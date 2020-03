Dit schreven internationale media over het F1-echec van Melbourne

Sky Sports F1: Onduidelijkheid werkt pijnlijke misser in de hand

We beginnen voor de verandering maar eens bij Sky Sports. Dat bedrijf heeft een miserabel etmaal achter de rug, met een redactionele misser. Nota bene als rechtenhouder van de Formule 1 sloeg men de plank mis. Sky wist namelijk te melden: 'Australian GP will go ahead as planned'. En dat terwijl de BBC enkele minuten later met exact het tegenovergestelde bericht naar buiten kwam: een streep door de hele handel in Australië. Sky bleek het verkeerd te hebben, een pijnlijke zaak.

Het zegt iets over de bijna obsessieve drang van media om in deze situaties te 'scoren' (wachten op een formeel bericht zou vele malen veiliger zijn), maar evenveel over de verwarringen die de Formule 1 heeft gezaaid. Het duurde lang, tenenkrommend lang. Uiteindelijk hebben teams de knoop volgens Sky doorgehakt. "Nadat McLaren zich had teruggetrokken, heeft een stemming met de overige negen teams ertoe geleid dat alle baanactie in het Albert Park is geschrapt." Bij die stemming is het geen geheim dat Red Bull en AlphaTauri vóór een race zonder McLaren hebben gestemd, een wonderlijke vaststelling.

Bild: Een nacht vol chaos in Melbourne

Waar Sky lesgeld heeft betaald met de eigen misser en het officiële bericht zeer feitelijk houdt, durft men bij Bild wel iets meer van de eigen mening te ventileren. De aanpak van Liberty en van de FIA kan bij de Duitse krant bepaald niet op goedkeuring rekenen. Of zoals de redacteur van dienst het omschrijft. "Om 0.07 uur onze tijd was deze ongekende toneelvoorstelling eindelijk voorbij."

"Dit betekende het einde van een [F1-]onwaardig en urenlang schouwspel, dat over de ruggen van vele fans, kijkers en media is uitgevochten." Als het aan Bild ligt, krijgt dit echec dan ook nog een staartje. Volgens hen moeten de betrokkenen op het matje worden geroepen en verantwoording afleggen. "Wie er nou precies verantwoordelijk is voor dit erbarmelijke theater tijdens de seizoensopening in Melbourne moet maar eens onafhankelijk worden vastgesteld." De krant pleit dus voor een aanvullend onderzoek naar de zeperd.

Gazzetta dello Sport: Chaos met een breuk tussen de teams

In de Gazzetta dello Sport heeft men ook weinig goede woorden over voor de aanpak van Liberty en de FIA. Men spreekt eveneens van chaos. "Enkele teams die alsnog wilden racen, enkele coureurs die het circuit al hadden verlaten en een zeer late mededeling aan de fans", somt men in de roze sportkrant enkele facetten op. De teams treft volgens de Gazzetta ook een deel van de blaam, zij konden het immers lange tijd niet eens worden. "Er ontstond een breuk tussen de teams: niet iedereen ging akkoord met het afgelasten van de race. Misschien vanwege de gemaakte kosten, maar misschien ook omdat ze - heel triviaal - dachten er toch voordeel uit te kunnen halen."

De vervolgvraag is wat er nu met het Formule 1-seizoen 2020 gaat gebeuren. Signalen dat de hele handel tot 7 juni stilligt, zijn ook in Italië doorgekomen. "Liberty, de FIA en teams bestuderen een plan om het seizoen opnieuw in te delen, met een nieuwe start van het seizoen in de zomer, op 7 juni met de Grand Prix van Azerbeidzjan in Baku. Het idee is om dan alsnog achttien tot twintig Grands Prix te laten verrijden en om daarvoor de zomerstop te schrappen."

L'Equipe: Schouwspel heeft meer dan twaalf uur geduurd

We besluiten ons rondje langs de velden in Frankrijk. En meer specifiek bij L'Equipe, de grootste sportkrant van dat land. Daar heeft men ongeveer dezelfde taferelen beleefd als bij Sky Sports. Het Franse medium liet rond middernacht namelijk vrolijk weten dat de Australische Grand Prix wél door zou gaan, maar dan achter gesloten deuren. Deze conclusie werd onder meer verbonden aan het feit dat het toegestroomde publiek niet naar binnen werd gelaten.

Tien minuten later volgde echter de daadwerkelijke reden van dat besluit: een streep door het hele weekend in de Australische miljoenenstad. De soap was daarmee eindelijk voorbij, ook voor L'Equipe. "Meer dan twaalf uren zijn er uiteindelijk verstreken tussen de aankondiging van een coronageval bij McLaren en de officiële F1-aankondiging van de afgelasting." Deze statistiek zegt eigenlijk alles over de chaos achter de schermen. Een stukje mismanagement van de bovenste plank.

