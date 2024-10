Internationale media over duel Norris-Verstappen en zege Leclerc in Austin

La Gazzetta dello Sport

Waar de discussies na de race vooral om de strijd tussen Max Verstappen en Lando Norris gingen, was men in Italië vooral heel blij met wat er vooraan is gebeurd in Austin. Charles Leclerc en Carlos Sainz wisten Ferrari namelijk de 1-2 te bezorgen, tot blijdschap van de Tifosi. De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport spreekt van een 'waanzinnig één-tweetje' voor Ferrari en een 'meesterwerk' van Leclerc bij de start. Hij wist daar te profiteren van gesteggel tussen Norris en Verstappen om zo van de vierde plaats naar de leiding te gaan. "In Amerika zorgde Ferrari voor sciencefiction, met een fantastische een-twee-finish - de 87ste in de geschiedenis van de rode bolide in de Formule 1 - dankzij de tweede plaats van Carlos Sainz, het resultaat van onberispelijk rijgedrag en meesterlijk strategiemanagement door het team uit Maranello."

"Charles had zijn race gebouwd op een meesterlijke start, als de meesterlijke strateeg en het agressieve talent dat hij is", vervolgt het Italiaanse medium. "Bij het doven van de lichten ging Norris goed van start, net als Verstappen, maar hij maakte een fatale fout: hij remde te vroeg en liet links veel ruimte over voor Max, die geen tijd nam om te wachten en vastberaden bocht 1 inging." Uiteraard kijkt men in Italië ook naar de titelstrijd en dat duel tussen Verstappen en Norris. "Norris' inhaalactie op Verstappen kwam in ronde 52, maar voor Lando was het niet allemaal rozengeur en maneschijn: zijn derde plaats werd tenietgedaan door een tijdstraf van vijf seconden voor het inhalen van Max (de twee hadden elkaar eigenlijk van de baan geduwd, maar alleen de Brit werd bestraft) en bovenal was de voorsprong van de Nederlander gestegen naar 57 punten, vier meer dan aan de vooravond van Austin. Alleen is er nu nog één race minder (vijf) te gaan voor het einde van het seizoen. Zoveel moeite, inclusief pole, voor niets..."

Sky Sports F1

Het Britse Sky Sports F1 spreekt van een 'verrassend dominante' één-twee voor Ferrari in de Verenigde Staten. Zij hebben echter iets meer aandacht voor het duel tussen Verstappen en Norris. "Terwijl Ferrari de top-twee van het kampioenschap en de starters op de eerste rij versloeg in een sublieme show van snelheid waarbij Leclerc voor teamgenoot Sainz eindigde, waren alle ogen uiteindelijk toch gericht op de titelrivalen toen ze streden om de laatste podiumplaats in een aangrijpende, gespannen en uiteindelijk controversiële afsluiting van de race op het Circuit of the Americas", schrijft de redacteur van dienst.

Norris wilde buitenom inhalen in bocht 12, maar ging wijd nadat ook Verstappen wijd schoot in die bocht. De stewards oordeelden dat Norris wel voordeel haalde uit die actie, want hij behield die derde plaats. Vanaf dat moment hing de tijdstraf van vijf seconden hem al boven het hoofd, waardoor hij nog maar één taak had: vijf seconden wegrijden bij Verstappen. Dat lukte niet, want het waren uiteindelijk 4,1 seconden. "Norris' straf zorgde er bijna voor dat hij achter teamgenoot Oscar Piastri zou eindigen. De Australiër had ook een lange eerste stint en kwam slechts 1,5 seconde achter Norris over de streep toen de tijdstraf toegepast was." Dat voorkwam ook meteen dat Norris' titelkansen verder zouden slinken, want de achterstand bedraagt nu 57 punten waar dat er 59 waren geweest als Piastri hem ook nog had ingehaald.

Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images

Bild

"Inhaalruzie tussen Norris en Verstappen", zo kopt het Duitse Bild haar raceverslag. Zij vatten de start van Norris samen als 'rampzalig', aangezien hij dus de pole ineens in een P4 zag veranderen binnen één bocht. In de slotfase volgt dan de 'megashowdown' tussen Verstappen en Norris. "Verschillende harde aanvallen, Verstappen vecht terug met al zijn kracht. Gekke duels - een wilde rit in Texas! Nog maar zes ronden te gaan, Verstappen rijdt hard en bijna foutloos. Norris bijt zijn tanden stuk. Norris is brutaal - Verstappen duwt hem naar buiten, Norris gaat er voorbij. Verstappen klaagt meteen: 'Hij moet de plek teruggeven!' De stewards melden dat ze de zaak onderzoeken. Uitslag volledig open! De Ferrari's winnen ... Norris op de derde plaats, of niet? Nee! In de laatste ronde geven de stewards Norris een straf van vijf seconden. Verstappen keert weer terug naar de derde plaats, Norris eindigt slechts als vierde."

Niet alleen het duel tussen Norris en Verstappen resulteerde in een tijdstraf, ook George Russell kreeg een tijdstraf omdat hij Valtteri Bottas wijd zou hebben geduwd in bocht 12. "Grap van de dag: Russell krijgt vijf seconden tijdstraf voor een inhaalmanoeuvre ten opzichte van Bottas. 'Wat???', vraagt de Mercedes-coureur zich hardop af. En zijn baas Toto Wolff noemt het een 'grap'. Beiden hebben gelijk", oordeelt Bild. Daarnaast heeft de Duitse krant ook nog aandacht voor hun verrassing van de dag: Liam Lawson. De RB F1-coureur moest van P19 starten dankzij een gridstraf van zestig plekken, maar komt als nummer negen over de streep. "Erg sterk! Een eerste uitroepteken in de strijd om het mogelijke stoeltje naast Max Verstappen bij Red Bull", luidt het oordeel. Voor Yuki Tsunoda ziet het er dus juist minder goed uit. "Slechts een veertiende plaats, ongunstig."

L'Équipe

"Charles Leclerc en Ferrari waren zondag op een missie in Austin", begint het verslag van het Franse L'Équipe. Het was voor hem de derde zege van het seizoen, zijn achtste in totaal. Dat Ferrari zou winnen, kwam volgens het medium als een verrassing. "We hadden waarschijnlijk niet verwacht dat de auto's uit Maranello zo goed zouden presteren wat betreft racetempo op dit circuit, ook al had Sainz de dag ervoor gewaarschuwd dat als ze een goede start zouden maken, ze zich zouden kunnen mengen in de strijd om de overwinning. Dat bleek het geval en het gevecht tussen Norris en Verstappen werd uiteindelijk geen gevecht om de overwinning."

Bovendien verwachten zij dat er nog veel gesproken zal worden over de tijdstraf die Norris kreeg. "Na verschillende mislukte pogingen passeerde Norris Verstappen in bocht 12, maar buiten de baanlimieten, in deze richting geholpen door de Red Bull-coureur die ook wijd ging, wat hem een ​​straf van vijf seconden op zijn totale racetijd opleverde. Een straf die hem zijn zwaarbevochten derde plaats aan Verstappen deed verliezen en die veel inkt zal doen vloeien."

In Frankrijk heeft men ook de verrichtingen van Alpine in de gaten gehouden. De conclusie: teleurstelling. "Het Franse team had goede hoop om punten te scoren met Pierre Gasly, die op de zesde plaats stond op de grid en die positie wist vast te houden tot het einde van zijn eerste stint. Maar een te lange pitstop, een terugkeer naar de baan midden in het verkeer en een straf van vijf seconden kwamen de coureur uit Normandië duur te staan en uiteindelijk eindigde hij slechts als twaalfde. In de andere blauwe auto eindigde Esteban Ocon als achttiende. Hij had de pech dat hij bij de start werd ingehaald door Alexander Albon en al in de eerste ronde naar de achterkant van het veld viel."