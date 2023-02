Dit schrijven internationale media over de F1-test in Bahrein

BBC: Red Bull voert de grote drie aan

"Max Verstappen straalt vertrouwen uit na test in Bahrein", kopt het Britse BBC naar aanleiding van de driedaagse wintertest. Dat vertrouwen heeft de redacteur van dienst ook in de tweevoudig wereldkampioen, die tijdens de test alleen gestopt kon worden door een olielek op de vrijdagmiddag: "De Nederlander gaat de openingsrace van het seizoen in als de torenhoge favoriet om zijn derde wereldtitel te pakken." Ook Red Bull Racing kan rekenen op de nodige complimenten. Het Oostenrijkse team wordt aangemerkt als het team dat de traditionele top-drie aan gaat voeren. "De nieuwe Red Bull is een evolutie van het ontwerp dat hem vorig jaar naar een van de dominantste F1-titels ooit leidde. De auto zag er snel, stabiel en goed uit vanaf het moment dat die op de eerste dag uit de pits kwam, zonder dat de coureur moeite leek te doen."

Daar waar Red Bull wordt gezien als de belangrijkste kanshebber op de titels, wordt Ferrari aangewezen als de belangrijkste uitdager. "Het is niet verstandig om te veel af te leiden uit de test. Prestaties zijn lastig op waarde te schatten en dingen kunnen vertekenen. Teams die snel lijken in het voorseizoen, presteren niet altijd goed bij de eerste race en vice versa. Er zijn enkele tekenen dat Red Bull de favoriet lijkt, maar ook dat Ferrari daar niet ver achter zit." Op basis van de test wordt Aston Martin gebombardeerd tot de favoriet om het middenveld aan te voeren, maar de verdere verhoudingen in dat deel van het veld zijn minder helder. Ook het AlphaTauri van Nyck de Vries behoort daartoe. "Alfa Romeo's Valtteri Bottas en AlphaTauri's Yuki Tsunoda eindigden de test op P3 en P6. In realiteit lijken deze teams echter op hun gebruikelijke plek in de tweede helft van het middenveld te staan, samen met Haas, Williams en McLaren. Hun volgorde is lastig te voorspellen."

Bild: Oude leider is waarschijnlijk ook de nieuwe

Ook het Duitse Bild wijst Red Bull Racing aan als de favoriet voor het F1-seizoen 2023. "Dit Formule 1-team rijdt al als een wereldkampioen", verwijst de auteur van dienst naar de Oostenrijkse formatie, die tijdens de driedaagse test een sterke indruk achterliet. De snelheid leek makkelijk te komen bij de RB19, waarbij zowel Sergio Perez als Max Verstappen goed voor de dag kwam. Na de wereldtitels in 2022 gold Red Bull al als het te kloppen team, de tests hebben dat beeld vooralsnog bevestigd. "De oude leider is waarschijnlijk ook de nieuwe! De RB19 is betrouwbaar en snel. Kijkend naar de top-drie lijkt Red Bull met een voorsprong uit de tests te komen." De conclusie is dan ook helder: "Red Bull wordt in de paddock nog steeds gezien als de duidelijke nummer één."

De strijd om de tweede plaats gaat volgens het dagblad tussen Ferrari en Mercedes, waarbij Ferrari een net iets betere indruk achterliet in Bahrein. Samen met Red Bull vormen deze teams afgetekend de top-drie, die "ver voor ligt op de rest". Daarachter is men positief verrast over Aston Martin, dat als belangrijke kandidaat wordt gezien om de vierde plaats over te nemen van Alpine. Minder lovende woorden zijn er voor AlphaTauri. De kleine Italiaanse formatie besloot de test met de zesde tijd van Yuki Tsunoda en de Japanner reed samen met Nyck de Vries de meeste ronden van alle teams, maar toch heeft de AT04 geen goede indruk achtergelaten in Duitsland. "Vorig jaar was het juniorteam van Red Bull teleurstellend voorlaatste. De nieuwe auto ziet er echter ook niet echt veelbelovend uit", gevolgd door een harde conclusie: "Dit kan een heel moeilijk jaar worden."

Verstappen klokt snelste tijd op eerste testdag in Bahrein

AS: Onduidelijk wie Verstappen en Red Bull kan bedreigen

De Spaanse sportkrant AS heeft natuurlijk veel aandacht voor de goede prestaties van Fernando Alonso en Aston Martin tijdens de wintertest. "Alonso is enthousiast over Aston Martin", zo leest de titel van de analyse van de testdagen in Bahrein. De AMR23 viel op de eerste dag stil met een technisch probleem, maar liet daarna - met name in handen van de Spanjaard - goede dingen zien. Dat geeft de Spaanse burger moed: "Als we Red Bull - dat in een andere melkweg zit - niet meerekenen, dan is de AMR23 de grote sensatie geweest in Bahrein. Eenmaal in actie zullen we zien of het genoeg is om te vechten om de eerste posities, of er zo nu en dan podiums behaald kunnen worden óf dat het team toch geen goud in handen heeft." Tegelijkertijd erkent de auteur ook dat het nog helemaal niet zeker is dat Aston Martin ook echt de vierde auto op de grid heeft, doordat Alpine weinig heeft laten zien. "Maar Alonso is in ieder geval enthousiast over Aston Martin en dat zegt veel."

Ook over Red Bull is het Spaanse medium dus te spreken, getuige de uitspraak dat het team in een andere melkweg zit. "Op dit moment valt op te maken dat de Red Bull het sterkste is, ongeacht of de auto bestuurd wordt door Max Verstappen of Sergio Perez", luidt het eerste oordeel op basis van de drie testdagen in Sakhir. De verwachting is op dit moment dat de twee coureurs van de Oostenrijkse formatie samen gaan uitvechten wie de wereldtitel voor zich opeist, al heeft Verstappen een streepje voor. "De tweevoudig wereldkampioen begint als de grote favoriet voor de titel, met Perez als het alternatief. Verder is het onduidelijk wie het ongelijk van deze voorspelling kan bewijzen." Ferrari wordt aangewezen als de naaste achtervolger, nadat het goede snelheid en uitmuntende betrouwbaarheid liet zien, al wordt de bandenslijtage beangstigend genoemd. "Vorig jaar was Ferrari nog het beste team van de tests, dus iedereen weet dat er geen conclusies aan te verbinden zijn."

Gazzetta dello Sport: Red Bull is beangstigend

Ook in Italië, toch het land van Ferrari, is de consensus dat Red Bull Racing als favoriet aan de Grand Prix van Bahrein begint. Het rapportkaartje van de renstal van Max Verstappen bij de Gazzetta dello Sport wordt geopend met een heel korte conclusie: "Red Bull is beangstigend." Natuurlijk wijst de sportkrant erop dat de resultaten van de tests geen garanties bieden voor als er daadwerkelijk geracet wordt. "Maar in deze tests zagen we Verstappen en Perez zonder grote problemen rijden. Daardoor wordt de indruk gewekt dat Red Bull een toch al snelle auto heeft kunnen verfijnen." Er wordt verwacht dat Red Bull goed uit de startblokken komt, ook omdat het team dit jaar te maken heeft met de beperking van de tijd in de windtunnel en daardoor mogelijk minder goed kan doorontwikkelen. "Ze willen sterk starten, meteen veel punten scoren en daarna de opmars van de rivalen managen."

Voor Ferrari heeft het medium goede hoop dat het de strijd met Red Bull aan kan gaan. "Het positieve aspect is dat men qua snelheid altijd het dichtste in de buurt van Red Bull komt, daarmee is er een goed startpunt." Ook Aston Martin heeft een goede indruk achtergelaten op de schrijver van dienst, terwijl Mercedes en McLaren dat juist niet hebben gedaan. Wel zijn er lovende woorden voor Nyck de Vries, die aan de vooravond van zijn eerste Formule 1-seizoen staat. Hij wekte echter de indruk dat hij al langer op de grid staat namens AlphaTauri. "Het team uit Faenza liet zich zien met Nyck de Vries, die zich al helemaal op zijn gemak leek te voelen en bevestigde dat hij een coureur is die in staat is om snel te leren."

