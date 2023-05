Gazzetta dello Sport: Misschien wel de mooiste zege uit de loopbaan van Verstappen

In de grootste sportkrant van Italië wordt in de headline al gesproken van een ‘science fiction-comeback’ van Verstappen. De lofzang gaat in het vervolg van het raceverslag nog even door. “Simpelweg monsterlijk. De 38e F1-zege van Max Verstappen in de Grand Prix van Miami is misschien een van de mooiste, zo niet de mooiste uit zijn loopbaan. Eentje die voor altijd in het geheugen van de fans gegrift zal staan. Niet alleen omdat hij won vanaf de negende startpositie. Vooral omdat hij een show neerzette met het managen van de harde band waarop hij was gestart. Na zijn initiële inhaalrace was hij in staat om teamgenoot Sergio Perez bij te houden, die in ronde 21 nieuwe banden kreeg. Max ging tot ronde 46 door op de harde band en hield de Mexicaan op 17 seconden. Tegen alle logica in, tegen alle wetten van de fysica in. Hoe hij dat deed, weet niemand. Maar hij deed het. Na zijn stop was Perez slechts twee seconden weg. Hij passeerde hem simpel, en vernederde hem zelfs een beetje.”

Hoewel het een leuk schouwspel was voor de kijker, trekt de redacteur ook een pijnlijkere conclusie: “Dit was de doorsteek van het kampioenschap. Red Bull deed weer wat ze wilden, de vierde 1-2 in vijf races tijd. De impact van het optreden van Super Max is een stevige tik voor het zelfvertrouwen van Checo. En misschien ook voor Liberty Media, dat hoopte op een titelstrijd. Die lijkt na vijf races al over.”

Bild: 'Mad-Max' trapte de turbo in

‘Spektakuläre Verstappen-Aufholjagd’ staat er in chocoladeletters te lezen bij het Duitse Bild. De vele sterren in de paddock, de nieuwe podiumplaats van Fernando Alonso en de nephaven met toch een klein beetje water: deze zondag verbleekte alles bij het optreden van Max Verstappen. Dat concludeert de auteur van dienst: “Hoewel de regerend wereldkampioen vanaf de negende plaats aan de race begon, was hij niet te stoppen. De Hollander verloor zelfs een positie bij de start, maar toen trapte ‘Mad-Max’ de turbo in. Na vijftien ronden reed hij alweer op podiumkoers.”

Verstappen werd geholpen door zijn dominante Red Bull, maar ook door zijn adembenemende inhaalacties, zo staat er te lezen. Met name de dubbele inhaalactie op Charles Leclerc en Kevin Magnussen bracht de fans in vervoering: “Een Highlight-Überholung vanuit het niets! Maar hij ging nog even door…”. Het duel met teamgenoot Sergio Perez om de winst ging vooral om de strategie. “De Mexicaan kreeg al vroeg te maken met slijtende banden en werd steeds langzamer - en de wereldkampioen steeds sneller! Tien ronden voor het einde komt het tot een direct duel op de baan. En een ronde later heeft hij de Mexicaan al te pakken.”

Video: de fenomenale dubbele inhaalactie van Max Verstappen in Miami

Sky Sports: Overduidelijk wie de topcoureur is binnen Red Bull

Bij de collega’s van het Britse Sky wordt gesproken over een ‘stunning recovery’ van de tweevoudig wereldkampioen. De Red Bull-dominantie werd nogmaals tentoongespreid met een nieuwe 1-2 in Miami. Door pech in de kwalificatie moest Verstappen er nog flink voor werken, maar hij produceerde een ‘scintillating drive’, aldus het raceverslag. Daarmee liet hij weer eens zijn klasse blijken. “Op zondag was hij weer een klasse apart, net zoals eerder in het weekend. Verstappen zette een foutloze race neer. In de openingsfase bleef hij uit het gevaar, voordat hij een briljante dubbele inhaalactie op Magnussen en Leclerc uitvoerde. Vervolgens ging hij simpel voorbij aan Russell, Gasly, Sainz en Alonso om in ronde 15 al op de tweede plek te rijden. Cruciaal: slechts vier seconden achter Perez.”

Vanaf dat moment begon de strijd tussen de twee teamgenoten: “Het was duidelijk dat Verstappen het gehele weekend simpelweg sneller was dan Perez, en hij leek ook nog eens te profiteren van beslissing van het team om de strategie te splitsen.” Toen Verstappen eindelijk zijn harde band inwisselde voor zacht rubber, kwam hij weliswaar op de tweede plaats terug op de baan maar hij kon zijn rivaal kort voor zich zien. Lang duurde die strijd niet: “Perez was machteloos. Ondanks zijn verwoede pogingen pakte Verstappen in de eerste bocht van ronde 48 de leiding en verdween aan de horizon.” De conclusie na deze race is dan ook helder, volgens Sky: “Een zege in de sprint en de GP voor Perez in Azerbeidzjan gaf de Mexicaan de overtuiging dat hij een heel seizoen lang met zijn teamgenoot zou kunnen strijden om de titel. De prestatie van Verstappen op zondag was een goede reminder wie de overduidelijke topcoureur is binnen Red Bull.”

L’Equipe: Niets dan kruimels voor de concurrentie

Ook L’Equipe, de grootste sportkrant van Frankrijk, komt superlatieven tekort om de race van Verstappen te omschrijven. “De winnaar van de dag maakte er een grote show van. De Nederlander liet niets dan kruimels over voor zijn tegenstanders, inclusief zijn teamgenoot. Met een andere strategie zette de tweevoudig wereldkampioen een indrukwekkende snelheid neer om een gat te slaan met Sergio Perez. Regelmatig verbeterde hij de snelste raceronde.” Het eindresultaat is inmiddels bekend, met de vierde 1-2 van het seizoen voor Red Bul Racing. “Het team uit Milton Keynes heeft al meer dan het dubbele aantal punten van achtervolger Aston Martin”, zo luidt het antwoord op de vraag of de titelstrijd nog spannend is.

In de gebruikelijke juryrapporten krijgt Verstappen een 9 voor zijn optreden. De uitleg is als volgt: “De tweevoudig wereldkampioen heeft zijn kwaliteiten getoond in Miami, waar hij nog altijd de enige coureur is die er heeft gewonnen. Voorzichtig bij de start om zijn Red Bull niet te beschadigen, en vervolgens onaantastbaar tot de finish met een waanzinnig tempo op zijn harde banden. Hij liet zich gelden met een dubbele inhaalactie op Magnussen en Leclerc. Uiteindelijk was zijn strategie net zo beheerst als zijn inhaalactie op Sergio Perez voor de overwinning. De Mexicaan had nauwelijks kans om weerstand te bieden.”

