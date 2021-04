Gazzetta: Verstappen geeft signaal af, Ferrari toont beterschap

We beginnen ons rondje langs de velden zoals gebruikelijk in Italië. De Gazzetta spreekt van een 'emozionante GP' oftewel een spannende race: "De Nederlander van Red Bull wist met veel machtsvertoon te winnen voor een wereldkampioen die terugkwam na een uitstapje door het grind." Hamilton wordt in Italië de 'auteur van een geweldig herstelverhaal' genoemd, al weet de journalist van dienst ook dat de aanvaring tussen Valtteri Bottas en George Russell hem een handje heeft geholpen. "Het incident tussen Bottas en Russell, gelukkig zonder gevolgen voor beide coureurs, was eigenlijk het andere hoogtepunt van de race. Ook al omdat Russell naar Bottas toe ging om zich met een handgebaar te beklagen", duidt de Gazzetta op onenigheid tussen twee coureurs uit de koker van Toto Wolff.

Het voorval deed de voorsprong van Max Verstappen teniet, al gaf de Nederlander geen krimp. Dat wil zeggen: niet nadat het veld weer in gang geschoten was, vlak voor de herstart ging het wel bijna mis met een spin. "Maar Verstappen heeft al met al een ijzersterk antwoord gegeven aan Hamilton en laten zien dat dit wel eens het jaar van zijn inwijding kan worden." Dat laatste is voor Ferrari nog ver weg, al ziet de grootste sportkrant van Italië wel hoop voor de eigen trots. De Gazzetta spreekt na P4 en P5 van een 'bilancio accettabile' - oftewel een acceptabele eindbalans. "De race had zelfs een podium kunnen opleveren voor Ferrari zonder dat ongeluk met Bottas en Russell. Hamilton was op dat moment uit de running door een fout die hij even daarvoor maakte, maar door een onderbreking van een half uur kon hij terugkeren in de strijd." Het geluk van Hamilton is de pech van Ferrari geweest, al voegt de Gazzetta toe: "Maar Hamilton geeft zelf ook nooit op, zoals wederom aan zijn snelste raceronde te zien was."

Bild: Verstappen koel in prachtige race, 'Doppel-Shock' voor Mercedes

De grootste krant van Duitsland vat het spektakelstuk samen als 'das Crash-und-Zoff-Rennen'. Om er meteen aan toe te voegen: "Was! Für! Ein! Rennen!" De journalist van dienst stelt dat de Grand Prix van Emilia-Romagna nog beklijvender was dan de eerste race van het jaar. "Tijdens de tweede race van het seizoen had de Formule 1 alles te bieden wat racefans zo graag zien: spannende duels, spectaculaire crashes, grote problemen en sterke optredens van coureurs." Waar de conclusie normaal zou luiden dat Hamilton aan het langste eind trekt na zo'n chaotische race, voegt Bild nu toe. "En aan het eind van zo'n race wint Verstappen in de Red Bull."

Waar Verstappen lof krijgt voor zijn bliksemstart en de volwassenheid in het vervolg, zit het voornaamste verhaal voor Bild toch in de 'Doppel-Schock für Mercedes'. "Eerst glijdt Hamilton uit het niets van de baan. Niet veel later staat de tweede Mercedes ook in het grind. George Russell wilde met zijn Williams aan de rechterkant inhalen, maar knalt tegen Bottas aan. Daarna escaleert de situatie naast het circuit. Russell loopt naar de auto van Bottas, maakt allerlei wilde gebaren en krijgt de middelvinger terug." Om de schade voor Mercedes nog enigszins beperkt te houden, perste Hamilton er na de rode vlag 'ein Wahnsinns-Aufholjagd' uit. De zwartgemaakte Zilverpijlen voeren beide kampioenschappen daardoor nog steeds aan, al is het intern niet allemaal koek en ei.

Tekst gaat verder onder de uitgebreide video-analyse van het Mercedes-voorval en de F1-race in Imola:

Sky Sports: Amusementswaarde is dit F1-seizoen torenhoog

"Veel drama in Imola. Verstappen wint vanaf P3, Hamilton belandt in het grind maar herstelt zichzelf." Het is de korte samenvatting door Sky Sports van een race waar bijna een boek over te schrijven valt. Op dat cover zou in dat geval de zegevierende Verstappen prijken. "Max Verstappen greep een zeer indrukwekkende zege in een buitengewone Grand Prix." Naast de prestatie van Verstappen mag de voornaamste conclusie luiden dat de amusementswaarde dit jaar torenhoog is. "Slechts weinig F1-seizoenen zijn zo dramatisch begonnen als die van 2021. Waar de race in Bahrein al beklijvend was door het duel Hamilton-Verstappen, was de race in Imola echt adembenemend van start tot finish. Verstappen pakte zijn elfde zege en zijn eerste van 2021, een jaar dat ook eindelijk weer een spannende titelstrijd belooft te bieden."

In die titelstrijd heeft Bottas al averij opgelopen. De Fin reed kleurloos in Bahrein, maakte een beroerde indruk in Italiaanse regen en eindigde puntloos. Sky ziet nog een andere dimensie aan de crash waardoor hij uitgeschakeld werd. "Het voornaamste incident ontstond dankzij twee coureurs die wellicht voor één Mercedes-zitje strijden in 2022. Geen van beide coureurs wilde de schuld op zich nemen. Nadat Russell uit zijn Williams was geklommen, banjerde hij zelfs door het grind om verhaal te halen bij Bottas die nog in zijn auto zat." De gelukkige van dit alles? Juist, Hamilton. "Hamilton had geluk met een rode vlag, die hem in staat stelde om zonder tijdverlies een nieuwe neus te halen en weer aan te sluiten in de ronde van de leider. Toen de race eenmaal werd hervat, begon hij zijn ongewone fout meteen goed te maken."

L'Equipe: Verstappen krijgt een 9, Hamilton heeft vooral geluk gehad

We sluiten traditiegetrouw af met L'Equipe. De Franse sportkrant deelt na ieder raceweekend cijfers uit en het optreden van Verstappen wordt ditmaal beloond met een 9. "Max Verstappen voegde zondag de daad bij het woord. De Nederlander wil Lewis Hamilton dit seizoen zo graag uitdagen voor de wereldtitel en greep in Imola zijn eerste zege van het jaar." De manier waarop dat gebeurde, spreekt de Fransen aan. "Het is een overwinning die vanaf het begin zorgvuldig is opgebouwd. Zo kwam hij beter weg dan Hamilton en Sergio Perez bij de start en dwong hij de Mercedes-rijder bij de eerste bocht meteen over de kerbs. In een Red Bull die Perez maar moeilijk onder controle kreeg, gaf Verstappen de koppositie niet meer uit handen."

"Bij de laatste herstart beleefde Verstappen zijn enige schrik van de middag. Hij spinde bijna, maar wist dat op het allerlaatste moment te voorkomen. Daarna reed de Nederlander weg en hoefde hij zich geen moment meer druk te maken." Waar in de inhaaljacht van Hamilton in andere landen als een uitmuntende prestatie wordt gezien, nuanceert L'Equipe dat ietwat. "Hamilton profiteerde van fouten door anderen en van zijn DRS. Daardoor kon hij opklimmen in de rangschikking." De zevenvoudig wereldkampioen voert het WK nog aan, al concludeert de journalist van dienst dat hij zijn handen daarmee dicht mag knijpen. "Hamilton had alles kunnen verliezen toen hij een achterblijver wilde inhalen op een nat gedeelte van het circuit." Dat het allemaal anders is gelopen, heeft geleid tot een WK-stand die wel goed bij de eerste races past: Hamilton en Verstappen nek-aan-nek, het begin van een lange titanenstrijd?