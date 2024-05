Internationale media over Verstappen en Norris na F1 Imola

Sky Sports: Norris’ optreden zal hoop doen toenemen

Op vrijdag en zaterdag was het bijzonder spannend tussen Red Bull, McLaren en Ferrari. Max Verstappen pakte weliswaar pole-position op Imola - zijn achtste op rij, een evenaring van het record van Ayrton Senna, die dertig jaar geleden verongelukte op dit circuit en dit weekend net als Roland Ratzenberger op verschillende manieren werd herdacht - maar het verschil met de concurrentie was klein. En dus ging men er zondag eens goed voor zitten, ook in Lando Norris’ thuisland Groot-Brittannië. “Verstappen erkende voor de race vraagtekens te hebben over de lange runs van de RB20”, schrijft Sky Sports. “Deze twijfels, die zowel binnen als buiten Red Bull werden gedeeld, leken te zijn verdwenen toen de Nederlander wegreed bij Norris nadat hij de Brit achter zich had gehouden bij de start.”

“Met nog twintig ronden te gaan bereikte het verschil een piek van bijna 7,7 seconde. Op dat moment leek Norris eerder derde dan eerste te worden, omdat Charles Leclerc een aantal ronden binnen een seconde reed en hem onder druk zette”, vervolgt Sky Sports. Leclerc maakte echter een foutje en kwam nadien niet meer in de buurt van de McLaren. Norris begon daarna rap in te lopen op Verstappen. “Het feit dat Verstappen de waarschuwingsvlag had gekregen wegens track limits maakte de spanning alleen maar groter. Hij was nog maar één overtreding verwijderd van een tijdstraf van vijf seconden”, aldus Sky. Uiteindelijk kwam Norris net tekort voor de winst. “Maar Norris’ optreden zal de hoop dat McLaren de Nederlander en Red Bull voor de rest van het seizoen kan pushen doen toenemen.”

Gazzetta: Gemengde gevoelens bij Ferrari, Max als grote kat

In Italië, het decor voor de Grand Prix van Emilia-Romagna en bovendien het thuisland van de Scuderia, heeft men gemengde gevoelens overgehouden aan het weekend van Ferrari. “Enerzijds was er het welkom van de tifosi: warm en gepassioneerd, zoals altijd. Anderzijds is het resultaat niet helemaal in lijn met de verwachtingen”, refereert La Gazzetta dello Sport aan de derde plek van Leclerc en de vijfde van Carlos Sainz. “Ferrari kwam met de winst als doel naar de eerste thuisrace van het jaar, mede dankzij de substantiële updates voor de SF-24. Daarom waren er lachende gezichten te zien bij het steigerende paard, maar wel met een enigszins bittere nasmaak omdat het nog steeds het derde team is. Wel met een groot verschil ten opzichte van Shanghai en Miami: het gat naar de overwinning, in een normale race zonder safety car, is verder verkleind.”

Over de winst van Verstappen schrijft La Gazzetta: “Altijd en alleen Max Verstappen. Hij wint, weer hij. Hij is weer de baas, zelfs als het erop lijkt dat zijn Red Bull niet meer de raket van een paar races geleden is. De GP van Emilia-Romagna is van hem.” Wel zag journalist Mario Salvini dat de drievoudig wereldkampioen ervoor moest werken, omdat hij in de slotfase worstelde met de banden en daardoor Norris snel dichterbij zag komen. “Plotseling kwam de slaapverwekkende Grand Prix tot leven”, vervolgt La Gazzetta. “Maar het duurde maar even. Met minder dan drie ronden te gaan zat Lando binnen 1,4 seconde van Max, maar het is altijd hetzelfde verhaal. Alle anderen zijn gewillige muizen met wie de grote kat Max speelt. Ook als hij problemen ondervindt, blijft hij geduldig. Hij leidt altijd de dans. Het is zijn vijfde zege van het seizoen en de 59ste van zijn carrière.”

Marca: Ferrari halfslachtig met Sainz, maar Piastri was sneller

Naast Norris is Sainz de enige andere coureur die Verstappen dit seizoen wist te verslaan. De Spanjaard begon, in de jacht op een stoeltje voor 2025, ijzersterk aan het seizoen. Op Imola kon Sainz echter minder imponeren. Door de gridstraf van Oscar Piastri schoof hij van P5 op naar P4 op de startopstelling en in de openingsfase wist hij de snellere McLaren knap achter zich te houden, maar bij de pitstops moest Sainz zich alsnog gewonnen geven. De Ferrari-coureur finishte als vijfde, op ruim acht seconden van Piastri (P4) en op bijna vijftien seconden van teamgenoot Leclerc (P3).

Marca, sportkrant uit Sainz’ thuisland Spanje, toont zich niet gelukkig met de strategie van Ferrari. “Sainz viel Leclerc aan bij de start, maar hij zat klem achter Norris en vervolgens verdedigde de Monegask goed in bocht 2. Daarna draaide het louter om het verdedigen ten opzichte van de snelle Piastri, die Sainz zoveel mogelijk onder druk zette maar er niet in slaagde hem op de baan te passeren”, schrijft Marca. McLaren opteerde daarom voor een pitstop van Piastri. “Ferrari koos ervoor om Carlos buiten te houden en haalde hem pas naar binnen toen hij de positie toch al kwijt was, in plaats van hem een veel langere stint te laten rijden. Ze waren halfslachtig, al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat de McLaren in die fase van de race sneller was en dus viel er niet veel anders te beslissen.”

Bild: Verstappen zweet, vecht en bijt zich een weg naar finish

Ook in Duitsland heeft men op het puntje van de stoel gezeten toen Norris in de laatste ronden jacht maakte op Verstappen. “Ongelooflijke show in de Formule 1”, zet Bild-journalist Enrico Ahlig met grote letters boven zijn verslag van de Grand Prix van Emilia-Romagna. Dat het nog zo spannend zou worden, was een verrassing. “Bij de start lichtte de Red Bull-coureur de hielen en liet hij de concurrentie achter zich”, aldus Bild. “Norris probeerde wel in het spoor van de wereldkampioen te blijven, tevergeefs. De Nederlander racete… en racete… en racete. Na vijftien ronden had hij al vijf seconden voorsprong op Norris.”

“De Ferrari-fans konden al vroeg in de race hun zakdoeken tevoorschijn halen”, refereert Bild aan het Italiaanse publiek op Imola. “De overwinning kon Verstappen niet meer worden ontnomen. Of toch wel? Toen de toeschouwers Verstappen al bijna konden feliciteren, gaf Norris vol gas in de McLaren en reed hij ineens minder dan twee seconden achter de Nederlander. Zenuwslopend. Verstappen voelde de druk en zijn hartslag steeg van de radioberichten. Norris was de Red Bull genadeloos aan het opjagen. In de laatste ronde was het verschil zelfs minder dan een seconde. Verstappen zweet, vecht en bijt zich een weg naar de finish. Een geweldig slot! ‘s Ochtends deed de wereldkampioen al om 8.00 uur mee met de virtuele 24 uur van de Nürburgring, die hij eveneens won met zijn Team Redline.”

L’Equipe: Dit duidt op minder slaapverwekkende zondagen

Bij het Franse L’Equipe is men, naar aanleiding van de ontknoping op Imola, vol verwachting voor de komende races. “Het zien van Verstappen onder druk, zijn kalmte, zijn vermogen om geen fouten te maken en zijn genot van de snelheid en hebzucht van Norris belooft ons minder slaapverwekkende zondagen op te leveren”, is journalist Erik Bielderman hoopvol. “Als de Ferrari’s ook nog een beetje magie vinden in de kwalificatie, dan zou ons dat een gevecht bieden tussen vijf coureurs. Sergio Pérez (achtste) lijkt niet in staat te vechten met de kopgroep, behalve misschien komend weekend in Monaco. Een stratencircuit, waarop de Mexicaan over het algemeen beter presteert, aangezien hij graag flirt met de muren en vangrails.”

Lange tijd vond L’Equipe de wedstrijd in Emilia-Romagna trouwens wel uitdraaien op een slaapmiddel. “Een stuk of tien ronden doen ons de saaie eerste 53 ronden vergeten, tot dat moment was het een zielloos scenario”, vervolgt de Franse sportkrant. “Daarna zagen we Norris plotseling tienden van een seconde van zijn achterstand knabbelen. Hij ging snel van zes naar één seconde achter de Nederlander, die kampte met een gebrek aan grip van zijn harde banden die zich aan het einde van hun levensduur bevonden. In de laatste ronde doorbrak Norris de barrière om te kunnen profiteren van DRS. Maar op deze kronkelige baan was het te laat om het beter te doen dan 0,7 seconde achter de WK-leider.”

