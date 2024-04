Dit schrijven internationale media over soevereine Verstappen in F1 Japan

Sky Sports: “Verstappen leidt klinkende dubbelzege voor Red Bull”

Max Verstappen boekte in de Grand Prix van Japan zijn derde overwinning van het seizoen. Dat deed de Nederlander, evenals in Bahrein en Saudi-Arabië, met veel machtsvertoon. Twee weken geleden viel Verstappen nog uit in Australië. “Verstappen keert terug op het winnende pad. Hij leidt een klinkende dubbelzege voor Red Bull in Japan”, schrijft Sky Sports. “Twee weken na zijn schokkende uitvalbeurt in Australië, zijn eerste in twee jaar tijd, slaat Verstappen op dominante wijze terug op Suzuka. De wereldkampioen verslaat zijn teamgenoot Sergio Pérez met twaalf seconden verschil.”

Dat Red Bull het zondag eenvoudig had, kwam als een kleine verrassing. Niet in de laatste plaats voor het team zelf. “Nadat Verstappen zijn vierde opeenvolgende pole-position van het seizoen had gepakt, werden de wenkbrauwen gefronst. De Nederlander en teamgenoot Pérez stelden na de kwalificatie dat de race pace van hun RB20 op Suzuka misschien niet zo superieur is als normaal”, vervolgt Sky Sports. Bij zowel de eerste start als de herstart behielden de Red Bulls echter P1 en P2. “Daarna vertelde de tijdenlijst een bekend verhaal, met Verstappen die gestaag wegreed bij Perez, die zelf een gezonde voorsprong opbouwde ten opzichte van de nummer drie”, besluit Sky Sports.

Marca: “Wettelijke gewoonte om Leclerc het voordeel te geven losgelaten”

Het Spaanse Marca schreef na de triomf van Carlos Sainz in de Grand Prix van Australië harde woorden over de beslissing van Ferrari om de Madrileen na dit seizoen in te ruilen voor Lewis Hamilton. Ook op Suzuka was Sainz de betere ten opzichte van zijn teamgenoot Charles Leclerc, terwijl Hamilton opnieuw een bijrol speelde. Ditmaal is Marca echter milder. “Verstappen heeft de Grand Prix van Japan gewonnen, zijn derde zege van het jaar, waarmee hij zijn koppositie in het WK verstevigt”, begint de sportkrant het raceverslag. “De Nederlander won zonder enige problemen voor Checo Pérez.”

Daarna richt Marca zich op Sainz. “De grote hoofdrolspeler van de dag was opnieuw Carlos Sainz. Hij kwam stap voor stap terug om Lando Norris en Leclerc te verslaan, om zijn derde podiumplek in drie races te pakken. De vierde ontbreekt alleen maar vanwege een blindedarmontsteking in Saudi-Arabië”, is Marca stellig. Het prijst de tactiek van Ferrari: Leclerc hield Norris enige tijd achter zich, waarvan Sainz profiteerde. “Een meesterzet. Perfect teamspel”, aldus Marca. “Ze hebben de oude, wettelijke gewoonte om Leclerc het voordeel te geven losgelaten. Ze hebben door dat Sainz het momentum heeft en willen daarvan profiteren in het kampioenschap voor constructeurs en wie weet wat er dan gebeurt… Nu staat Charles derde in het WK, maar Carlos staat al vierde op slechts vier punten achterstand, ondanks één race minder te hebben gereden.”

Bild: “Alles is weer normaal!”

Bij het Duitse Bild heeft men genoten van een 'waanzinnige Formule 1-ochtend', als we de kop mogen geloven. "Alles is weer normaal!", oordelen zij na de derde zege van Verstappen dit seizoen. Met name de marge waarmee hij wint doet weer denken aan de races in Bahrein en Jeddah. "Red Bull racete niet alleen naar een één-twee overwinning in Japan, maar nam ook de dubbele leiding in het coureurskampioenschap. Een situatie waar Mercedes op dit moment alleen maar van kan dromen", wijzen ze meteen naar het Duitse team. "George Russell eindigt zevende, teamgenoot Lewis Hamilton slechts negende. Dit wordt mogelijk gemaakt door de zevenvoudig wereldkampioen zelf!", doelen zij op het feit dat de Brit zelf opperde om van positie te wisselen. "Hamilton bewijst een teamspeler te zijn!" Maar wel met de kanttekening: "Hij kan niet zo goed overweg met zijn banden als zijn landgenoot."

Voor die situatie is er veel aandacht voor de crash tussen Albon en Ricciardo. "Wie de schuldige is van de crash wordt betwist", schrijft de redacteur van dienst. "Ricciardo, die voor Albon uitkwam in bocht twee, bleef naar rechts sturen en gaf de Britse Thai nauwelijks ruimte. Hij trekt zich echter ook niet terug en raakt met zijn linkervoorwiel de rechterachterband van de RB. Beiden vliegen het grind in en raken hard de bandenstapels. Hun werkdag is voorbij na een paar seconden en slechts twee bochten."

La Gazzetta: “Bevestigt kwaliteit RB20”

Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport oordeelt dat voor Verstappen 'alles gemakkelijk' was in de vierde race van het kampioenschap. Uiteraard staat men in Italië ook stil bij de 'mooie comeback' van Charles Leclerc en de keurige derde plek van Carlos Sainz terwijl Mercedes simpelweg als 'slecht' bestempeld wordt. "Red Bull is weer goed op dreef. Op Suzuka domineerden Max Verstappen en Sergio Perez de Japanse Grand Prix, die volgde op de misstap in Australië waar het de Ferrari's waren die de triomftocht van de wereldkampioenen tot dan toe onderbraken. In Japan werd de orde weer hersteld. Ferrari bevestigde zichzelf met autoriteit als de tweede kracht in dit wereldkampioenschap met een mooi podium, bemachtigd door Carlos Sainz en met Charles Leclerc uitstekend vierde met een comeback vanaf de achtste plaats op de grid."

"Er werd gehoopt, gespeculeerd, dat de Ferrari de Red Bull wat meer zou kunnen uitdagen op racetempo. Maar deze race, op een circuit dat zeer veeleisend is als het gaat om het vermogen om met bandendegradatie om te gaan, bevestigde de kwaliteit van de RB20", vervolgt La Gazzetta het verslag. "Als er al geen twijfels waren over Verstappen, dan was de gemakkelijke tweede plaats van Pérez een bevestiging van de omvang van de technische waarden in dit wereldkampioenschap. Zodra Red Bull de betrouwbaarheidsproblemen had opgelost die het in Melbourne tegenhielden, was er vrijwel geen match meer. Niet in de laatste plaats omdat de superprestatie in de race volgde op de ook al superprestatie in de kwalificatie."

In Italië put men wel hoop uit de prestatie van Ferrari op Suzuka. "Deze GP bevestigt ook de stappen voorwaarts van Ferrari, dat overtuigend McLaren versloeg - dat vorig jaar juist beter was dan de Roden op Suzuka. Sainz behaalde een podiumplaats die veel waard is voor het steigerende paard en vooral voor hem, een steeds waardevoller onderdeel van de rijdersmarkt. Het is makkelijk te voorspellen dat Carlos met veel argumenten aan tafel zal zitten bij degenen die hem willen contracteren. En hij verdient het voor de manier waarop hij de moeilijkheden van deze bijzondere seizoenstart het hoofd heeft geboden en erop heeft gereageerd."

L’Equipe: “Zonder uitvalbeurt is Verstappen ongenaakbaar”

"De boeman Verstappen is terug", trapt het Franse L'Équipe het raceverslag af. Zij vestigen alle hoop op een spannende titelstrijd op de man in vorm van Ferrari: Sainz. "Het is te hopen dat Sainz, twee weken geleden winnaar van de GP van Australië en zondag derde in Suzuka, het beste heeft gehaald uit zijn overwinning in Australië, want als hij niet uitvalt, dan is de drievoudig wereldkampioen gewoon ongenaakbaar", stellen zij vast. "Verstappen gaf de leiding van de race slechts tijdelijk uit handen toen hij zijn twee pitstops maakte om banden te wisselen."

Ook L'Équipe merkt op dat Ferrari dit jaar de grootste bedreiging van Red Bull vormt. "De auto uit Maranello presteerde tijdens de kwalificatie op zaterdag niet per se goed over één ronde, maar liet zien dat het belangrijkste deel van het weekend de zondag was. De rode auto had de slijtage van zijn banden goed onder controle en was zeer consistent in zijn lange stints tijdens de race. Dat kwam natuurlijk ten goede aan Sainz, die zijn derde podium van het seizoen scoorde, maar vooral aan Leclerc, die van de achtste naar de vierde plaats klom dankzij een andere strategie dan zijn rivalen."

In Frankrijk staat men ook stil bij het vierde tegenvallende weekend van Alpine dit jaar. Esteban Ocon en Pierre Gasly raakten elkaar bij de tweede start en sindsdien was het volgens laatstgenoemde 'game-over'. "Bij Alpine hebben de verbeteringen en de afslanking van het A524-chassis zijn positie niet fundamenteel verbeterd. De twee Franse coureurs waren agressief bij beide starts, waar ze veel plaatsen wonnen, maar ze raakten elkaar ook bij de tweede start. Het was een lichte tik, maar met grote gevolgen, want Gasly schatte de schade op dertig verliespunten aan aerodynamische downforce en ongeveer acht tienden van een seconde per ronde."

