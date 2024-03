Marca: “Ferrari kiest met Hamilton voor commercie”

We beginnen onze trip door Europa in het land van winnaar Carlos Sainz, Spanje. “Heroïsche overwinning voor Sainz!”, kopt Marca vol trots. “Noch Charles Leclerc, noch Lewis Hamilton, maar Carlos Sainz is degene die Max Verstappen verslaat. De Spanjaard had een meesterlijke race en behaalde de 35ste F1-zege voor Spanje, nadat hij Max inhaalde in de openingsfase voordat laatstgenoemde uitviel.” Vanaf de eerste startrij sloot Sainz na het doven van de rode lichten nog aan bij polesitter Verstappen, maar even later ging hij de drievoudig wereldkampioen voorbij met DRS richting bocht 9. Kort daarna viel Verstappen uit met een remprobleem.

Marca schrijft harde woorden over de beslissing van Ferrari om Sainz na dit seizoen te vervangen door Hamilton. “Net als in Singapore 2023 is het Sainz die het onverslaanbare Red Bull verslaat. Als hij net als Hamilton een Brit was geweest, dan had de prestatie van Sainz een volledige documentaire verdiend: een overwinning vijftien dagen na het ondergaan van een operatie wegens een blindedarmontsteking. In Maranello, of eigenlijk Turijn, heeft men besloten om verder te gaan zonder hun momenteel beste rijder. Een coureur die in 2023 al voor Leclerc lag, wordt vervangen door een rijder die op zijn retour is. Hamilton viel uit, maar reed daarvoor al duidelijk achter George Russell. Dat geeft opnieuw aan dat hij niet meer de onbetwiste nummer één bij Mercedes is. Dit is geen beslissing op sportieve gronden, maar één voor de commercie.”

La Gazzetta: “Dit komt Sainz toe na alle tegenslag”

“Meraviglioso, Carlos Sainz junior!”, kopt La Gazzetta dello Sport, de grootste sportkrant van Ferrari-land Italië. Vrij vertaald: ‘Prachtig, Carlos Sainz junior’. “Dubbelzege voor Ferrari in Australië, met Leclerc op P2. Hetgeen bijna ongelooflijk werd geacht, is gebeurd in Melbourne. De derde race van het wereldkampioenschap is uitgelopen op een wonderlijke verrassing voor de Italiaanse tifosi, die ‘s ochtends al om 5.00 uur opstonden om andermaal hun vertrouwen in het steigerende paard te tonen. Zij zagen Verstappen al na een paar bochten uitvallen, gevolgd door een fraai optreden van Sainz. Hij is de echte held van dit weekend.”

“Na de teleurstelling over het niet verlengd zien worden van zijn contract afgelopen winter en de teleurstelling over het missen van de Grand Prix van Saudi-Arabië vanwege een blindedarmontsteking, heeft Carlos als een echte man gereageerd”, vervolgt La Gazzetta. “Zijn lichaam was nog niet topfit, maar toch heeft hij rijles gegeven. Het is niet eenvoudig om Leclerc te verslaan in de kwalificatie. Hij deed het en reed daarna de race van een kampioen, waarvoor hij ook terecht applaus kreeg van Charles. Heeft het uitvallen van Verstappen hem geholpen? Zeker, maar F1 draait ook om betrouwbaarheid. En als degene voor je wegvalt, dan moet je er staan. Hij stond er en het (vele) applaus komt hem, na alles wat hij heeft doorgemaakt, toe.”

Sky Sports: “Beslissing Ferrari komt onder vergrootglas te liggen”

Ook in Groot-Brittannië staat men uitgebreid stil bij de zege van Sainz, in de wetenschap dat hij nog geen zitje heeft voor het F1-seizoen 2025. “Zijn heel indrukwekkende start van het seizoen volgt nadat Ferrari heeft besloten om hem te vervangen door Hamilton voor volgend jaar. Een beslissing die nadrukkelijk onder het vergrootglas komt te liggen als Sainz deze sublieme vorm vasthoudt”, vermoedt Sky Sports. “Door zijn prestaties wordt hij snel de belangrijkste coureur die beschikbaar is op de rijdersmarkt voor 2025, waar Mercedes een vervanger voor Hamilton nodig heeft en Sergio Pérez een aflopend contract bij Red Bull heeft. De Spanjaard, die vorig jaar in Singapore al een einde maakte aan de recordreeks van Verstappen, is naast de Nederlander de enige coureur die heeft gewonnen in de laatste 21 F1-races.”

Verstappen kon in Australië zijn recordreeks van tien overwinningen evenaren, maar viel dus al in de openingsfase uit. “Verstappen was in de afgelopen twee seizoenen nagenoeg foutloos, al is zijn kenmerkende dominantie ook geholpen door de briljante betrouwbaarheid van de Red Bull”, gaat Sky verder. “De manier waarop Red Bull de eerste twee races van dit seizoen heeft gedomineerd met één-tweetjes voor Verstappen en Perez, leidde tot zorgen of de regerend kampioen bij de constructeurs het zelfs nog beter kon doen dan vorig jaar. Toen wonnen ze op één na alle 22 races. Omdat Pérez in Melbourne niet in staat was Ferrari en McLaren in de problemen te brengen, zal de neutrale kijker hopen op een spannendere titelstrijd dit seizoen. Er is echter weinig twijfel dat Verstappen als favoriet van start gaat in de volgende race, in Japan.”

Bild: “Rook of stof uit auto Verstappen? ROOK!”

“Red Bull-drama in Australië: Verstappen vat vlam en valt uit, Ferrari boekt dubbelzege”, zet het Duitse Bild boven het raceverslag. Verslaggevers Enrico Ahlig en Michel Milewski wisten eveneens dat de 26-jarige Limburger zijn recordreeks van tien overwinningen kon evenaren op Albert Park. Zover kwam het dus niet. “De megaserie is verscheurd! In de Grand Prix van Australië viel Verstappen met zijn Red Bull al na drie ronden uit. Na de start zag alles er nog goed uit: de wereldkampioen ging voor Sainz de eerste bocht in.”

Daarna veranderde alles. Bild: “Maar in de tweede ronde werden de fans in Australië gek: de Spanjaard passeerde de Nederlander! Waanzinnig. Verstappen deed meteen zijn beklag op de radio: ‘ik raakte de auto kwijt, ik weet niet wat er gebeurde’. Kan Verstappen vandaag ten val worden gebracht? Het antwoord kwam in de vierde ronde. Er kwam rook uit de Red Bull van Verstappen. Of was het stof? ROOK! Dat was het einde voor de wereldkampioen. Na 43 races zonder uitvalbeurt moest de Nederlander zijn wagen naar de pitstraat rijden, waar de rook heftiger werd. Vuur vormde zich rond het rechter achterwiel, de rem stond in brand. Sainz liet zich vervolgens de winst niet meer afnemen en reed op superieure wijze naar huis. Een wonder! Twee dagen geleden was het nog niet eens duidelijk of de Spanjaard kon meedoen na zijn blindedarmoperatie van twee weken terug. Leclerc maakte de rode overwinning perfect, door als tweede over de finish te komen.”

L’Equipe: “Einde aan reeks van 43 puntenfinishes”

“De Australische GP duurde niet lang voor de drievoudig wereldkampioen”, schrijft L’Equipe over Verstappen. “Aan het einde van de vierde ronde keerde hij terug naar zijn pitbox. Vanaf de tweede ronde voelde Verstappen dat zijn auto begon te glijden en hij klaagde erover via de radio. Vlak nadat Sainz hem inhaalde, begon zijn rechter achterrem te roken voordat deze in brand vloog en er een onderdeel explodeerde. De WK-leider beleefde zijn eerste uitvalbeurt sinds 10 april 2022, eveneens in Melbourne. Daarmee komt er een einde aan een reeks van 43 puntenfinishes.”

Perez kon de eer niet redden voor Red Bull, zag L’Equipe: “Red Bull had een teleurstellend weekend, met slechts een vijfde plaats voor Perez. Na een straf ging de Mexicaan als zesde van start, maar hij kwam nooit in de buurt van de McLarens en reed 56 seconden na de winnaar over de streep.” Die winnaar was Sainz, vanaf P2 op de grid. “In de kwalificatie was hij al succesvol en kietelde hij Verstappen. In de eerste ronden liet hij al zien over de wapens te beschikken om voor de winst te gaan. Dankzij de vier DRS-zones was hij in staat in het spoor van de Red Bull te blijven, voordat hij de koppositie greep in de tweede ronde. Daarna was het een rustige race voor hem, met een goed gecontroleerde voorsprong op zijn teamgenoot Leclerc. Ferrari boekte zo zijn eerste dubbelzege sinds Bahrein 2022.”

