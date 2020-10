Internationale media over Hamilton, Verstappen en de Portugese GP

Gazzetta: Hamilton als legende, Ferrari toont teken van leven

We beginnen onze gang langs de internationale velden zoals gebruikelijk in Italië. 'Leggenda Hamilton' kopt de grootste sportkrant van het land aldaar. "Een historische overwinning voor de Britse Mercedes-coureur, die Schumacher heeft ingehaald en in Portimao de F1-coureur met de meeste overwinningen is geworden." Een bijzondere mijlpaal, zo luidt de conclusie terecht. "Je dacht het altijd van Michael Schumacher (91) en denkt het nu weer van Lewis Hamilton (92): wie kan dit record ooit nog verbreken en meer Formule 1 Grands Prix winnen?"

Max Verstappen, die momenteel op negen F1-zeges staat, heeft al gekscherend aangegeven daarvoor minimaal tot zijn veertigste verjaardag door te moeten rijden. Met de huidige krachtsverhoudingen moet Verstappen zich vooral gelukkig prijzen met een bezoekje aan het ereschavot, concludeert men bij de Gazzetta. "Op het podium zagen we Red Bull weer met zoals gewoonlijk Max Verstappen, die wellicht wel iets van zijn zelfvertrouwen had verloren door het incident met Sergio Perez aan het begin van de race." Dat voorval bleef echter onbestraft, waarna Verstappen tamelijk onbedreigd naar P3 kon rijden, ruimschoots voor Charles Leclerc."Ferrari kwam wel degelijk met iets meer zelfvertrouwen dan voorheen uit deze race. Vooral dankzij Leclerc, die op zaterdag een uitstekende kwalificatie afwerkte en op zondag de progressie van de SF1000 nog eens toonde door het maximaal haalbare resultaat te scoren."

Bild: Zelfs Gasfuß-Krampf kan Hamilton van record afhouden

In Duitsland vanzelfsprekend ook niets dan lof voor Hamilton, al concludeert Bild wel dat de Britse veelwinnaar er in de Algarve hard voor moest vechten. "Zijn rit naar de eeuwigheid werd een soort van martelgang voor Hamilton", stelt men met gevoel voor drama. Daarmee duidt de journalist van dienst natuurlijk op de hectische openingsfase en vooral op zijn fysieke ongemakken. "In de slotfase van de race had Hamilton last van kramp in zijn rechterkuit, uitgerekend het been waarmee hij het gaspedaal moest intrappen." De conclusie luidt dan ook: "Mit Gasfuß-Krampf an Schumi vorbei." Dat laatste kon omdat de concurrentie tegen die tijd al lang en breed was geslagen. "Het grote getal in de Formule 1 is niet langer 91 maar juist 92."

Wat betreft Verstappen refereert Bild nog even subtiel aan het vreemde moment op vrijdag met Lance Stroll. "In de eerste ronde reed Sergio Perez verloren achter de rest van het veld aan, nadat Verstappen tijdens de race ook met die tweede Racing Point wist te crashen. In de vrije training had hij Lance Stroll al een keer te pakken gehad." De Limburger kon zijn weg zoals bekend zonder schade vervolgen, met zijn negende podiumplek van het F1-seizoen 2020 tot gevolg. Winst heeft er echter geen moment ingezeten op het fraaie circuit van Portimao. "Hamilton wist met maar liefst 25 seconden voorsprong te winnen en is daarmee ook meteen het volgende Schumi-record (zeven wereldtitels) genaderd."

Sky Sports: Leclerc briljant namens Ferrari, Verstappen sloopt Albon

Dat laatste aspect is ook in Groot-Brittannië bekend, zo heeft men het telraam er bij Sky Sports alvast bij gepakt. "Twee weken na het evenaren van het onhaalbaar geachte aantal van 91 overwinningen, dat Michael Schumacher in 2006 heeft neergezet, heeft Hamilton het record nu alleen in handen. De overwinning in Portugal brengt hem in het gunstige geval ook nog maar twee races verwijderd van een zevende wereldtitel, waarmee hij op gelijke hoogte komt met de Duitser." De Britten stellen verder dat de race in Portimao vermakelijker was dan dat de uitslag doet vermoeden. "Hamilton won met een riante voorsprong, maar heeft er echt voor moeten werken nadat hij in een hectische openingsfase terugviel van de eerste naar de derde plek."

Laatstgenoemde positie zou uiteindelijk ten deel vallen aan de beste Red Bull-coureur van het weekend. "Max Verstappen werd maar weer eens derde in zijn Red Bull, voor Charles Leclerc die met een werkelijk briljante race P4 pakte voor Ferrari." Briljant, zo valt de race van de worstelende Alexander Albon bepaald niet te typeren. "Alex Albon is maar weer eens een coureur gebleken die ondervindt hoe lastig het is om tegen zo'n teamgenoot op te boksen. Hij beleefde zondag een race om snel te vergeten, werd op een ronde gezet door Verstappen en kwam puntloos als twaalfde aan de finish." Vraag is alleen of de Red Bull-kopstukken ook bereid zijn om deze worsteling 'snel te vergeten', zeker met de rijderskeuze voor 2021 in zicht.

L'Equipe: Hamilton 'de majesteit' van F1, Gasly maakt ijzersterke indruk

We sluiten de ronde zoals gewoonlijk af met de rapportcijfers van het Franse L'Equipe. Het mag geen verrassing heten dat het hoogste rapportcijfer andermaal past bij de man met het startnummer 44. Hamiltons ritje in 'de achtbaan van de Algarve' wordt beoordeeld met een 9.5. "Een passend cijfer voor zijn hele oeuvre. Het recordaantal overwinningen van Michael Schumacher verbreken verdient immens alle lof." Dat geldt ook voor de race in Portugal, al was het volgens L'Equipe net iets minder spannend dan de bovenstaande voorstellingen van Duitse dan wel Britse collega's. "Hij heeft zijn Mercedes in de lichte regen, die zo zeldzaam is in de Algarve, op de baan gehouden en hoefde nadien niet eens het uiterste van zijn talent te vragen. Gewoon het maximale uit die zwartgemaakte Zilverpijl halen, volstond ditmaal om te winnen."

Waar Hamilton 'Le Majesté' wordt genoemd zat er voor de beoogde kroonprins in F1 niet meer in dan het laatste stekje op het ereschavot. "Max Verstappen hield zich bovenal staande na een verraderlijke stolfase en wist zo opnieuw een podium te scoren in dit F1-jaar." Dat is Pierre Gasly dit seizoen eenmaal gelukt, met die prachtzege op Monza. De Fransman komt volgens Christian Horner niet meteen in aanmerking voor de opvolging van Albon bij Red Bull, maar kan in eigen land wel op veel lof rekenen na opnieuw een puike prestatie. "Opnieuw heeft deze Franse piloot de kleuren van AlphaTauri laten schitteren en verborg hij zijn eigen enthousiasme niet", duidt men op zijn uitgelaten boordradio's. "Pierre Gasly wist voor de zesde keer in zijn nog altijd jonge F1-carrière naar de top-vijf te rijden en genoot daar met volle teugen van." Naast P5 mag hij het rapportcijfer 8.5 meenemen uit de Algarve.