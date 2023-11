Gazzetta dello Sport: Net als Elvis stond Max centraal in Vegas

Max Verstappen kan in de Gazzetta dello Sport rekenen op het rapportcijfer 9.5, ondanks het momentje in de eerste bocht. "Verstappen blijkt weer sterker dan wie dan ook. De Nederlander wint ondanks een straf en kapotte voorvleugel. De Red Bull-coureur bevestigt zijn buitengewone overmacht door wederom te zegevieren in The States." De roze sportkrant voegt toe dat de kledij in stijl was: "Ze kleedden hem aan als Elvis. En net als Elvis Presley stond hij opnieuw centraal. Het kon alleen maar Max Verstappen zijn die de show leidde tijdens de Grand Prix van Las Vegas", valt er te lezen. "Voor Super Max is het zege nummer 18 van het seizoen, nummer 53 uit zijn carrière, waarmee hij op gelijke hoogte staat met Sebastian Vettel op de eeuwige ranglijst. Alleen Lewis Hamilton en Michael Schumacher staan nu nog voor hem. Onbereikbaar? Wie zal het zeggen."

"Zondag werd Leclerc in de eerste bocht van de baan gedrukt, wat Verstappen op vijf seconden tijdstraf kwam te staan. Maar hij was nog niet verzadigd na alle overwinningen. Zelfs contact met Russell, die zijn voorvleugel beschadigde, hield hem niet tegen. Toen hij na een tweede stop nieuwe banden had, kon Leclerc, die maar één pitstop had gemaakt, zich niet verdedigen tegen Verstappens comeback." Desondanks krijgen Leclerc en Ferrari ook (terecht) lof. De Italiaanse sportkrant spreekt van 'magie in de finale', waarmee de fraaie inhaalactie van Leclerc op Perez wordt aangeduid. "Ferrari liet sterke dingen zien in de eerste stint op mediums. De SF-23 bleek goed, waardoor Leclerc in ronde 16 zelfs Verstappen kon inhalen. De safety car benadeelde Ferrari meer dan Red Bull, maar dat is racen. Met de zesde plek van Sainz erbij staan de roden nu nog maar vier punten achter Mercedes in het constructeurskampioenschap. Het belooft een mooie eindsprint te worden over zeven dagen in Abu Dhabi." De Gazzetta concludeert afsluitend dat het al anders had kunnen zijn. De putdekselsof is men in Italië nog niet vergeten: "Het laagste rapportcijfer is er ditmaal voor het reglement, op basis waarvan Carlos Sainz onterecht is bestraft."

Sky Sports: Verstappen lijkt alle tegenslagen te kunnen overwinnen

'Verstappen wins Vegas thriller as Leclerc snatches second from Perez', kopt het Britse Sky Sports. Het vat de race onder het kunstlicht meteen samen. "Max Verstappen wist een straf en een aanvaring met Russell te overleven om zo een chaotische race te winnen, waarmee de Formule 1-terugkeer naar Las Vegas een thriller is geworden. Charles Leclerc wist een één-twee voor Red Bull te voorkomen nadat zijn kansen wreed om zeep waren geholpen door twee safety cars." De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Leclerc vooral is geraakt door de tweede safety car, aangezien de eerste vroeg in de race kwam na de crash van Lando Norris. "Leclerc was eigenlijk favoriet voor de zege nadat hij een marge had opgebouwd ten opzichte van Verstappen, die een tijdstraf van vijf seconden moest inlossen. Maar toen Verstappen een pitstop maakte tijdens de safety car-fase kon hij op nieuwe banden door het veld snijden en Leclerc pakken met nog dertien ronden te gaan."

De race in Vegas onderstreept volgens Sky één van de grootste kwaliteiten van Verstappen in 2023: "Verstappens vermogen om zo ongeveer alles te overwinnen wat er qua tegenslagen op hem afkomt. Dat is een belangrijke factor geweest in het historische seizoen van de Nederlander. Zijn nog steeds groeiende kwaliteiten waren ditmaal misschien nog wel meer nodig dan bij alle andere momenten in 2023." Leclerc krijgt ook in Groot-Brittannië lof, al heeft Ferrari volgens Sky Sports wel een tactische fout gemaakt: "De beslissing om buiten te blijven bleek een fout, aangezien de nieuwe banden Red Bull een significant voordeel hebben gegeven." De actie in de slotronde gaf Leclerc echter nog wel wat hij verdiende: "Hij kon voor de twaalfde keer op rij pole niet omzetten in een overwinning, maar de tweede plek is in ieder geval een terechte beloning voor een weekend waarin hij super heeft gereden."

Video: Samenvatting van de Formule 1 Grand Prix van Las Vegas

Bild: Formule 1 de grootste winnaar na spektakelstuk in The Sin City

Het Duitse Bild spreekt van een 'Mega-Formel 1-Spektakel während Deutschland schlief', oftewel een spektakelstuk terwijl Duitsland nog sliep. De Formule 1 als geheel wordt aangeduid als de grootste winnaar. "Max Verstappen wint de Grand Prix van Las Vegas in Nevada. Het is voor de Red Bull-ster al de achttiende zege uit 21 wedstrijden. Saai was de Grand Prix geen moment, integendeel zelfs. De race in The Sin City, die op voorhand al één van de hoogtepunten van het seizoen beloofde te worden, heeft alle verwachtingen waargemaakt", concludeert de grootste krant van Duitsland.

"En dit alles terwijl het er juist naar uitzag dat Verstappen na één bocht alweer naar een makkelijke zege zou rijden. Maar de Red Bull-ster dwong zijn rode tegenstrever van de baan en incasseerde een tijdstraf van vijf seconden. Zelfs zonder die tijdstraf moest de drievoudig wereldkampioen de leiding trouwens al afgeven aan Leclerc. Daarna kon het spektakel echt beginnen!" Het heeft met name tot een beklijvende slotfase geleid, nadat de safety car naar binnen is gekomen. "Het was vooraan stuivertje wisselen zoals we dat in de Formule 1 al lange tijd niet meer hebben gezien. Aan het eind van de rit was eigenlijk niet zozeer een coureur de winnaar, maar was de Formule 1 als geheel de grootste winnaar."

L'Equipe: Fervent tegenstander van F1-show in Vegas wint de race

In Frankrijk is er naast Verstappen en Leclerc natuurlijk ook aandacht voor Esteban Ocon, die na een knappe inhaalrace vanaf P16 beslag wist te leggen op een vierde plek. Het levert de Alpine-coureur het rapportcijfer 8 op. Ook in de Franse sportkrant luidt de conclusie dat Las Vegas na een valse start aan de verwachtingen heeft voldaan. "Na Miami en Austin keerde de Formule 1 terug naar de Verenigde Staten. In Las Vegas werd er eindelijk een geweldige show neergezet, van de eerste bocht tot en met de allerlaatste ronde." Met de eerste bocht duidt L'Equipe natuurlijk op het moment van Verstappen en Leclerc. "Verstappen duwde de Monegask van de baan om de leiding over te nemen. Het was een gewaagde zet, die een paar ronden later werd bestraft met een tijdstraf van vijf seconden voor de Nederlander."

Daarna zou het tij nog keren. "De Red Bulls waren veel beter op de harde band dan op mediums", zag de journalist van dienst. Het brengt L'Equipe tot de volgende samenvatting van F1's terugkeer naar Las Vegas, na eerdere edities op de parkeerplaats van Caesars Palace in 1981 en 1982: "Voor deze eerste Grand Prix over The Strip van Las Vegas is de Formule 1 geslaagd in de opzet. Ondanks een lastige start van het weekend leverde de Amerikaanse locatie de gehele race show op. Het maakte zelfs één van de meest fervente tegenstanders, Max Verstappen, de winnaar van de dag."

Video: Het moment in bocht 1, de afstellingen bij Red Bull, de timing van de safety car en Ferrari's strategie geanalyseerd in een nieuwe F1-update