordeeld met 18 van de 20 haalbare punten: “Een weekend vol emoties voor de regerend kampioen. Lewis Hamilton begon als tiende na een ‘diskwalificatie+penalty-combo, maar maakte dat magnifiek goed. De Brit bewees opnieuw - als dat nog nodig mocht zijn - dat hij nog niets van zijn talent verloren is waarmee hij zijn zeven wereldtitels heeft gewonnen. Hij toonde wijsheid en ervaring om nog een incident zoals in Monza in september te vermijden. Hij toonde ook veel autoriteit met zijn inhaalactie op de Nederlander met tien ronden te gaan. Dit leverde hem zeker een van zijn mooiste overwinningen op, in het land van zijn idool Ayrton Senna.”

Voor Red Bull is de kritiek steviger, met slechts 10 van de 20 punten: "Het is nog steeds lastig te begrijpen. In Amerika was Mercedes favoriet maar zegevierde Red Bull. In Brazilië, een circuit dat enorm in het voordeel leek van Red Bull, sloegen de Zilverpijlen de spijker op z’n kop en pakte Lewis Hamilton op briljante wijze de winst. Erger nog, de wagens van Christian Horner werden het gehele weekend verslagen. Verstappen was niet in staat om de Duitse furie te stoppen. Maar toch, met alle straffen die Hamilton dit weekend te verduren kreeg, is het teleurstellend voor Red Bull om Sao Paulo te verlaten met slechts een tweede plaats."

Video: De Grand Prix van Brazilië geanalyseerd