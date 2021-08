Internationale media over Bottas, Verstappen en Ocon in Hongarije

Gazzetta: Een race zoals we nog nooit hebben gezien

In de fameuze roze sportkrant van Italië kopt men ‘Ocon trekt de joker in Hongarije’, om het raceverslag te beginnen met ‘Un GP di F1 mai visto’, oftewel een GP zoals we die nog nooit hebben gezien. “Carambolage bij de start, de herstart met slechts één rijder op de grid, de diskwalificatie van Sebastian Vettel in de avond. Als dit geen show is…! Aan het einde van deze roulette op vier wielen komt Esteban Ocon als winnaar uit de bus.”

Door de overdaad aan onderwerpen werd de mêlee bij de start met een korte opmerking afgedaan. “Het incident veroorzaakt door Bottas en Stroll is een korte samenvatting waard: de Fin en de Canadees maakten een fout in de regen en schakelden daarmee een flink aantal andere rijders uit: Leclerc, Norris en Perez. Ricciardo en Verstappen moesten achteraan aansluiten met een beschadigde wagen.”

De Gazzetta-verslaggever zat na de bizarre herstart de gehele race op het puntje van zijn stoel. “De laatste twintig ronden hadden het script van een thriller. Ocon en Vettel knokken voor de zege, Sainz (de student) jaagt op de derde plaats, Alonso (de meester) en Hamilton (de T-Rex) streden wiel aan wiel. Een spectaculair duel tussen de twee, waarbij Hamilton alleen maar kon winnen door een klein foutje van de Spanjaard. Een totaal spektakel, een onvergetelijke GP.”

Bild: Vraag aan vrienden of je deze race terug mag kijken

De groot krant van Duitsland zit op dezelfde lijn en kopt 'Das irrste Rennen der Saison', oftewel: de meest bizarre race van het F1-seizoen 2021. Dat zegt op zichzelf al iets, aangezien de eerste seizoenshelft veel meer spektakelstukken heeft opgeleverd. Wat er in Hongarije gebeurde, staat volgens de (afzwaaiende) verslaggever van Bild echter nog een trapje hoger: “Als u deze race niet hebt gezien, vraag dan onmiddellijk aan een vriend of vriendin met een abonnement of u deze race zo snel mogelijk terug mag kijken. De GP van Hongarije is namelijk één van de meest spectaculaire en meest wilde races van de voorbije jaren geweest. En zeker de mooiste Grand Prix van dit seizoen.”

De amusementswaarde is tweeledig, te beginnen met het kegelwerk van Bottas. “Een desastreuze actie van de Fin. Hij was veel te laat met remmen, knalde vol achterop Norris en ruimde daarmee ook beide Red Bulls uit de weg. Daarna kregen we wel een prachtig duel tussen Mick Schumacher en Max Verstappen (ja, dat leest u toch echt goed)”, voegt Bild voor de zekerheid maar even toe. Vervolgens lag de weg open voor een daverende verrassing. “Alonso verdedigde fenomenaal en heeft laten zien nog steeds één van de allerbeste coureurs ter wereld te zijn. Mede daardoor zou Esteban Ocon na zeventig ronden voor het eerst en volledig onverwacht een race winnen in de koningsklasse.” De (voorlopige) diskwalificatie van Sebastian Vettel is wel een ferme streep door de rekening vanuit Duits oogpunt, maar verder rest Bild niets anders dan te zeggen: “Was für eine Show. Danke Budapest. Danke Formel 1.”

Sky Sports: Middag Verstappen verknald door Bottas, Alonso sterk

In Groot-Brittannië spreken ze van ‘a shock win’ voor Ocon in zijn Alpine. “Esteban Ocon heeft zijn eerste zege te pakken en die is, tijdens een zeer chaotische GP, volledig uit het niets gekomen.” De eerlijkheid gebiedt echter te zeggen dat het niet volledig uit het niets is gekomen, aangezien Bottas de helpende hand flink heeft toegestoken door de meeste favorieten kansloos te maken. “Verstappen is zijn WK-leiding bijvoorbeeld kwijt na een negende plek, die vooral het gevolg was van chaos bij de start. Zijn middag is verknald doordat Valtteri Bottas de controle over zijn Mercedes verloor en daarmee een spoor van vernieling heeft nagelaten. Het leidde ertoe dat meerdere auto’s al meteen klaar waren na de eerste bocht.”

Voor Verstappen was dat laatste formeel niet het geval, al viel er met een zwaar beschadigde auto ook geen eer meer te behalen. Het geheel leek de weg vrij te maken voor een ‘easy win’ van Hamilton, maar een kapitale fout op tactisch vlak besloot anders. “Hamilton behield de leiding vanaf pole, maar nadat de brokstukken tijdens een rode vlag-fase waren opgeruimd, vond hij zichzelf alleen op de startgrid.” Een tamelijk surreëel beeld was het gevolg, net als een pitstop die hem achteraan het veld bracht. “Het beeld van Hamilton die alleen klaar stond voor de herstart viel bijna niet te geloven. Hamilton kwam terug op de veertiende plaats, maar wist zich met behulp van de Mercedes-strategie nog wel knap terug te knokken naar het podium."

Dat het bij een podiumstek bleef en niet overwinning nummer honderd heeft opgeleverd, is voor een belangrijk deel te danken aan de ervaren en geslepen Alonso. “De Spaanse veteraan heeft Hamilton echt laten werken voor zijn plek. Hij gebruikte al zijn ervaring om een veel snellere auto van het lijf te houden. Doordat hij de opmars van Hamilton wist te vertragen, kon Mercedes het eigenlijk wel vergeten om Ocon nog te verschalken voor winst.” Dat laatste is gebleken, waardoor Ocon kan terugkijken op de mooiste dag uit zijn carrière. “Een fenomenale Grand Prix heeft ertoe geleid dat Esteban Ocon nu ook in de boeken staat bijgeschreven als F1-racewinnaar. De 24-jarige Fransman had voor deze zondag nog nooit een ronde aan de leiding gereden in F1.”

L’Equipe: Keizerlijke Ocon, domkop Bottas In Frankrijk is er natuurlijk alle aandacht voor de overwinning van hun landsman Esteban Ocon. In de gebruikelijke beoordeling krijgt hij 20 van de 20 punten met daarbij de opmerking “keizerlijk”. Valtteri Bottas daarentegen krijgt als “domkop” een score van 1 uit 20. Ook in L’Equipe wordt het bizarre verloop van de race aangehaald: geen scriptschrijver zou dit hebben bedacht. “Karakteristiek voor een goede serie: voor de break een laatste aflevering vol twists waardoor de kijker ademloos toekijkt en ongeduldig achterblijft voor wat er komen gaat. De Grand Prix van Hongarije voldeed aan deze voorwaarden, voor de zomerstop in de F1. Met Esteban Ocon als verrassende held in een ongelofelijke race. Daarmee werd hij de veertiende Fransman met een Formule 1-zege.” De chaotische start, veroorzaakt door “domkop Bottas” zorgde voor nieuwe kansen, zeker toen Hamilton als enige op de startgrid verscheen. Ocon kreeg zo de leiding in de schoot geworpen: “Hij weerstond meer dan zestig ronden de bijna onhoudbare druk van Sebastian Vettel. Hamilton maakte een fantastische comeback, met als hoogtepunt de geweldige strijd met de andere Alpine van Fernando Alonso en een succesvolle undercut op zijn rivaal voor de titel Max Verstappen.” De Nederlander wordt nog even aangehaald als “de grootste verliezer van het weekend”: “Hij kon nergens heen bij de startcrash en bleef achter met een aan elkaar geplakte wagen. Daardoor kon hij zich nooit mengen in het duel vooraan en pakte hij de negende plaats mee als beloning voor de moeite. Hamilton heroverde de leiding in het WK.” Video: De pech van Verstappen, de blunder van Bottas en het fantastische teamwork van Alpine besproken in een nieuwe F1-update