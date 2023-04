BBC: Situatie vergelijkbaar met Abu Dhabi 2021

De Britse BBC omschrijft de Grand Prix van Australië als ‘chaotic and controversial’, met veel onduidelijkheid en frustratie bij coureurs en teams. “Deze ongekende gebeurtenissen leiden tot een nieuwe controverse dat F1 de showbusiness boven de sport stelt”, zo luidt de harde conclusie van de auteur. Er wordt zelfs een vergelijking getrokken met een andere controversiële race uit de recente historie: de Grand Prix van Abu Dhabi 2021: “De laatste twee rode vlaggen werden gezwaaid om er zeker van te zijn dat de Grand Prix onder ‘racecondities’ zou eindigen. Ironisch genoeg resulteerde dat in een bizarre en verwarrende climax en een race die eindigde achter de safety car.”

Vooraan het veld was er een rijder die nergens last van had: Max Verstappen. De Nederlander domineerde na een matige start, zo zag ook de BBC: “Verstappen herstelde een eerste aanval van Mercedes en had de touwtjes vervolgens stevig in handen. Eenmaal aan kop had hij alles onder controle. Verstappen hoefde zelden zijn echte snelheid te laten zien. Het snelheidsvoordeel van Red Bull ten opzichte van de rest van het veld was duidelijk. Verstappen was weer een klasse apart. Hij vloog voorbij Hamilton op het rechte stuk richting de snelle chicane in bocht 9 en 10. Daarmee werd het enorme voordeel dat Red Bull op de rechte stukken heeft met DRS open weer duidelijk. Er waren slechts vier bochten tot het einde van de ronde, maar in dat tijdsbestek bouwde Verstappen een gat op van twee seconden.”

Gazzetta dello Sport: Risico op oneerlijke uitslagen

“Drie starts, crashes, veel controverse en uiteindelijk was het gewoon weer Max Verstappen die won”, opent het raceverslag van de grootste sportkrant van Italië veelzeggend. Ook hier begint de terugblik op de race bij het controversiële slot: “Met nog twee ronden te gaan en een staande start, werd de dadendrang ontketend van degenen die nog wat posities goed wilden maken. Er ontstond een totale chaos. Opnieuw werd de race stilgelegd, ditmaal met een finish achter de safety car zonder staande herstart. Dat was misschien wel het meest teleurstellende voor de rijders die uitvielen bij de laatste crashes.”

Ook in Italië wijst de beschuldigende vinger voor de chaos en de enorme kostenposten voor een aantal teams richting de wedstrijdleiding. Was er geen betere manier om die laatste twee ronden op te lossen dan op deze wijze? “De wedstrijdleiding kiest steeds vaker voor veiligheid (weet je nog, de race werd in eerste instantie stilgelegd om brokstukken van de crash van Kevin Magnussen op te ruimen), maar staat tegelijkertijd onder steeds meer druk om een show te leveren. In dit scenario wordt hiervoor de prijs betaald. Met deze onvermijdelijke controverse moet er geëvalueerd worden wat er in de toekomst verbeterd kan worden. In dergelijke gevallen ligt het risico altijd op de loer dat er een oneerlijke uitslag komt. Weinigen snapten waarom de race stilgelegd moest worden.” En dan te bedenken dat de volgende race in de straten van Baku plaatsvindt, met nota bene een sprintrace op zaterdag…

Video: De veelbesproken herstart van de GP van Australië

L’Equipe: Was het de aanwezigheid van Michael Masi in de paddock?

“Max Verstappen nog altijd onaantastbaar, zelfs in de chaos”, zo begint het raceverslag van het Franse L’Equipe. Hier spreekt men bescheiden van ‘een zeer levendige Grand Prix’. “Aan het einde van een apocalyptische race met drie rode vlaggen, overleefden enkel Max Verstappen, Lewis Hamilton en Fernando Alonso. Was het de aanwezigheid van Michael Masi in de paddock?”, vroeg de betreffende journalist zich retorisch af over de chaos in Albert Park. Na een dominante middag leek er lange tijd niets aan de hand, totdat de pleuris met twee ronden te gaan uitbrak bij de herstart. “Red Bull trok zich niets aan van de chaos achter zich.”

In de gebruikelijke juryrapporten is ditmaal aandacht voor de reglementen, die beoordeeld worden met een 5. De uitleg is als volgt: “Het is lastig om de beslissingen van de wedstrijdleiding te beoordelen, want er waren positieve en negatieve punten die met elkaar verband hielden. Het negatieve is de regel waarin staat dat iedereen tijdens een code rood banden mag wisselen en zo een gratis stop krijgt. Aan de positieve kant de beslissing om de race tweemaal met een staande start te herstarten. Beter dan een virtual safety car en een normale safety car. Het was aan de rijders om rustig te blijven en incidenten te voorkomen, wat hen niet lukte. Desondanks was het na de race weer chaos en verwarring.”

Bild: Wie zegt dat de Formule 1 saai is?

De journalist van het Duitse Bild kwam superlatieven tekort om de hectiek in Melbourne te omschrijven: “Deze Grand Prix had werkelijk alles: crashes, onderbrekingen, chaos, vuur, een over de baan rollende band, verwarring en heel veel potentie voor problemen. Wie zegt dat de Formule 1 saai is?” Na de enerverende eerste fase van de race lijkt de rust wedergekeerd. Verstappen herovert eenvoudig de leiding en rijdt simpel op weg naar een nieuwe zege. “Maar dan loopt het volledig uit de hand. Bij de derde staande start zijn er nog zo’n tien kilometer te rijden. Een sprintfinale, alles of niets!”

Dat werd vooral ‘niets’, zo weten we inmiddels. “Enorme chaos op de baan, overal onderdelen. Sainz tikt zijn landgenoot Alonso uit de race. Perez hobbelt door het gras. Gasly werkt zijn teamgenoot Ocon in de muur. Sargeant en De Vries vliegen eraf.” Na urenlange discussie wordt uiteindelijk de uitslag teruggedraaid naar voor de herstart. Voor de uitslag aan kop maakt dat weinig uit: Max Verstappen wint opnieuw en breidt zijn voorsprong in de WK-stand aanzienlijk uit.

