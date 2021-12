Dit schreven internationale media over Verstappen en Hamilton in Abu Dhabi

Sky Sports: Een seizoenseinde met drama en een zeer controversieel luchtje

“Een dramatisch en controversieel seizoen eindigde met een dramatische en controversiële laatste ronde”, opent het verslag van het Britse Sky Sports op passende wijze. In het grootste deel van de race lijkt er niets aan de hand voor Lewis Hamilton, die relatief eenvoudig op weg lijkt naar zijn achtste wereldtitel. Opeens gaat het mis bij Nicholas Latifi, die de safety car naar buiten brengt en alles verandert. “Een seizoenseinde met drama en een zeer controversieel luchtje”, schrijft de auteur van dienst. “Een bericht van de wedstrijdleiding meldde in eerste instantie dat de rijders met een ronde achterstand niet mochten inhalen, tot verrassing van Red Bull-baas Christian Horner, maar een tweede bericht halfweg de voorlaatste ronde gaf hen toch groen licht. Maar alleen de vijf coureurs die op dat moment tussen de twee kampioenschapskandidaten reden. Dat bracht Hamilton en Verstappen achter elkaar terug aan de kop en direct begon de 58e en laatste ronde. Ondanks protesten van een boze en vol ongeloof verkerende Mercedes-baas Toto Wolff in het radiocontact met de FIA-wedstrijdleider Michael Masi, werd de race herstart.”

Hoe die laatste ronde afliep weten we inmiddels allemaal, waardoor Verstappen geschiedenis schreef. “Verstappen won als eerste Nederlander de titel, en na Sebastian Vettel als tweede Red Bull-coureur. Mercedes pakte desondanks de achtste opeenvolgende constructeurstitel, maar die indrukwekkende prestatie is niet meer dan een doekje tegen het bloeden.”

Bild: De oranje gekleurde menigte staat op de banken!

“Verstappen ist Weltmeister. Spektakel-Triumph in der letzten Runde!”, valt er in chocoladeletters te lezen bij het Duitse Bild. Ook hier zat de redactie op het puntje van de stoel en met de mond open van verbazing: “De Nederlander haalde in een knotsgekke slotfase Lewis Hamilton in. De race was qua spanning bijna niet te overtreffen. Een uniek einde van een ongelofelijk seizoen!” De gekte begint vijf ronden voor het einde wanneer de safety car naar buiten komt. Ook hier concludeert men dat de wedstrijdleiding niet altijd even daadkrachtig optrad. “Curieus: Tussen Verstappen en Hamilton mogen de rijders op een ronde achterstand blijven zitten. Normaliter worden zij voorbijgelaten om achter aan het veld aan te sluiten. Dat zorgt ook bij Red Bull voor verwarring. Een paar seconden later volgt duidelijkheid: Verstappen ligt toch tweede." Dat resulteert in de sprintrace over een ronde voor de wereldtitel. "Bij de herstart rijden de twee bijna naast elkaar. Hamilton positioneert zich slim en houdt de leiding. In bocht 5 van de allerlaatste ronde komt de Hollander voorbij, en is wereldkampioen!”

“Na een korte tweestrijd gaat de Red Bull ervandoor. De oranje gekleurde menigte staat op de banken! Een finale waar de hartslag grote hoogten aannam. En de Formule 1 heeft een nieuwe wereldkampioen.”

Gazzetta dello Sport: Het gevoel dat deze titel beslist is door de stewards

“Verstappen mondiale all'ultimo giro! Hamilton k.o. in un finale pazzesco” kopt de meest bekende sportkrant van Italië veelzeggend. Ook hier draait het volledige raceverslag eigenlijk over de laatste paar minuten van het knotsgekke seizoen. “Mirakel in Abu Dhabi, althans vanuit het oogpunt van Max Verstappen, de nieuwe, welverdiende Formule 1-kampioen. De heerschappij van Lewis Hamilton eindigde in de laatste ronde van een race waar nog eeuwen over nagepraat zal worden, net toen de Engelsman op weg was naar zijn achtste titel. In plaats daarvan had de magie van dit kampioenschap nog een laatste, sensationele wending in petto. Dit zou niet mogelijk zijn geweest zonder de crash van een coureur die tot nu toe anoniem was, maar wiens naam iedereen zich nu voor altijd zal herinneren: Nicholas Latifi.”

Het vervolg is bekend: Verstappen pakte op zachtere banden de zege en daarmee de wereldtitel. Mooi oog voor detail van de Italiaanse journalist: “We kunnen ons niet voorstellen hoe vader Jos zich gevoeld moet hebben bij het vallen van de vlag, denkend aan die eerste kartraces op koude, noordelijk gelegen circuits, nadat deze lange reis eindigde in de hitte van een ongelofelijke avond in Abu Dhabi. De zoetste dromen worden soms werkelijkheid.”

In de juryrapporten krijgt Max Verstappen een 10 toebedeeld, Lewis Hamilton krijgt een 9 voor zijn optreden. Het meest opvallende is de 2 voor wedstrijdleider Michael Masi: “Het begint slecht, nadat de actie van Hamilton in de eerste ronde als legitiem wordt beoordeeld, en het eindigt nog veel slechter door het ballet met de gelapte coureurs achter de safety car. Dat brengt het gevoel teweeg dat de titel uiteindelijk beslist is door de stewards.”

L’Equipe: Ongelofelijk scenario

“Max Verstappen is de nieuwe wereldkampioen in de Formule 1!”, opent het verslag van de Franse sportkrant L’Equipe, “al heeft de Nederlander minder dan een ronde van de Grand Prix in Abu Dhabi aan de leiding gereden”, zo beschrijft men al direct het bizarre slot. “Hamilton legde een betere snelheid aan de dag. Niets wees op iets anders dan een overwinning van Hamilton en zijn achtste wereldtitel. We moesten uiteindelijk wachten tot de laatste ronde van de laatste GP om de naam van de wereldkampioen van het seizoen 2021 te kennen. Aan het einde van een ongelofelijk scenario was het Max Verstappen die de overwinning en de titel stal van Lewis Hamilton.”

Verstappen wordt door de krant in een rijtje gezet met andere unieke iconen uit de sport als Johan Cruijff, Marianne Vos en Pieter van den Hoogenband. In het gebruikelijke juryrapport van de krant krijgt de Nederlander 20 van de 20 haalbare punten toebedeeld. “Natuurlijk deed de Nederlander niet alles goed in deze Grand Prix. Verre van. Maar aan het einde van de 58 ronden tellende Abu Dhabi Grand Prix was Max Verstappen de 34e wereldkampioen uit de historie. Achter het stuur van een Red Bull die veel langzamer was dan de Mercedes van Hamilton. Met één mogelijkheid om de situatie om te draaien in de laatste ronde, pakte Verstappen briljant zijn kans om vervolgens de tegenaanval van Hamilton te counteren. Deze zondag, 12 december, werd een Nederlander Formule 1-wereldkampioen.”

De wedstrijdleiding kwam er minder goed vanaf met 3 van de 20 punten: “Net zoals in de afgelopen weken het geval was, begrijpen we de beslissingen van de FIA tijdens deze race niet allemaal. Dat begon al in de eerste ronde. Hamilton sneed de eerste bocht af en won daarmee een seconde, maar er werd geen onderzoek gestart. De lange virtual safety car na de uitvalbeurt van Giovinazzi had ook een safety car kunnen worden. Maar het ergste moest nog komen. De FIA wist niet wat het moest doen na de crash van Latifi. Zou de race eindigen achter de safety car? Een rode vlag met een staande herstart zoals Baku? De ronden gingen voorbij en er kwam maar geen informatie. Tot de laatste misstap.”

F1-update: De zinderende finale nabesproken